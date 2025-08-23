Nereden nereye

Dünyada teknolojinin merkezi olarak anılan Japonya kalkacak Türkiye'ye teknoloji görmeye gelecek.

Bu cümleyi üç beş sene önce kursam bana çoğu deli gözüyle bakardı.

Ama oldu.

Japon Savunma Bakanı Gen Nakatani kalktı Türkiye'ye geldi ve TUSAŞ'ı, Baykar'ı ve İstanbul Tersanesi'ni gezdi.

Peki Neden...

Malum son dönemde Japonya ve çevresindeki diğer ülkelerde askeri ve politik gerilim artıyor.

Bölgede gerilimin tırmanması, Çin'in denizlerde artan faaliyetleri, Kuzey Kore'nin füze denemeleri Japonya'nın askeri durumunu yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Bu gözden geçirmede Japonya keşif, gözlem ve istihbarat faaliyetlerine ağırlık vermeye karar verdi.

Aklın Yolu...

Japon Medyası ile dünya medyasına düşen haberlere göre Japonya Türkiye'den Bayraktar TB-2, İsrail'den HERON-2 insansız hava araçlarıyla ilgilenmeye başladı.

Japonya'da yayımlanan 'Mainichi Shimbun' gazetesi Japon Öz Savunma Kuvvetlerinin, her iki sistemin de performans, menzil, faydalı yük kapasitesi ile istihbarat, keşif ve gözetleme kabiliyetleri açısından masaya yatırdığını yazdı.

Tam da bu faaliyetler yürütülüyor iken Japon Savunma Bakanı Gen Nakataki Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Nakatani ve beraberindeki heyet İstanbul Tersanesi Komutanlığı, BAYKAR ve TUSAŞ'ı ziyaret etti.

Sonunda...

Bu ziyaret konuyu yakından takip eden herkeste derin merak uyandırdı.

Acaba karar verilmiş miydi?

Yapılan bu ziyaret; iki ülke arasındaki ticari ilişiler ile askeri projelerde iş birliği ihtimallerini güçlendiren oldukça kritik ve önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Benim de görüşüm Japonya'nın Türkiye'den Bayraktar TB-2'yi satın alma ihtimalinin oldukça kuvvetli olduğu yönünde.

Neden Türkiye...

Her şeyden önce Bayraktar kendini Libya'da, kendini Ukrayna'da, kendini Karabağ'da,

kendini Irak'ta, Suriye'de ispatlamış bir SİHA.

Üstelik fiyat performans özellikler açısından da rakiplerinden katbekat önde olan bir teknoloji.

Her şeyden öte dünyada kısa piste inip kalkabilen tek SİHA.

Sadece bu özellikler bile Japonya'nın Türkiye'yi, tercih etmesi için yeterli sebep.

Projenin İçeriği...

Japonlar SİHA ve İHA konusunda 100 milyar Japon Yeni yani 676 milyon dolar bütçe ayırmış durumdalar.

Bu para kendine pazar arıyor ve bu paranın dünyada taliplisi çok.

Ancak bu para muhtemelen Türkiye'ye gelecek, zira Japonlar donanmasındaki "İzumo" sınıfı gemilerini SİHA gemisi yapma derdindeler.

Bu sınıf gemiler de Japonların planı gemiyi uçak gemisine, Helikopter ve F35-B gibi dikey iniş kalkış yapabilen hava araçlarının taşındığı gemiye çevirmek.

İzuma sınıfı gemiler 28 hava aracı alabiliyor, ya da 8 adet Osprey ya da 14 adet F35-B taşıyabiliyor.

Ancak gemi SİHA gemisi olduğunda bu taşınan araç sayısı çok ciddi artacak.

Türkiye Kanadı...

Anadolu SİHA gemimize benzer bir projeyi uygulayacak Japonlar için en önemli kriter alacakları SİHA'nın kısa piste iniş kalkış yapabiliyor olması.

Bu açıdan bakıldığında ibre doğrudan dünya lideri Bayraktar'a dönüyor.

Elbette sadece bu yönüyle değil diğer yönleriyle de emsallerinin katbekat önünde Bayraktar.

Peki, diyelim Japonlar Bayraktar'ı bizden aldı. Bu alım Türkiye açısından sadece iyi bir satış sözleşmesi olarak mı kalacak, yoksa bize ilave diğer sözleşmeleri, kazanımları getirecek mi?

Piyasalarda konuşulan o ki eğer bu alışveriş gerçekleşirse iki ülke arasında öncelikli savunma sanayi olmak üzere birçok alanda derin iş birlikleri başlayacak.

Peki bunlar neler olabilir?

Japonya yazılım ve robot teknolojisinde dünya devlerinden. Bunun yanı sıra bir ada ülkesi olan Japonya'da donanma oldukça güçlü.

Gelen kulis bilgilerine göre, Türkiye de Japonya'nın "mayın avlama gemileri" ile ciddi manada ilgileniyor.

Uzun lafın kısası Bayraktar üzerinden Türkiye-Japonya ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacağa benziyor.