28 Şubat gönüllüleri ne istiyor?

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu öldü. Her fâni gibi o da ölümü tattı. 28 Şubat cuntasının medya unsurlarından biriydi. Her ne kadar Ertuğrul Özkök 28 Şubat darbesinde öne çıkan isim olsa da Cıvaoğlu da darbeyi gerçekleştiren cuntanın öncülerindendi. O dönem Milliyet Gazetesi'ndeki başyazılarıyla ve Kanal D'deki yorumlarıyla ülkede darbe ortamını hazırlanmasında emeği çoktur.

Güneri Cıvaoğlu kendisini unutturmayı çok iyi başardı. Yazıları ve yaptığı haberlerle Türk siyasetine yön veren gazeteciler arasındayken, AK Parti iktidarıyla birlikte kültür sanat peşinde koşan bir gazeteci oldu!

Birçok 28 Şubat darbecisi gibi Cıvaoğlu da yargılanmadan öldü. Müslüman Anadolu halkında açtığı ve hâlâ kapanmayan yaraların hesabı mahşere kaldı. İnsanın uzuvlarının kendi aleyhine şahitlik edeceği o büyük hesap gününde kimse unutulmayacak, Cıvaoğlu da!

Evet, 28 Şubat'tan kalma kapanmayan ve can yakmaya devam eden yaralar var. Bu hafta ziyaretime 28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya geldi. Şerife Hanım ve arkadaşları 28 Şubat döneminde memuriyetten atılan isimler. O dönem darbeciler tarafında yenen haklarını geri istiyorlar.

28 Şubat'ın darbe olduğu hem TBMM raporuyla hem de mahkeme kararıyla kesinleşti. Darbeyi gerçekleştiren 28 Şubat cuntasının sadece askeri kanadı yargılandı. Başta medya ayağı olmak üzere cuntanın diğer unsurlarından hesap sorulamadı.

28 Şubat Gönüllüleri Platformu, darbenin sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için bir araştırma komisyonunun kurulmasını istiyorlar.

Platform Başkanı Şerife Kaya Hanım konuyla alakalı şunları söylüyor: "28 Şubat dönemi olağan dışı bir dönemdir. O dönemde yaşanan tüm zulümler, hak kayıpları da olağan dışıdır. O nedenle kaybolan hakların telafisi de olağan usullerle değil, ancak olağanüstü dönemlerin ilacı olan olağanüstü yetkili bir komisyon ile yapılabilir. 28 Şubat mağdurları için komisyon kurulmaması mağdurları derinden yaralamaktadır. Böyle bir komisyonun derhal kurulmasını ve 28 Şubat dönemine ait tüm mağdurların, tüm somut hak kayıplarının, bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağının bu komisyon aracılığıyla tespit edilmesini, alınan kararların hiçbir yasal engel bahane edilmeden tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmasını istiyoruz."

28 Şubat cuntasının zindanlara attığı Müslüman Anadolu'nun evlatlarını özgürlüklerine kavuşturmak için yaptığımız çalışmalardan biliyorum, Şerife Hanım'ın ve arkadaşlarının işi çok zor. Maalesef ülkede 28 Şubat darbecileriyle hesaplaşıldı ve konu kapandı havası hakim. Eğitimde başörtüsünün serbest olması da yetkililere "28 Şubat mağduriyetleri giderildi daha ne istiyorsunuz" dedirtiyor.

28 Şubat darbecilerinden hesap sorulması yarım kaldığı gibi darbecilerin sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesi de yarım kaldı. Oysaki tamamlamak çok basit. 28 Şubat Gönüllüleri Platformu'nun üzerinde durduğu araştırma komisyonu kurulur ve mağdurlar dinlenir. Neredeyse hesap sorulacak darbeci kalmadı, tek tek kubur ehli oluyorlar. Lâkin mağdurlar hayatta ve mağduriyetleri devam ediyor. Seslerini duyacak kulak istiyorlar; seslerini duyan var mı?..