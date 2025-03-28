Bayramda çalışana ilave ücret

Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) günlerinde işçilerin çalışmaması esastır. Bu doğrultuda UBGT günlerinde yapılan çalışma istisnai bir çalışma olup, ek olarak ücretlendirilmesi gerekmektedir.

Nitekim dinlenme hakkı Anayasa'da da güvence altına alınmış olup işçilerin temel haklarından birini ifade etmektedir.

"Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir."

Dolayısıyla UBGT günlerinde işçiler çalışmaya zorlanamazlar. Ancak bu kural İş Kanunu bakımından emredici hukuk kuralı değildir. Diğer bir anlatımla işçiden onay alınarak UBGT günlerinde çalışma yapılması mümkündür.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2'nci maddesinde resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz gününün genel tatil günleri olduğu açıklanmıştır.

Buna göre genel tatil günleri, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve 30 Ağustos günleri ile Arife günü saat 13.00'de başlanan üç buçuk günlük Ramazan Bayramı ve Arife günü saat 13.00'de başlayan dört buçuk günlük Kurban Bayramı günlerinden oluşur.

2025 yılında 29 Mart 2025 günü arife günü olmakla beraber 30 Mart 2025 tarihinden 1 Nisan 2025 tarihine kadar Ramazan Bayramı olacaktır.

4857 sayılı İş Kanun'un 44'üncü maddesinde "Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir." hükmü yer almaktadır.

İşçilerin UBGT günlerinde çalıştırılabilmeleri için iş sözleşmelerinde hüküm yer alması veya ayrıca yazılı olarak onaylarının alınması gerekmektedir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya onay vermeyen işçinin çalıştırılması yasal değildir. İş sözleşmesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasına yönelik bir ifade varsa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı kabul etmiş sayılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 47. maddesinde ise "Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir" hükmü yer almaktadır.

İşçi, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazsa o günün ücretini tam olarak alacak, ancak tatil yapmayarak çalışırsa ayrıca bir günlük ücreti daha ödenecektir.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nda işçiye çalışma karşılığı olmadan bir günlük ücretinin ödenmesi, çalışma yapması halinde ek olarak UBGT ücretinin ödenmesi gerekecektir.

UBGT günü çalışma karşılığı serbest zaman kullandırılması da mümkün değildir. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda çalışmaların karşılığında, mutlaka ilave bir günlük ücret ödenmesi gerekmektedir.

Son olarak, hafta tatili ve UBGT gününün aynı güne denk gelmesi mümkündür. Nitekim 30.03.2025 tarihi Pazar günü olmasına karşın Ramazan Bayramı'nın birinci günüdür. Bugün çalışmayan işçiye ek bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Yine çalışma karşılığı olmayan hafta tatili ücretine hak kazanacaktır.

Bu vesileyle tüm okurlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum.