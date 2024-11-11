Beşiktaş maçını evde oynamalıydı

28 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, terör devleti İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımıyla kendi evinde oynayacaktı. Lâkin geçen hafta müsabaka 'tarafsız' bir ülkede oynanacağı ilan edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada kararın gerekçesi olarak güvenliğin sağlanamayacağı gösterildi: "Temsilcimiz Beşiktaş Jimnastik Kulübünün 28 Kasım 2024 tarihinde Maccabi Tel Aviv takımıyla karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasının devletimizin yetkili kurum ve kuruluşları ve UEFA'nın yetkili kurulları ile yapılan görüşmeler neticesinde tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir."

Bu karar ve gerekçe Türkiye'yi acziyet içinde göstermekten başka bir şey değildir. Ne yani, Türk güvenlik güçleri bir maçın güvenliğini sağlayamayacak mı?

Bugüne kadar Türkiye'de on binlerce çeşitli uluslararası organizasyonlar oldu ve hepsinden de Türkiye alnının akıyla çıktı. Türk güvenlik unsurları bu alanda çok başarılı işler çıkardı.

Türkiye, 'terör devleti İsrail'i muhatap almıyoruz ve maça çıkmıyoruz' kararı alsaydı, bu ilkesel bir karar olurdu. Sonuna kadar da desteklerdik. "Güvenliği sağlayamayız" denilmesi kabul edilemez bir ifadedir.

Türkiye'de sağlanamayacağı düşünülen güvenlik hangi 'Tarafsız' ülkede sağlanabilecek? Hollanda'da yaşananları gördük.

Hollanda futbol takımı Ajax ile terör devleti İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımı maçı öncesi İsraillilerin ağır tahrikleri sonrası Hollanda'da olaylar çıktı. Araplara yönelik ağır tezahüratlar yaptılar. Kendilerine silah ambargosu uygulayan İspanya'da meydana gelen selden dolayı ölenlerle alay ettiler. Filistin bayrağı asılı mekanlara saldırdılar. Bu azgınlıklarının karşılığını da aldılar.

Hollanda sokaklarında, Gazze'deki katlettikleri çocuklar yoktu. Hollanda'da yaşayan Faslı Müslümanlar ve şahsiyetli Hollandalılar terör unsurlarına hakları neyse verdiler. İsrailler tıynetleri gereği hemen ağlamaya başladılar.

Tribünde coşkulu bir şekilde "Gazze'de tüm çocukları öldürdük" diye marş söyleyen bu hastalıklı kavim için 'tarafsız' ülke var mı? Bunlar melanetlerini her yerde yapacaklardır.

Sorunun adı güvenlik değil İsrail sorunudur. İsrail diye bir terör devlet var oldukça dünyanın hiçbir yeri güvenli değildir.

Türkiye Futbol Federasyonu UEFA ile güvenlik mevzusunu konuşmak yerine, bir terör devletine nasıl olur da barışın simgesi olan spor organizasyonunda yer verdiklerini konuşmalıdır.