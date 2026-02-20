Bir devrin sonu… mu?-II

Dünya gözünü kulağını hatta her bir parçasını 'Batı'nın İran'a dönük olduğu iddia edilen 'büyük yığınağa' çevirmişken dünyanın her anlamda 'öbür tarafında' sessiz sedasız atılan adımlar gerçek anlamda 'bir devrin sonu' dedirtecek gelişmelere gebe.

BRICS yani Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika Cumhuriyeti bir 'hükümranlığa' son vermeye hazırlanıyor:

SWIFT.

BRICS kendi sınır ötesi ödeme sistemini kuruyor.

Şaka değil; saniyede 20.000 işleme kadar kapasiteye sahip olacak bir ödeme sistemi bu tasarlanan.

Ne zamana kadar?

2026'da Yeni Delhi'de yapılacak zirveye kadar.

Son kertede nihai hedef ulusal para birimleriyle tam ölçekli ödemelerin gerçekleştirilmesi ve merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) entegrasyonu.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ile birlikte Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de öncülük ettiği belirtiliyor.

Süreç 2025 yılında başlayan ödeme sistemleri arası uyumluluğun bir sonraki aşaması.

Gerçekleştirmesi ise rekor düzeydeki dolarizasyondan arınma sürecinde hız kazanması.

Bu ödeme sisteminin Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın Hindistan ziyaretinin gündeminde yer aldığı söyleniyor.

Ziyaretin ikili diplomasinin çok ötesinde olduğu rakamlardan da anlaşılıyor.

2025 yılında ticaret hacmi %25 artarak 15,2 milyar dolara ulaşırken 2026 yılına kadar 20 milyar dolar olması hedefleniyor.

İki ülke arasında vizenin geçerlilik süresi ise 5 yıldan 10 yıla uzatıldı.

İş Forumu ihracat kanallarını genişletirken ApexBrasil, Yeni Delhi'de ofis açıyor.

Brezilya şeker, ham petrol, demir cevheri ihraç ederken Hindistan ilaç, kimyasallar, otomobil yedek parçaları ihraç ediyor.

Yani bir kaya daha yokuş aşağı yuvarlanıyor.

Güç, bilançolar aracılığıyla yayılırken güç değişimlerinin de bilançolarda başladığı görülüyor.

Jeopolitik güç mücadeleleri de bunun 'vekil coğrafyaları' olarak karşımıza çıkarılıyor.