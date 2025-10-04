Soru ilginç...

Evet bu Müslümanlar kime kardeş?

Kimi kastediyorum.

Mısır ve Tunus'u.

Bahse konu iki ülke Mısır ve Tunus kardeş ama maalesef bu kardeşlik İsrail'e.

Nasıl Olur...

Neden şaşırdınız bal gibi olur.

Bildiğiniz gibi "Müslüman" ve "kardeş" İslam dünyasında çok kullanılan kelimeler.

İslam aleminde birlik beraberlik ve kardeşlikten bahsettiği için söylem kulağa hoş geliyor.

Peki gerçekte böyle bir kardeşlik var mı?

Maalesef yok.

İslam devletlerinde kardeşlik anlayışı var ama bu kardeşlik genellikle İslam alemine değil küresel çeteye uygulanıyor.

İslam devletlerinin kardeşliği Yahudi alemine, İslam devletlerinin kardeşliği Hristiyan alemine işliyor.

Delilin Var mı...

Bu cümle son günlerde en çok işittiğimiz sözlerin başında geliyor.

"Kardeşim iyi güzel de delilin var mı?"

Var kardeşim var, işte bu delillerden biri, işte bu delilin detayları...

Müslüman ülke olarak bildiğimiz iki Afrika ülkesi, Mısır ve Tunus.

Normal şartlarda bu iki ülkenin Müslüman ülkelerle kardeş olması gerekiyor ama maalesef bahse konu ülkeler gerçek kardeşliği Müslüman ülkeler yerine gayri Müslim ülkelere, İsrail'e gösteriyor.

Nasıl mı?

Anlatıyorum.

İşte Detaylar...

Son günlerde körün gözünü açacak öyle ilginç olaylar yaşanıyor ki inanılmaz.

Malum Filistin'in sesi olmak için çırpınan bir insani deniz filosu var, adı Sumud.

Bu filo farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesiyle irili ufaklı 100'ün üstünde tekneden oluştu.

Bu insanlıların tek ortak noktaları amaçlarıydı. O amaç da İsrail denilen terör örgütüne dur demek, Filistinli insanların sesi olmaktı.

Bu duyarlı insanlar, 100'ün üzerinde tekneyle başlattıkları protesto eylemine maalesef 44 tekne ile devam etmek zorunda kaldılar.

Peki Neden...

Bu filoya ait, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az miktardaki tekne teknik arızadan dolayı yola devam edemedi.

Arızalananların dışında kalan büyük grup tekneler ise engellemelerden dolayı yola devam edemedi.

Peki bu tekneler ve bu teknelerde mücadele eden gerçekten insan olan insanlar kimler tarafından ve nasıl engellendi?

Bu konuda SUMUD filosunda bulunan bir Türk vatandaşının anlattıkları kan donduracak cinsten.

Tunus...

Tekneler toplanma bölgesi olarak Tunus'u seçiyor.

Avrupa'dan, dünyanın dört bir yanından gelen tekneler Tunus'ta toplanıyor.

İlginç olaylar da sonrasında başlıyor.

Tunuslu makamlar teknelerin yola çıkmaması yönünde telkin ve tavsiyelerde bulunmaya başlıyor.

Bu söylem kar etmeyince dronlu saldırılar başlıyor ve saldırılar sonucu bazı teknelerde yangın çıkıyor.

Tunuslu makamlar İsrail kaynaklı bu saldırıların üstünü örterek yangınların teknede bulunanlar tarafından çıkarıldığını iddia ediyor.

Tunusun yalanı kamera kayıtlarıyla ortaya çıkıyor. Zira teknede bulunanlar saldırı anını an be an kayıt altına alıyor.

Çeşitli sebeplerle teknelerin Tunus'tan ayrılması engelleniyor süre geciktiriliyor.

Tam da bu esnada bazı teknelerin kaptanları esrarengiz bir şekilde birbiri ardına ortalıktan kayboluyor.

Olan biteni anlamaya çalışanlar başlıyorlar araştırmaya ve araştırma sonucu kaptanların Tunuslu makamlar tarafından tutuklandıklarını öğreniyor.

Tutuklama gerekçeniz nedir diye işin peşine düşenlerin Tunuslu makamlardan aldıkları tek bir cevap var;

"Kavgaya karışmak."

Bu kaptanlar kimle kavga etti, olay nerede ve ne zaman oldu bu sorulara cevap yok.

Yine tuhaf bir şekilde bazı teknelerin anahtarları kayboluyor, yine bazı teknelerin yakıtlarının esrarengiz bir şekilde boşaltıldığı ortaya çıkıyor.

Bir grup tekne ise evrak eksikliği nedeniyle limanda alıkonuyor.

Sonuçta 100 teknenin üzeninde toplanan filodan sadece yarısı yola çıkabiliyor.

Mısır...

Yorucu bir yolculuk sonrası tekneler planlandığı gibi Mısır'da mola veriyor.

Bu kez Mısır Deniz Kuvvetleri filoyu çepeçevre sarıyor.

Aklınca psikolojik baskı uygulamaya çalışan Mısır, bu kuşatmayı filonun güvenliği için yaptığını söylüyor.

Ardından sivil kıyafetli bir grup insan fiziki temasların da yaşandığı olaylarla filoda bulunan insanları engellemeye çalışıyor.

Bu yaşananlara Mısırlı yetkililerin yaptığı açıklama ilginç;

"Engellemeye çalışanlar sivil inisiyatif. Bunlar tepkilerini ortaya koyuyor. Bizim bu insanlara herhangi bir müdahalemiz söz konusu olamaz. Burası özgür bir ülke."

Acı Yüzleşme...

Görüldüğü gibi bu iki ülkenin yaptıklarına baktığınızda İsrail'in ileri karakolları gibi hareket ettiğini görüyorsunuz.

Tüm bu gerçekleri görüp öğrendikten sonra acaba biz mi yanlış biliyoruz diye bilgilerimi tazeledim.

Başvurduğum her kaynak Tunus ve Mısır'ı Müslüman ülke olarak tanımlıyordu.