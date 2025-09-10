Devletin 15 Temmuz'u CHP'nin 15 Eylül'ü

Farkında mısınız bilmem ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde birbirinden tarihi günler, birbirinden tarihi olaylar yaşanıyor.

Bu olaylarda görmeyi bilene partiyi ele geçirmeye çalışan güçler önemli açıklar veriyor.

Fakat enteresandır parti tabanında kahır eksen bu olanları ya görmezden geliyor ya da görmüyor.

Bu durumda bir vatansever olarak bize de görünmeyeni göstermek düşüyor.

İşte bu niyetle aldım kâğıdı kalemi ele...

VEBALİ DEVREDELİM...

Bugün bu köşede görmeyenlere göstermek, işitmeyenlere işittirmek, okumayanlara okutmak için CHP adına çok önemli olduğunu düşündüğüm bir ayrıntıyı kaleme alacağım.

CHP ve ülke için FETÖ tehdidi.

Bilindiği gibi Ekrem İmamoğlu ismi ülke çapında ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile duyulmaya başlandı.

O güne kadar Eko'yu ne tanıyan vardı ne de bilen.

Abdullah Gül, Mesut Yılmaz gibi bazı siyasi figürlerin yoğun destekleriyle önce CHP'ye sonrasında Türk siyasetine kazandırıldığı iddia edilir.

Kimsenin tanımadığı bir kişi bu destekler sayesinde bir an da tüm Türkiye tarafından özellikle de CHP tarafından tanınmaya ve konuşulmaya başlandı.

DÜŞÜNMEZ MİSİNİZ?..

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde onca önemli devedişi isim varken İstanbul gibi kritik bir ilin seçimine neden böylesi bir proje isimle gidiliyor sorusu kimse tarafından sorulmadı.

Aslında bu soru o günlerde sorulması gereken en temel ve en kritik soruydu.

Ancak sorulmadı ya da soranlar oldu onlarda sesini duyuramadı.

KİMDİ BU EKO?..

O günlerde katıldığım televizyon programlarında, verdiğim röportaj ve konferanslarda en çok aldığım soruydu ve bu soruya verdiğim cevap da her yerde şuydu;

"Fetullah Gülen'den sonraki en tehlikeli proje geliyor."

Bu önemli tespitin devamını da şöyle getiriyordum;

"Ekrem İmamoğlu'nun yedeği Tunç Soyer'dir. Tunç Soyer şu an İzmir ili Seferihisar İlçesi Belediye Başkanıdır. Plan gereği Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yapılacak ve böylelikle isminin tüm Türkiye'de duyulması sağlanacak, ardından da yedek oyuncu olarak sahaya sürülecek."

Bu anlattıklarımın hepsi oldu.

TEZGÂH KURULUYOR...

Hasan Müdafa...

Ekrem İmamoğlu'nun babası.

Müdafa nereden çıktı.

İmamoğlu'nun esas soyadı.

Bugünlerde İmamoğlu'nun gerçek soyadının "Müdafa" olduğu sonrasında İmamoğlu soyadını aldığı iddiası konuşuluyor.

Acaba bu değişiklik günümüzde oynanan oyun için mi yapıldı? Sorgulayın.

FETÖ BEDDUASI...

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Eko'nun tutuklanmasından sonra gazetecilere bir röportaj verdi.

Röportajında "oğlum suçsuzdur" diyemeyen Hasan Efendi kurulan tuzağın elde patlamasının getirdiği hırsla sağa sola beddualar yağdırdı.

Şöyle diyordu Hasan İmamoğlu bedduasında;

"Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin."

KÖRÜN GÖZÜNE...

Bedduada sarf edilen sözleri ilk duyanın aklına doğrudan Fetullah Gülen geldi.

Çünkü bu sözler, şu an Türk ve İslam alemine yaptığı ihanetin hesabını vermekle meşgul Fetullah Gülen'in beddualarına ait sözlerdi.

Peki gizli kardinal, gizli papaz Gülen nereden akıl ediyordu bu sözleri.

Yahudilerden...

İMAMOĞULLARI GÜLEN İLİŞKİSİ...

Peki baba İmamoğlu bu işin neresinde?

Baba Hasan İmamoğlu'nun durumunu anlamak için Nedim Şener'in yazısından şu bölümü okumak yeterli;

'Lise mezunu oğlunu, TBMM Başkanlarından Necmettin Karaduman'ın da torpiliyle usulsüz yatay geçiş yaptırarak İstanbul üniversitesi'ne kaydettiren Hasan İmamoğlu, bunu haberleştiren gazeteciye "Savcı ve mahkemeler senin hakkından gelmez ise ben senin cezanı keseceğim.... O......, namussuz şerefsiz" diyen, oğlunu içinde bulunduğu siyasetçilik, müteahhitlik kirli çarkının içine sokan kara kalpli zalim bir karakter.

En son FETÖ elebaşı böyle beddua etmişti. Hepsinin ayağına dolandı. 1997 yılında Trabzon'da FETÖ'nün Gülbahar Hatun Koleji'ni açan İMAŞ şirketinin sahibi kişiden farklı bir şey beklenmez zaten.'

Peki bu İMAŞ'ta neyin nesi?

İMAŞ (İMAMOĞLU ANONİM ŞİRKETİ...)

İMAŞ'ı en iyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin anlattı.

Ekrem İmamoğlu ve ailesini tanımaya yarayacak çok önemli bilgileri katıldığı bir televizyon programında şöyle anlattı Yusuf Tekin;

"Enteresan bir şey oluyor ve 1990 Ekim ayında Ticaret Sicili Gazetesinde Trabzon'da kurulan bir şirketin kuruluş sözleşmesi yayınlanıyor. Şirketin kurucuları İmamoğlu ailesi.

İMAŞ İmamoğlu Anonim Şirketi...

Şirket eğitim, ihracat ve ithalat şirketi olarak kuruluyor ve şirketin ana sözleşmesinde özel okulculuk da var. 1990 yılında Türkiye'de özel okulculuk konusu bugünkü gibi değil. Okul sayısı az, özel okul konusunda girişimci müteşebbis sayısı az. Ekonomik durum ve o günkü koşullara baktığımızda biraz tuhaf bir durum.

Şirket 1997 yılında okul inşaatına başlıyor ve FETÖ'nün ilk ve en önemli okullarından birini açıyor.

Gülbahar Hatun Kolejleri...

Okul 15 Temmuz sürecinde ilk kapattığımız okullardan biri.

LAFIN FAZLASI....

Daha üzerine laf olmaz.

Konuyu yakın takip edenler, Eko ilk aday gösterildiğinde "nereden çıktı bu adam" diye sorgulayanlar şimdi haklı olarak "Canım zamanında Samanyolu Televizyonun da yorumculuk yapan, Zaman Gazetesinde yazan, Fetullah Gülen'e terörist demeyen Ekrem İmamoğlu ve ailesinden ne bekliyorsunuz ki..." diyorsunuz.

Haklısınız...

Ama bunu göremeyenler, görseler de konduramayanlar, kondursalar da ne var bunda diyenler olduğu için biz de yazalım dedik.

Hala göremeyen CHP'li seçmenlere tavsiyem kinden ve önyargıdan arının ve meseleye bir de bu açıdan bakın...