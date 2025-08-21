Gençler bilmez, bizim gençliğimizde "Küçük Emrah" vardı...

Arabeskin önemli çocuk şarkıcılarından biriydi...

"Boynu bükükler" şarkısını söylediğinde yürekler dağlanırdı.

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Trump'ın karşısındaki sandalyeye dizilenleri görünce aklıma o şarkı geldi...

Mutluluk nedir bilmezler

Hep ağlarlar hiç gülmezler

Nedense hiç sevilmezler boynu bükükler

Garip yetimler

Şarkı böyle devam ediyor.

Sözler de herhalde en çok Zelenskiy'e uyuyor...

ABD Başkanı Trump'ın Avrupalı liderleri boncuk dizer gibi yan yana oturttuğu, karşılarına geçip masanın arkasından "Patron benim" pozu verdiği o kare bence tarihe geçti...

Zaten ortak açıklamada, Fransa, Almanya, İtalya, NATO, AB adına yapılan açıklamalarda da "Biz ettik sen etme, büyüksün" mesajları vardı.

"Kilidi siz çözdünüz"

"Diyalog kapılarını açtınız"

"Size güveniyoruz, siz de bize güvenebilirsiniz"

"Büyük liderlik gösterdiniz"

gibi ifadeler canlı yayında paylaşıldı.

Trump'ın keyfi yerine geldi.

Açık söyleyeyim fotoğraf ilk paylaşıldığında 24 Dış Haber Müdürümüz Çağrı Alkan ile "Acaba yapay zeka işi mi?" diye araştırma ihtiyacı hissettik...

Zira o karede net bir küçümseme vardı.

Alaska'da Putin'in üstünden savaş uçakları uçuran Trump, Avrupa'ya da bir ayar verdi...

Bu fotoğrafa bakan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in akıl hocası dış politika başdanışmanı Namık Tan ise öyle bir okuma yapmış ki, emekli büyükelçi değil de kahvehane muhabbeti gibi olmuş.

Ne diyor Namık Tan...

Ukrayna konusundaki en önemli toplantıda Türkiye nerede?

"Çok başarılı" palavralarıyla kutsanan dış politikada Türkiye'nin geldiği son nokta: Dikkate bile alınmama ve hatta dışlanmışlık. Aynen Suriye konusunda da olduğu gibi...

Sayın Namık Tan'ın da anlayacağını umarak; tane tane anlatalım...

1- Masadaki herkes Ukrayna tarafında, oysa Türkiye süreç boyunca tarafsız kaldı... İşgali de reddetti, Rusya'ya yönelik ambargolara katılmayı da...

2- Masadaki herkes ABD'ye bir anlamda güvenlik dilenmeye gelmiş vaziyette... Yani sırtını ABD'ye ve NATO'ya yaslamak istiyor. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan sırtını bugüne kadar sadece millete yasladı.

3- Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar Trump ile tüm görüşmelerini eşit statüde karşılıklı oturarak yaptı... Erdoğan'ın böyle bir sandalyeye razı olacağını düşünmek dış politika okumalarında gerçek anlamda bir çuvallama olurdu.

Gelelim Tan'ın Ukrayna konusunda Türkiye'nin dışlandığı tezine...

Beyaz Saray'daki o tarihi zirveden hemen sonra Türkiye'yi sizce kim aradı...

a- ABD Dışişleri Bakanı Rubio

b- NATO Genel Sekreteri Rutte

c- Rusya Lideri Putin

d- Hollanda Başbakanı Schoof

e- Hepsi...

Cevabı siz zaten biliyorsunuz...

Elbette hepsi aradı...

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Alaska Zirvesi, barış süreci ve son gelişmeler konuşuldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul sürecine de dikkat çekerek, barış görüşmelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması ve gösterdiği gayretler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna lideri Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şemsiyesi altındaki pozu ise hala hafızamızda.

Yine CHP Genel Başkanı Özel'in akıl hocası Namık Tan'ın bir başka iddiası üstünden gidelim...

Türkiye'nin Suriye'de olmadığını iddia ediyor.

Riyad'daki zirveden Erdoğan'ı arayıp toplantıya katılmasını isteyen bizzat ABD Başkanı Trump oldu.

Suriye konusunda destek istemeye giden Netanyahu'ya, "Erdoğan iyi bir dostum, sorunları çözebiliriz ama makul olmalısın" diyen...

"Erdoğan'ı aradım 'Suriye'yi kazandın' dedim" diyen Trump'ın bizatihi kendisi...

Bu arada bu satırları da Tangiller belki anlar diye yazmıyorum.

Zira İngiltere'ye "Terk edilmiş hissediyoruz" diye manda himaye ister gibi yalvaranların, ABD Elçisi karşısında iki büklüm olup "I am okay" diye konuşanların Erdoğan'ın "Tam Bağımsız Türkiye" mücadelesini anlamasını beklemek gerçekten boş iş...

Onların dış politika stratejisi batının dümen suyunda akıp gitmek zira...

Benim derdim memleketin makul çoğunluğu olan vicdanlı insanlara seslenmek...

"İHA/SİHA MI YİYECEĞİZ!"

Muhalif zihinlerin karanlık köşelerinde sakladıkları nefretin bir yansımasıydı "İHA/SİHA mı yiyeceğiz" cümlesi...

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi...

Türkiye'nin "Çelik Kubbe"sini incelerken verdiği fotoğraf çok ama çok kıymetliydi. Zira yakında Çelik Kubbe'nin teslim töreni var. Japon Bakan Gen'in İspanya'nın satın aldığı Hürjet savaş uçakları ve Bayraktar TB3'lerle ilgilendiği bilgileri kulislerde konuşuluyor. Türkiye, G7 ülkesi Japonya'ya, ki kendisi bir teknoloji devidir aynı zamanda savunma sanayi ihracatı başarısı gösterebilir. İhracat başarısı demişken Türkiye'nin İHA/SİHA üretim Üssü Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, vergi rekortmeni oldu.

Yani "İHA/SİHA mı yiyeceğiz" diyen zihniyet belki inkar etmeye devam ediyor ama on binlerce insan bu sektörden ekmek yiyor...

Ama onlar görmüyor, duymuyor, umursamıyor...

Görmeyen duymayan, umursamayanlara ulaşmak zor ama biz yine de gururumuzu paylaşalım. Zira Kızılelma ses hızına ulaşmak için art yakıcı ile yaptığı dördüncü uçuşunu da başarıyla tamamladı...

Haydi hayırlısı...

İRAN ÇOK TELAŞLI

ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan ile Zengezur Koridorunu 99 yıllığına işletme anlaşması imzalaması İran'ı çok telaşlandırdı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan önce Ermenistan'a gitti...

Erivan yönetiminden güvenceler almaya çalıştı.

Ardından Rotasını Belarus'a kırdı.

Temaslarda bulundu. Belarus'un Rusya Lideri Putin'in arka bahçesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yüzden İran'ın Rusya'yı sahaya çekmeye çalışması sürpriz olmaz. Biz ise hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temelinin Cuma günü atılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, 224 kilometrelik hattın Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olduğunu belirterek "Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin'den Londra'ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek." dedi. Özetlemek gerekirse Türkiye işine bakıyor... Yoluna emin adımlarla yürüyor.