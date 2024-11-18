İnkar etmeleri de bir gelişme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Batman'daki bir programda CHP'ye geçmişini hatırlatınca CHP'liler zıpladı. Oysaki Bakan Tekin sadece tarihî vakalardan bahsetmişti. Yani gerçeklerden.

Ne diyor Bakan Tekin: "Beni eleştiriyorlar. Bana diyorlar ki laik eğitim açısından senin söylediğin şey ters. Ben de diyorum ki size ters olabilir ama Batman'da, Erzurum'da vatandaşların değerlerine ters değil. Bir terslik varsa sizin laiklikten anladığınız şey de vatandaşın anladığı şey arasında terslik var. Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu."

Milli Eğitim Bakanı'nın şu sözlerinde ne yalan var ne yanlış ne de fazla. CHP'liler, "Sayın Bakan eksik bile söylemiş, namaz çıkışı cemaati askere dövdürürdük" deselerdi, hayatımda ilk defa CHP'lilere hak verirdim!

Yusuf Tekin'in mezkûr sözlerine CHP'lilerin karşı çıkışları bende "CHP'liler geçmişlerinde Müslümanlara yaptıklarından utanıyorlar mı" kanaatini oluşturdu. Benimkisine safiyane bir hüsnüniyet de diyebilirsiniz.

"Cami yıkmadık, camileri ahır yapmadık" diyorlar. Lakin söyledikleri tarihi gerçeklere uymuyor. Alt alta yıkılan ve ahır/depo yapılan camileri yazsam bu köşeye sığmaz. CHP'liler, Merhum Mehmet Şevket Eygi'nin hazırlamış olduğu "Yakın Tarihimizde Cami Kıyımı" adlı eseri alıp okusunlar, partilerinde gruplar hâlinde tahlil etsinler. Kitabı anlamak için çok da zeki olmaya gerek yok.

Bakmayın Bakan Tekin'e itiraz etmelerine, ellerine fırsat geçse neler yapacaklarını hepimiz biliyoruz. Ne diyordu, bir dönem önceki CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu: "Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı; çünkü bunlar artık insanlığın ortak mirasıdır."

Kaboğlu'nun sözündeki anahtar kelime: "İnsanlığın ortak mirası."

Söz konusu İslâm olunca bunlarda bahane bitmez. Yeri gelir "İnsanlığın ortak mirası" derler, yeri geri "Dönemin şartları" derler... Derler oğlu derler.

Malumunuz Atatürkçü/Kemalist güruh cazgırdır. Bir asırdır tantana yaparak Müslüman Anadolu halkını susturmaya çalışmışlardır. Bugün de aynısını yapıyorlar. Bakan Yusuf Tekin'e saldıranlar arasında kendi pisliğini yiyen profesörden, "Bekaretimi falana verdim" diyerek meşhur olmuş şarkıcıya kadar oldukça 'renkli' özneler var.

Bakan Tekin laikçi histeriye prim vermeden sözlerini Rize'de de tekrarladı ve "CHP'nin mevcut yönetimi kendi tarihleri ile ilgili hiçbir şey bilmiyorlar ya da inkar ediyorlar." dedi.

Ben hüsnüniyetimi korumak istiyorum ve günümüz CHP'lilerin partilerinin karanlık tarihini inkar etmesini kendileri için mühim bir adım olarak görüyorum!