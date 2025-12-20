Bu yapılanın adı…

Özgür Özel zıvanadan çıktı.

Ülkeyi yönetmeye adayım diyen bu kimse istikrarlı ve artan bir tempoda hata üstüne hata, yanlış üstüne yanlış yapıyor ve çırpındıkça da batıyor.

İşlediği suçlar dokunulmazlık zırhı olmasa dünya defterini kapatacak suçlar.

Tehdit, azmettirme, suçu ve suçluyu övme, halk arasında kin ve nefret yayma, ne ararsan var...

Beterin Beteri Var...

Tüm bu suçlardan daha da beterini devletini, milletini batıya şikâyet etmekle yapıyor.

İşlediği bu suçu marifetmiş gibi şöyle övüyor Özel Özgür;

"Japonya'nın 8,5 milyon tirajlı gazetesine de konuştum, Almanlara da İngilizlere de Fransızlara da. Nereyi bulursam konuşuyorum."

Siz hiç "konuşuyorum" diyerek suç hafifletme operasyonuna bakmayın, burada resmen ülke satılıyor.

Mesleki bilgisi üç aspirinden ibaret olanlara tarihten bir ders vermenin zamanı geldi zira bunları yapan kişi ısrarla Atatürkçü olduğunu söylüyor.

İşte tarih...

Yıl 1919...

Atatürk samsuna çıktıktan bir gün sonra 20 Mayıs 1919 tarihinde "İngiliz Muhipleri Cemiyeti" kurulur.

Bu cemiyetin bir diğer adı "İngiliz Dostları Derneği"dir.

İngilizlerden para yardımı alarak kurulan cemiyetin görevi Kurtuluş Savaşını engellemek için Anadolu'da karışıklıklar çıkarmak ve milli amaçlar için kurulmuş bütün örgütlenmeleri yıkmak.

Özel Özgür işte böylesi bir ülkeden yardım talep ediyor.

Kim Tutar Beni...

İngiliz'den umduğunu bulamayan Özel Özgür hemen peşi sıra bir Amerikan televizyon kanalına röportaj verdi.

Öyle çaktı ki kendi ülkesine Özel Özgür, Türk düşmanı bir Amerikalıya söyletemezsin söylediklerini.

"Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem."

"İmamoğlu aday olmasa böyle bir şey başına gelmeyecekti."

"Türkiye'nin batı ile güçlü ilişkileri olmasını, NATO'ya güçlü bir şekilde bağlı olmasını istiyoruz. Fakat Erdoğan Türkiye'yi bu organizasyonlardan koparmaya çalışıyor ve Türkiye'yi hukuksuzluğa doğru sürüklüyor."

"İki ülkenin iyiliği için ilişkiler devam etmeli, bu aynı zamanda Türkiye'yi yeniden demokrasi yoluna sokmayı da sağlamalı."

Bu sözlerin Türkçe meali:

Türkiye'ye müdahale et!

Özel Özgür BBC'de...

Bir skandal da BBC'de yaşandı.

Kurtuluş savaşı verdiğimiz İngilizlerden medet uman Özel Özgür neden Türkiye'ye müdahale etmiyorsunuz diyerek bir de onlardan hesap sordu.

Şöyle diyordu röportajında;

"Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'ın bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz.

Terk edilmişlik hissediyoruz.

İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. Bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor?

Gerçekten kırgınız."

Şaka Değil Gerçek...

Özel Özgür bu sözleriyle CHP'ne değil olsa olsa anca İngiliz Muhipleri Cemiyetine, ya da diğer adıyla İngiliz Dostları Derneğine başkan olur.

Bu mandacı ruh Özel Özgür'e mi ait yoksa Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan yeni CHP'ye mi göreceğiz.

Aşağıda vermiş olduğum örneği okuduğunuzda bu ruhun şimdiki CHP'ye ait olduğunu göreceksiniz...

Halk TV'de Ayşenur Arslan denilen ismi lazım değilin sunduğu bir programa CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt konuk olur.

Şöyle der konuk Öğüt programda;

"Ben şunu söylüyorum. NATO uluslararası emperyalizmin askeri gücüdür. Biz de oranın üyesiyiz. Bu NATO'nun ve Avrupa'nın Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı"

Lafın fazlası...

Atatürkçüyüm Diyenler....

Kendi siyasi oyununa Gaziyi oyuncak edenler, Atatürkçü geçinip Atatürk'ten geçinenler, bakın kemiklerini sızlattığınız rahmetli Atatürk neler demiş hayran olduğunuz batıyla ilgili;

Efendiler,

Avrupa'nın bütün ilerlemesine yükselmesine ve medenileşmesine karşılık Türkiye tam tersine gerilemiş ve düşüş vadisine yuvarlana durmuştur. Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa'nın emellerine göre uygun yapmak, yürümek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi birtakım zihniyetler belirdi.

Halbuki, hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatiyle, ecnebilerin planlarıyla yükseltilebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.

Tarihte, böyle bir olay yaratmaya kalkışanlar, zehirli sonuçlarla karşılaşmışlardır.

Hepiniz bilirsiniz ki, Avrupa'nın en önemli devletleri, Türkiye'nin zararıyla, Türkiye'nin gerilemesiyle ortaya çıkmışlardır.

Şimdi bakıyorsun bu fikrin tam karşısında pozisyon alanlar biz Atatürkçüyüz diye sağda solda caka satıyorlar.

İflah Olmaz Bunlar...

Geçtiğimiz gün Özel Özgür, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı'na katıldı.

Şaşırtmayan Özel Özgür yine ülkesini, milletini önüne gelene şikâyet etti.

Hatadan dönülsün diye önceki yapılanları yerden yere vurarak anlattık, yazdık, Atatürk'ten örnekler verdik ama dinletemedik.

Bugün tüm çabalarımıza rağmen aynı hatalar işlenmeye devam ediyor.

Hal böyle olduğu içinde bunun adı hata olmaktan çıkıyor ihanete giriyor.