Günümüz dünyamızın iki büyük yalanından biri "Özgürlük, demokrasi" diğeri de "Direniş ekseni".

"Özgürlük getiriyoruz, demokrasiyi inşa edeceğiz" yalanıyla ABD/Batı'nın gerçekleştiği işgal, katliam tecavüz ve tecavüzleri toplasak ciltler dolusu bir külliyat ortaya çıkar.

"Direniş ekseni" yalanını kullanan İran ve kuyrukçularının da ABD/Batı'dan farkları yok.

Türkiye'de "Direniş ekseni" yalanını kullanan İran'ın saha elemanlarındaki, Suriye kasabı Beşar Esed'in devrilişinin acısı pek dinmeyeceğe benziyor. Benim de Allah'tan niyazım çektikleri acının artarak devam etmesi.

"Direniş ekseni" palavrası İran ve kuyrukçularının paravan olarak kullandıkları bir ifade. Güya terör devleti İsrail'e karşı mücadele ediyorlarmış! Lakin ne hikmetse "Direniş ekseni" unsurlarını İsrail'e karşı değil de Suriye'deki Müslümanlar'ı katlederken gördük. Tabi kundaktaki bebekleri katletmek, Müslüman kadınlara tecavüz etmek varken İsrail'le niye savaşsınlar!..

ABD/Batı'dan 'fon' adı altında para alıp Türkiye'de 5. kol faaliyetleri yapan gazeteciler hakkında çok yazı yazdım. Şimdi geriye doğru baktığımda İran'dan para alıp da Türkiye'de 5. kol faaliyetler yapanlar hakkında pek de yazı yazmamışım. ABD/Batı'nın Türkiye'deki unsurlarına yaptığı yatırımının bir benzerini de İran yapmıştır. İran'ın yatırım yaptıkları İslâmî çevrelerde isim isim bilinir; aşikâr olan bir sırdır!

Tabiî ki sadece gazeteciler değil. Politikacılar, akademisyenler, STK'lar vb. Bunların arasında para için değil de mezhepsel aidiyetle İran'a hizmet edenleri de var. Türkiye'de İrancılık "Milli Görüş" adlı politik yapılanma üzerinden yeşermiş, başımıza bela edilmiştir. Nitekim mezkûr politik yapılanmaya kendini nisbet eden partilerin genel merkezlerinde Beşar Esad feryatları arşa yükselmektedir ve gün geçtikçe artmaktadır. Ellerinde bi zincileri eksik; genel merkezlerinde siyah gömlek giyip kendilerini zincirlerle dövüyorlarsa şaşırmam!

Bunlar için Filistin sonuna kadar istismar edilecek mevzudur. Son dönemde Türkiye'yi de Filistin üzerinden mahkum etmeye çalıştılar.

Terör devleti İsrail Gazze'de 1 yıl boyunca katliam yapmasına rağmen "Direniş ekseni"nin ekseni bir türlü İsrail'i tutturamadı! Gazze'deki soykırımı 1 yıl boyunca seyrettiler.

Dostlar alışverişte görsün kabilinden İsrail'le girdikleri çatışmalarda da bir varlık gösteremediler.

"Direniş ekseni" palavrasının neye tekabül ettiğini Suriye'de gördük. Suriye halkı bilfiil yaşadı ve bugün Suriye halkı "Direniş ekseni" palavrasını gömdü!