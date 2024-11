Halep taarruzu

Önümüzdeki günler dünya çapında büyük hâdiselere gebe. Türkiye de bu doğrultuda her türlü hazırlığını yapmaya devam ediyor. Terörü ve ekonomik sıkıntıları bitirmeye yönelik hamleler de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Türkiye, dışarıdaki hâdiselere müdahil olabilmesi veya dışarıdan gelebilecek saldırıları bertaraf edebilmesi için içeride kendisine ayak bağı olacak sorunları ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Türkiye sadece terör ve ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışmıyor, şu kritik günlerde ordu içerisinde 'eskiye' özlem duyanlara karşı da tedbirini alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu haftaki grup toplantısında, yukarıda bahsettiğim üç hususa da değindi. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Terör

"Açık konuşmak gerekirse karşımızdaki tablo çok da umutlu olmamıza izin vermiyor. Tüm bu zorluklarına rağmen ülkemizin millî güvenlik ve diplomasi öncelikleri çerçevesinde sadece bugüne değil geleceğe odaklanan uzun menzilli bir perspektifle neler yapılabileceğini mütalaa ediyoruz. Geçmişte ne dedim? 'Silahları gömeceksiniz, silahları gömdüğünüz anda bizim için her şey sizlerin önünü açmaktır ama siz silahları gömmez, hâlâ her yerde bombaları patlatmaya devam edersiniz bu devletin eli de sizin omuzunuzda olacaktır. Bölgemiz kan deryasına dönmüşken devletimizin her türlü riske karşı gerekli tedbirleri alması 85 milyona ve gelecek nesillere karşı vazifesidir."

Teğmenler-Disiplin

"Millete ve milletin inanç değerlerine hakaret eden kim varsa en büyük destekçisi, hamisi, koruyucusu bilin ki CHP'dir. Disiplinsizlik suçlamasıyla disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerle ilgili de önünü arkasını düşünmeden bodoslama bir tavır içine girdiler. Hâlbuki disiplin elbette her yerde lazımdır. Ama söz konusu Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunda hayati öneme sahiptir. Daha dün denecek kadar yakın bir zamanda komutanlarından değil, Pensilvanya'dan emir alan asker elbisesi giymiş militanların ülkeyi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini hep birlikte yaşayıp gördük. Komutanlarının açık talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir? 15 Temmuz'da milletin sinesine çarpıp yenilmeselerdi, darbecilerin ülkeyi nasıl bir iç savaş iklimine sürükleyeceklerini bilmeyen var mı? Tüm bu hakikatler gün gibi ortada dururken kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir?"

Ekonomi

"Bu bir özeleştiridir, açık ve net. 'İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır' demiş atalarımız. Biz de başkalarını eleştirmeden önce sorunu kendimizde arayacağız. Küresel ve bölgesel krizlerin etkisiyle yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, bizim kimi eksiklerimizle ve hatta yanlışlarımızla birleşince milyonlarca insanı istemeye istemeye gidip CHP'ye oy vermek zorunda bıraktı."

Başkan Erdoğan özeleştiri vermekten ve gereğini de yapmaktan kaçınmayan bir lider. Mezkûr konuşmasında ekonomi konusunda özeleştiri yaparken diğer iki hususta da kararlığını bir kez daha göstermiş oldu.

İçeride bizler bunları konuşurken Suriye'deki mücahid gruplar çarşamba günü Halep'e doğru taarruza geçtiler. Aylar önce bölgedeki kaynaklarım Halep'i alma hazırlıklarından bahsetmişti. Mücahidler, yazı yazdığım saate kadar çok hızlı bir şekilde ilerlediler. Rejim güçleri ve destekçileri cephede bir varlık gösteremiyorlar. Demek ki mücahidler iyi hazırlanmışlar.

Halep'i almaya yönelik taarruzu ben, yazımın başında belirttiğim husustan ayrı okumuyorum!