Birkaç gün önce katıldığım bir televizyon programında tartışma konusu çok hassas bir noktaya geldi.

Programda stüdyoda bulunan konuklara soruldu.

"İçimizdeki İsrailliler kimler?"

Soru ilginç ama Türk milletinin aşina olduğu bir soruydu.

Malum yıllar önce Mustafa Denizli "içimizdeki İrlandalılar" diyerek bu konuda ilk tartışmayı başlatan kişi olmuştu.

Ancak şimdiki söylem o günkü söylemden farklı. Zira soru televizyon ekranlarında çok nadir karşılaşacağınız oldukça ağır bir soruydu.

Türkçe meali şuydu sorunun;

İçimizdeki hainler kimler?

Damar Soru...

Soru son derece kritik, gerçekten çok önemsediğim bir soruydu ve tam anlamıyla damar bir soruydu.

Programda oldukça net, çok da açık bir lisanla gereken cevabı verdim.

Ancak konu üzerine konuşulanlar beni kesmediğinden böylesi değerli bir konuyu ve soruyu köşeme de taşımaya karar verdim.

Zira bu soru her Türk evladının kendine sorması ve cevabını da mutlaka bulması gereken bir soru.

Evet kim ya da kimler bu bizden gibi görünüp esasen İsrailli olanlar.

Cevap Gecikmedi...

Soru çalıştığım yerden geldiği için hemen cevapları sıraladım.

Sıraladığım örneklerde doğrudan isim vermek yerine gizli özne kullanmayı tercih ettim.

Ancak özneyi gizli de kullansam verdiğim örneklerde kurduğum cümleler öyle gediğe oturan cümlelerdi ki dinleyen herkes şu meşhur bilmeceyi hatırladı.

"Dört ayaklıdır, miyav miyav der, bilin bakalım bu hayvanın adı nedir?".

Bilmecede de görüldüğü gibi cümlelerimde adı geçeni bulamamak için konulara çok çok uzak olmak gerekir.

Şimdi aynı cevapları biraz daha açarak burada da sıralayacağım ve özne konusunda yine aynı taktiği uygulayacağım.

İşte İçimizdeki İsrailliler...

İçimizdeki İsrailliler Türk devletinin menfaatlerine kasten ve bilerek zarar verenlerdir.

İçimizdeki İsrailliler ne işimiz var Misakı- Milli sınırları dışında ne işimiz var Libya'da ne işimiz var Karabağ'da diyerek Türkiye'yi içe kapatmak isteyenler, Türkiye'nin stratejik hamlelerini engellemeye çalışandır.

İçimizdeki İsrailliler; kendi ülkesini gidip batıya şikâyet edenler, oradan medet uman mandacı kafalardır.

İçimizdeki İsrailliler yolsuzlukların üstüne gitmek yerine konuyu saptırmaya çalışanlar, bu uğurda kendini kurtarmak için gerekirse gözünü kırpmadan ülkeyi ateşe atmaya hazır olanlardır.

İçimizdeki İsrailliler mavi vatanı yayılmacı bir politika görerek Yunan ağzıyla konuşan diplomat kılıklı ucubelerdir.

İçimizdeki İsrailliler, milletin yaptığı uçağa, milletin ürettiği İHA'ya, SİHA'ya kulp takmaya çalışanlar, "bu uçak falan değil bildiğiniz kutu profil boru" diyerek savunma sanayini engellemeye çalışanlardır, yapılanı alay konusu yapmaya çalışanlardır.

İçimizdeki İsrailliler dünyanın en mert, en yiğit, en asil, en merhametli askeri olarak bilinen TÜRK askerine kimyasal silah kullandı iftirasını atacak kadar soysuzlaşan alçaklardır.

İçimizdeki İsrailliler; bugünlerde dünyanın en huzurlu, en güvenli ülkesi haline gelen Anadolu'nun sokaklarını karıştırmaya, insanlarımızı birbirine düşürmeye çalışan fitnebazlardır.

İçimizdeki İsrailliler; terörsüz Türkiye mücadelesini fırsat bilip GENEL AF çığırtkanlıklarıyla ait olduğu "Fetullah Terör Örgütüne" alan açmaya çalışanlardır.

İçimizdeki İsrailliler; milletin ekmeğiyle oynayan, gıda fiyatlarını suni şişirerek tencere darbesi yapmaya çalışan gıda kartelleri, gıda baronlarıdır.

İçimizdeki İsrailliler toplumsal yapı ve değerleri yıkmak için kılıktan kılığa giren, sokaklarda anadan üryan gezen kasaplık et yığınlarıdır.

İçimizdeki İsrailliler dizilerle, filmlerle, sosyal medya üzerinden aile bağlarını koparmaya, aile değerlerinin içini boşaltmaya çalışan insan kılığındaki mahlukatlardır.

İçimizdeki İsrailliler sapıklığı ve sapkınlığı topluma dayatmaya, bu tür şeyleri normalmiş gibi yaymaya çalışanlardır.

O Kadar Çoklar ki...

Hangi birini anlatayım...

Bu listeyi uzattıkça uzatırım.

Ama buna ne zamanım ne de bana ayrılan köşe yeter.

Başka ülkelerin bizdeki kadar İsraillisi var mıdır?

Hiç zannetmiyorum...

O konuda bu topraklar maalesef hain bolluğu yaşıyor...