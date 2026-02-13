Atlantik Okyanusu'nun iki yakasının birbirinden giderek uzaklaştığının fiili göstergesine biri daha eklendi.

Kuzey Atlantik Konseyi-NATO'nun 11 müttefik ülkeden 10 bin birliğin katıldığı Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda Amerika Birleşik Devletleri yer almadı.

NATO'nun 2. büyük ordusu olan Türk Ordusu ise ilk defa Baltık Denizi'nde tatbikat yaptı.

Almanya'ya gelen TCG ANADOLU Amfibi Çıkarma ve Saldırı Grubu gemileri 3 bine yakın seçkin Türk askerini, yüzlerce gelişmiş zırhlı aracı da beraberinde getirdi.

TCG ANADOLU Amfibi Çıkarma ve Saldırı Grubu gemileri ile birlikte 3 bine yakın Türk askeri ve gelişmiş zırhlı araçlar sert kış koşullarının hüküm sürdüğü Kuzey Almanya'ya gelerek tatbikata katıldı.

Almanya özelinde başka gelişmeler de yaşanıyor birbiri ardı sıra savunma mevzuunda.

Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaşmada başka adımlar geldi Almanya'dan.

Bağımlılığı azaltmak kaygısıyla savaş uçağı desteği gibi alanlarda Amerika Birleşik Devletleri ile olan bağların yeniden değerlendirildiği belirtiliyor.

Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile de sınırlı değil hamleler.

Şirketlerin "barut ve elektrikli bileşenler" hususunda Çin'e 'aşırı bağımlı' olması kaynaklı endişelerle tedarik zincirlerinin incelendiği ifade ediliyor.

Almanya'daki şirketlerin %95'inin '21. yüzyılın petrolü' diyerek tanımladığımız nadir toprak elementlerini, Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithal etmelerinin getirilen ihracat kısıtlamalar nedeniyle zafiyetleri ortaya çıkarması diğer bir kaygı sebebi.

Çözüm ne?

Tedarik zincirlerini çeşitlendirmek.

Bunun yapılabilmesi için de borçlanma kurallarında değişiklikler, hammadde stoklama, vergi teşvikleri ve yeni ortaklıklar kurulması planlamalar dahilinde düşünülen unsurlar.

Belirsizlikler çağında yeni belirsizlikler eklenmesi güvenliğe dair yeni belirsizlikler eklenmesi anlamına geliyor.

O noktada bulunabilirlik konusunda belirsizlik yaratmayan ülkeye sarılıyorlar pek tabii...