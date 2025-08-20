Yatacak toprak bulamayacaksınız

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabımda bir haber paylaştım.

Haber İsrail denilen terör örgütünün yaptığı vahşeti, işlediği cinayetleri anlatan kısa metraj bir görüntü haberiydi.

Görüntü konusu şuydu...

Henüz okul çağında dahi olmayan Filistinli çocuklar dünyadan bihaber yerle bir edilmiş binalar arasında oyun oynamaktalar.

Kendi halinde oyununu oynayan bu meleklerin başına ne geldi dersiniz?

İnanamayacaksınız...

Kendini oyuna vermiş, dünyadan bihaber bu çocukların üzerine İsrailli keskin nişancı teröristler yaylım ateşi açarlar.

Sebep?

Keyif olsun!

Saldırı üzerine çocuklar panik halde sağa sola kaçışmaya başlarlar.

Kurşunların yere indirdiği çocuklar acılar içinde bağrışırken yavrularını kurtarmaya çalışan Filistinli ana babalar ise kurşun yağmuru altında yaralı yavrularına ulaşmaya çalışırlar.

Ne denir?

Denecek tek şey var, bunlar insan olamaz...

Güçleri Ancak Onlara Yeter...

Yıllardır gerek ekranlarda gerek yazılarımda bizlere asker diye yutturulmaya çalışılan İsrail Terör Örgütü (İTÖ) teröristlerinin özelliklerini, içinde bulundukları psikolojiyi ve ruh halini anlatmaya çalışıyorum.

Gerçekte örgüt mensubu bu aşağılık yaratıkların güçlerinin sadece ve sadece kadınlara, çocuklara, kundaktaki bebeklere yettiğini, karşısında gerçek bir asker gördüğünde, kendisine direnen silahlı bir güçle karşılaştığında korkudan altını pisleterek arkasına bakmadan kaçtığını söylüyorum.

İnanın...

Kurduğum cümleleri zaman zaman bazıları hamaset yapıyorum diye düşündü.

Belki bu anlattıklarımıza şu anda bile inanmakta zorluk çekenler olabilir.

Ama emin olun eksik bile anlatıyorum.

Tahmin ettiğinizden çok daha korkaklar, tahmin ettiğinizden çok daha karaktersizler.

İşin doğrusu, işin aslı bu.

Filistin'de ölen milyonlarca çocuk, milyonlarca kadın, yaşlı tüm bu anlattıklarımın ispatı.

Gölgesinden Korkanlar...

Kudüs'e giden bir yakınımın anlattığı hatıratı bu konudaki bir başka ispat konusu.

Hatırat şu;

Filistinli bir çocuk Mescid-i Aksa girişinde tabla üzerinde hediyelik eşya satıyor.

Hemen yanı başında yedi sekiz İsrail askeri de (!) tam teçhizatlı vaziyette sözde güvenlik maksatlı çevreyi gözlüyor.

Askeriz diye gezen bu ortalık teröristleri korku dolu gözlerle sürekli olarak birbirlerine bakış atıyorlar.

Bu arada kısa bir dipnot, bu husus zaten bir İsrail klasiğidir. Sizinle asla göz göze gelmek istemezler, korku ve tedirginlikten bakışlarını kaçırırlar.

Hal böyle iken orada bulunan bir turist Filistinli çocuğun tablasını çarparak devirir.

Tablanın üstündekiler gürültüyle etrafa saçılır.

Gürültüyü duyan o fiyakalı askerler(!) arkalarına bakmadan sokaklara kaçışırlar.

Biz işte böylesi karaktersiz korkak bir mahlukat sürüsüyle karşı karşıyayız.

Bu Örnek de Yetmediyse Sıradaki Gelsin...

Nasıl bir sürü ile karşı karşıya olduğumuzu halen anlamadıysanız işte size İsrail içinden bir örnek.

Gazze'de katliama katılan İsrailli bir teröristin annesi katıldığı bir televizyon programında bakın neler anlatıyor;

"Askerler bir yıl önce bile yorgun haldelerken bugün tükenmiş bitmiş durumdalar.

Birçok asker annesi ile birlikte aynı gruptayım.

Kendilerinden müsaade istedim.

Askerlerin durumlarını programda anlatmak için.

Bana şunları anlattılar.

İzin için evlerine dönen askerlerin yataklarını ıslattıklarını, yanında patlayan arkadaşının bütün kanının ağzına dolduğunu, yemek kokusunun kendisine Han Yunus'ta köpekler tarafından yenilen cesetleri hatırlattığını söylediler.

Özetle askerlerimiz savaşmaya uygun değiller.

Zaten iki yıldır Gazze'deler.

Yelekleriyle, kasıklarıyla, botlarıyla, hijyen koşulları son derece kötü, vücutlarının her yeri yaralarla kaplı. Ayaklarında mantar enfeksiyonları var.

Askerler savaşmaya uygun değiller, tedavi olmaları gerekiyor.

Devletimiz asker annelerinin güvenini kaybetti. Annelerin güvenini tamamıyla kaybetti.

Çünkü askerlerimizin yalnız bırakıldığını görüyoruz.

Aynı yerlere tekrar tekrar gönderiliyorlar.

Han Yunus'a mesela dört kez gittiler.

Teröristlerle karşılaşmıyorlar, bize de sevgililerine de öyle söylüyorlar.

Teröristlerle değil el yapımı patlayıcılarla karşılaşıyorlar ve patlıyorlar.

Orada olup bitenler tam olarak böyle.

Bu kadar örnek İsrailli teröristleri anlatmaya yeter diyerek örneklemeyi kesiyor ve yazıyı İsrail Türkiye'ye saldırır mı diye hayıflananlara okutmanızı tavsiye ediyorum.