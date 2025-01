Brezilya'dan müthiş hamle

Terör devleti İsrail'in ordusunda görev alan bir asker hakkında Brezilya'da soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Brezilya'ya tatile giden işgal askerini tespit eden Hind Rajab Vakfı'nın (HRF) suç duyurusu üzerine başlatıldı. Mahkeme, ismi açıklanmayan terör devleti İsrailli asker hakkında soruşturma açılmak üzere polise acil talimat vermiş. Soruşturmayla alakalı çıkan haberlerde, Brezilya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 88. Maddesine atıfta bulunan Federal Mahkeme, polisten, savcı tarafından talep edilen soruşturma tedbirleri kapsamında acilen harekete geçmesini istediği bilgisi yer alıyor.

Suç duyurusu kapsamında sunulan deliller arasında, söz konusu İsrailli işgal askerinin Gazze'de, bizzat patlayıcı yerleştirdiği ve mahallelerin yıkımına katıldığını gösteren video görüntüleri, coğrafi konum verileri ve fotoğrafların yer aldığı kaydedildi.

Bu çok mühim gelişme. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması kadar önemli. Hatta bu karardan daha mühim.

Neden mühim olduğu sorusunu, Brezilya'daki soruşturma hakkında Al Jazeera'ya açıklamalarda bulunan Amerikan Arap Üniversitesi'nden Uluslararası Hukuk Profesörü Raid Ebu Bedeviye şu sözlerle cevaplıyor: "Brezilya Roma Statüsü'nü imzalayan ülkelerden biri ve ulusal yasalarının, herhangi bir savaş suçlusu veya insanlığa karşı suç işleyen kişiyi ulusal yasalarına göre yargılayabilmesine imkan tanıyor. Bu davada da tam olarak bu yapılıyor. Bu bir ilk, zira bu hamle sadece İsrail'in siyasi yetkililerine karşı değil, aynı zamanda bu suçları işlediği kanıtlanan askerlere karşı da yapılmış oldu. Brezilya yargısının bu adımı, İsrail'in siyasi ve askeri yetkililerine karşı benzer adımlar atmaları için diğer ülkeleri teşvik edebilir ve İsrail hükümetine Filistinlilere karşı işlenen bu suçları durdurması için daha fazla baskı uygulatabilir. Ayrıca, İsrail dışındaki başka vatandaşlıklara da sahip olan İsrailli savaş suçlularının yargılanmasında evrensel yargı yetkisinin kullanılmasına kapı aralayacaktır. Bu durumda yargılamanın iki yetki alanına, yani hem ulusal hukuka hem de evrensel hukuka dayanacaktır."

Uluslararası Hukuk Profesörü Raid Ebu Bedeviye'nin açıklamasının son bölümü sizlere de HÜDA PAR'ın kanun teklifini hatırlattı mı?

HÜDA PAR Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifinde, Türkiye vatandaşı olup da İsrail adına Gazze'ye savaşmaya gidenlerin vatandaşlıktan çıkarılması yer alıyor. Kanun teklifinde vatandaşlıktan çıkarılanların mal varlıklarına el konulması maddesi de var.

Ayrıca teklifte, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların soruşturulmasında TBMM'ye de yetki verilmesini öngörüyor.

9 Temmuz 2024 tarihinde yapılan oylamada kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi kabul edilmişti. Ancak tasarı henüz TBMM Genel Kurul'un gündemine alınmadı.

Niçin gündeme alınmıyor?

Beklenen ne?

Terör devleti İsrail ve müttefiklerini bu şartlar ancak bu tür hamleler durdurabilir.

Yazıyı bitirirken bir haber de Şili'den geldi. İsrail Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Şili'de yüzlerce avukatı bünyesinde barındıran bir sivil toplum örgütü, savaş suçları işleyen bir İsrail işgal askerinin Güney Şili'deki Patagonya bölgesinde bulunduğunu belirterek derhal tutuklanmasını talep etmiş.

Profesörü Raid Ebu Bedeviye, "Brezilya yargısının bu adımı, İsrail'in siyasi ve askeri yetkililerine karşı benzer adımlar atmaları için diğer ülkeleri teşvik edebilir" diyor ya, teşvik etmeye başladı bile!

TBMM de kendine yakışanı yapmalı ve mezkûr kanun teklifini ivedi olarak yasalaştırmalı.