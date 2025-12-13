Geçtiğimiz seçim süreçlerinde gerek altılı masa ile ilgili gerek CHP ile ilgili yorum ve değerlendirme yaparken şunları söylediğimi hatırlıyorum.

"Bugünler altılı masanın, o masayı oluşturan siyasi partilerin ve özellikle de CHP'nin iyi günleri. Yakında CHP'yi çok daha sıkıntılı ve çok daha zorlu günler bekliyor, Allah sonlarını hayır etsin."

Cümleler bu fakire ait.

Haklı mı çıktık?

Hem de açık ara...

Kazan Fokurduyor...

Evet, kazan kaynamıyor artık fokurduyor.

Son haftalarda Atatürk'ün mirası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde harareti giderek artan bir kazan var ve o kazan artık fokurduyor.

Bu akılla gidilirse zaten işin sonu "kazandibi."

Sürpriz mi?

Asla değil.

Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve görünen o ki kısa vadede her şey çok kötü olacak.

Oysa işler malum her şey çok güzel olacak masalıyla başlamıştı.

Zamanında söylemiştik diyebilmek için şimdiden dillendiriyorum.

CHP bu akılla giderse yakında her şey çok kötü olacak.

Kulislerde Neler Konuşuluyor...

Aldığım kulis bilgileri içinde şunlar var:

CHP siyasi ve seçmen tabanı gelişmelerden son derece rahatsız.

Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu gibi kritik yerlerde kendilerine yer bulan İYİ Parti'liler, Gelecek Partil'iler, Deva Parti'liler CHP içinde çok büyük rahatsızlık yarattılar.

Toplu istifalar başladı ve bu istifaların yakın zamanda çok daha ciddi boyutlara ulaşacağı ağızdan ağıza söyleniyor.

Kulislerde ağırlıklı olarak iki senaryo üzerinde çok konuşuluyor.

İşte bu senaryolar.

Senaryo Nu: 1...

Birinci senaryoda konuşulan şu...

Yürütülmekte olan yolsuzluk davasında durumları netleşen siyasilerin yargı önünde hesap verebilmeleri için dokunulmazlıkları kaldırılacak.

Ardından partinin yönetilmesi için bir çağrı heyeti oluşturulacak ve parti bu yapı marifetiyle yönetilecek.

Tıpkı Gürsel Tekin olayında yaşandığı gibi bu heyetin başına da bildik bir isim atanacak.

Kemal Kılıçdaroğlu...

Kemal Kılıçdaroğlu bu yapıyla birlikte CHP'sini 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürecek.

Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda asla aday olmayacak.

Bu kurultayda genel başkan adayı; parti içinde çok öne çıkmamış, kimsenin konuşmadığı, ismi yıpranmamış, adı hiçbir yolsuzluk ya da şaibeli işe bulaşmamış bir kişi olacak.

Bu kişi partide çok büyük bir temizliğe girecek ve adı öyle ya da böyle yolsuzlukla anılan, partiye zarar veren kim varsa tasfiye edecek.

Böylelikle CHP'de temiz ve yepyeni bir dönemin kapısı aralanmış olacak.

Senaryo Nu: 2...

İkinci senaryoda ise yeni bir parti kurulacak ve başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bütün küskünler, kırgınlar, tasfiye edilenler bu çatı altında toplanacak.

Bundan böyle CHP'nin sıklet merkezi bu parti olacak.

CHP'yi bölünmeye götürecek bu süreçte CHP içinden de birçok isim, bile isteye bu yeni yapılanmaya dahil olacak.

Bu da bir başka konuşulan senaryo.

Kendiniz Ettiniz Kendiniz Bulacaksınız...

CHP içinde uzunca bir süredir giderek artan bir tempoda; ihraçlar, kişiler üzerinde baskı politikaları, yıldırma gayretleri aldı başını gidiyor.

Parti içi bölünmeler, parti içi hizipleşmeler her geçen gün daha da çeşitleniyor, daha da derinleşiyor.

Peki bütün bu olaylar neden yaşanıyor?

Artık Sorgulayın...

CHP'nin istikbali adına yaptığım tahminlerde bugüne kadar hiç yanılmadım.

Tahmin ettiklerim söylediklerim zaman içinde bir bir gerçekleşti.

Takip edenler hatırlar, daha işin en başında İmamoğlu'nun bir proje olduğunu her fırsatta söylemiş ve CHP içinde bir FETÖ tehdidinden hep bahseder olmuştum.

Yanılmadım...

Bugün görmeyi bilen CHP içinde bir dizayn çalışması olduğunu net olarak görüyor yeter ki görmek istesin.

Bu bilgi bilinçle gelişmelere bakarak şunu net olarak görüyorum ki müdahale edilmediği takdirde yakın gelecekte CHP için her şey çok kötü olacak.

CHP tabanını kandırıp her şey çok güzel olacak diye partiyi ele geçirmeye çalışanlar her şeyi bugünkünden çok daha kötü hale getirecekler.

CHP'nin acilen yapması gereken sırtındaki bu kamburu bir an önce atması.

Yoksa bu günlerimiz iyi günlermiş diye dövünür durursunuz benden söylemesi....