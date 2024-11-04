Kemalist tarihçi buyurdu

2025 yılının eşiğinde hâlâ "Kemalizm kutsaldır" hurafesini söyleyenler var. Şu sıralar sosyal medyada dolaşan 1 dakikalık görüntüdeki şahıs, "Kemalizm kutsaldır... Bir kere partilerin düstûrü'l-ameli bu olacak. Kemalist misin, Kemalistsin; imtihanı geçiyorsun, ondan sonra görüşelim başka programlarını. Ne olursan ol, bu kadar açık bu."

"Bu şekilde cahil cahil konuşan kim" diye soracaksınız. Sizi fazla merakta bırakmayayım, cahil cahil konuşan, poptarihçi İlber Ortaylı.

Görüntüde mezkûr lakırdıları nerede söylemiş olduğu belli olmuyor. Lâkin CHP ve türevlerinin bir organizasyonundan konuştuğu kesin. Malumunuz poptarihçi Ortaylı çağrıldığı yerin kimliğine göre nabza şerbet veren bir isim.

İlber Ortaylı, Kemalizm'i kutsal ilan ettiği konuşmasının devamında M. Kemal'i "Medenî ve asrî peygamber" ilan edip etmediğini öğrenemedim çünkü konuşmanın devamı yok. Etmediyse üzülmesin, 100 sene önce Abdullah Cevdet, M. Kemal'i "Medenî ve asrî peygamber" ilan etmişti. "Bu kadarı da fazla kaçar" deyip biraz mütevazı olmak istiyorsa, 1 asır önce M. Emin Erişirgil'in M. Kemal hakkındaki şu itikadını ikrar edebilir: "Şark için peygamber!" Daha da mütevazı olmak isterse, yine 1 asır önce Muallim Mediha Muzaffer'in yaptığını yapıp M. Kemal'i "Türk dünyasının peygamberi" ilan edebilir.

"Yok kardeşim, peygamberlik de neymiş o bizim tanrımızdır" derse de o zaman Faruk Nafiz Çamlıbel'e müracaat edecek. Alacak eline Çamlıbel'in "Akıncı Türküleri" kitabını ve okumaya başlayacak:

"Tanrı gibi görünüyor her yerde

Topraklarda, denizlerde, göklerde:

Gönül tapar kendisinden geçer de

Hangi yana göz dalarsa: Atatürk."

Poptarihçi benden daha iyi bilir, 1 asırdır M. Kemal'i Türk'ün yeni ilahı yapma çalışmalarını. Geçmişte yurtdışında katıldığı etkinliklerde bunu eleştirdiğini de duymuştum ama tabii köprünün altından geçen suyun haddi hesabı yok.

"Herkesin kutsalı kendine" der geçebilirdim ama mezkûr konuşmasında Ortaylı'nın Kemalizm'in kutsal kabul edilmesini bir şart olarak dayatmasını duyunca orada durdum. Hele, Kemalizm'i kutsal kabul edenin imtihanı geçeceğini söylemesi... Yani Ortaylı diyor ki, Kemalizm'i kutsal kabul etmeyenin Türkiye'de işi yok. Şu küstahlığa bakınız, kendileri adam olmuş da bizleri imtihan etmeye kalkıyor! Daha dün denilebilecek bir tarihte Anadolu'ya gelmişler ama bize yer gösterme cüretinde bulunuyorlar. Hakikaten Türkiye'de bir göçmen sorunu var!

Poptarihçi Ortaylı böyle derse benim gibiler de "Kimi kimin toprağından kovuyorsun" derler. "Sen kime kutsallar biçiyorsun, senin haddine mi" diye de sorarlar, haklı olarak!

İlber Ortaylı'nın bu küstah, bu sığ üslubu bizlere geçmişi hatırlatıyor. "Yallah İran'a, Yallah Arabistan'a" diyenlerin bugünkü temsilcisi poptarihçi Ortaylı'dır.

Döndük dolaştık yine aynı çukur seviyeye geldik. Yapımda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum!..