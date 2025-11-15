Sanal medya bataklığı

Teknolojinin getirdiği kolaylıklar sonucu haberleşmenin yol ve yöntemleri değişti. Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar arasında en yoğun kullanılan haberleşme aracı "sosyal medya" oldu.

Tüm dünya, hemen hemen herkes haberleşmede yirmi dört saat esaslı bu yol ve yöntemi kullanmaya başladı.

Günümüzde yeni tip haberleşmede artık yöntem bu...

TEKNOLOJİNİN GÖZÜNÜ SEVEYİM...

Neredeyse bütün insanoğlu haberleşmenin günlük yaşantıya getirdiği kolaylıklar karşısında bu cümleyi kuruyor.

Bu desteğe itirazım yok, tüm bu olanlara evet ancak benim bu yeni oluşumda itiraz ettiğim kritik bir nokta var.

Benim burada itirazım teknolojiye ya da teknolojinin getirdiği yol ve yönteme değil.

Benim burada itirazım teknolojinin adına.

"Sosyal medya"

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİ...

Peki neden bu isme itiraz.

Çünkü şeytan tam da orada yuvalandı.

Biz ne diyoruz bu teknolojik yeniliğe.

"Sosyal medya"

Böylesi bir isim, bu ismin çağrıştırdığı hava, insanlar üzerinde oluşturduğu algı, bu alanda yapılan iyi ya da kötü her işi meşrulaştırır, bu mecrada olan her şeyin kabul görmesini sağlar.

Oysaki sosyal medya denilen hadise milyarlarca insanın bataklık gördüğü iğrenç bir çukura dönüşmüş durumda.

Benim itirazım buna...

Böylesi kirli bir bataklığa verilen bu isimle farkında olmadan yapılan kirli işleri meşrulaştırıyoruz.

SOSYAL MEDYA BATAKLIĞI...

Gerçekten de bugün sosyal medya tam bir bataklık.

Bu bataklıkta, yalan haber var, bu bataklıkta aldatmaca haber var, bu alanda kirletilmiş haber, bu alanda çarpıtılmış haber, bu alanda kısacası her şey var.

Bir yerde doğrudan çok yalan varsa, bir yerde gerçek haberden çok hayali haberler servis ediliyorsa o zaman siz bu işe sosyal medya diyemezsiniz, bu işe başka bir isim bulmalısınız.

DOĞRU İSİM...

İşte böylesine kirletilmiş bir alanın ismi olsa olsa "sanal medya" olur.

Çünkü ortalıkta çoğunluğu hayal olan bir alem ve bu hayal aleminde sörf yapan insanlar var.

İnsanoğlu bu zorlu sörfte doğruyla yalanı bulup ayırmak, gerçeğe ulaşmak için ciddi bir mücadele yürütmek zorunda.

Neden zorunda?

Çünkü aksi takdirde tuzağa düşerek bataklığa saplanır, çırpındıkça batmaya başlar ve sonuçta bu yolda yok olur gider.

BÜTÜN BUNLARI NEDEN YAZDIM?

Malum C-130 tipi askeri uçağımız Gürcistan'da düştü ve bu düşme sonucu yirmi vatan evladını toprağa verdik.

Acımız büyük, şehitlerimiz var, yüreğimiz yanıyor.

Allah hepsini peygamberimize komşu etsin, milletimize, ailelerine sabırlar versin.

Ben bütün bu hususları, zaten evveli olan böylesi bir konunun düşen uçağımız ile ilgili yaşanan olaylarda da kendini göstermesi üzerine yazdım.

Zaten çok tepkili olduğum bir konuydu uçak olayı tuzu biberi oldu.

FARKINDA MIYIZ...?

Sizler farkında mısınız bilmem ama benim burada farkında olduğum bir husus var ve ben bu yazıyı sırf bu husus nedeniyle kaleme aldım.

Birileri şehitlerimizin olduğu bu kazayı bile kullanıp milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize operasyon çekmeye kalkıyor.

İşte o birileri uçağın düşme nedenlerinden tutun diğer birçok konuda yalan ve sahte haberler üreterek kamuoyu oluşturmaya, kamuoyu yönlendirmeye çalışıyor.

Pusuda bekleyen dıştaki ve içteki hainler aradıkları ortamı bulduklarını zannederek ortalığa dökülüverdiler ve birbiri ardına senaryo üretmeye başladılar;

İşte o senaryolardan birkaçı...

"Uçak düşürüldü..."

"Uçağı ....... düşürdü."

"Uçak füzeyle vuruldu..."

"Uçak sabotaja uğradı..."

"Bu uçaklar hurda..."

Örnekleri çoğaltmak mümkün...

Peki tüm bu olanlarda amaç ne?

AMAÇ...

Burada amaç; kafaları karıştırmak, moralleri bozmak, konuyu saptırıp yalan haberlerle zihinlerde farklı bir algının oluşmasını sağlamak, tüm bunların sonrasında oluşan kaos ortamını kullanarak ülkeyi karıştırmak.

İşte bu nedenle, bu kirli oyunu bozma adına ilgili devlet kademeleri ve bizler başından beri hep diyoruz ki;

Sanal medyada gezen haberlere asla itibar etmeyin, orada paylaşımlarda bulunmayın. Sadece ve sadece resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edin.

Yine bizler diyoruz ki;

Merak etmeyin, çok yakın zamanda resmî açıklama gelir. Bu açıklamayla birlikte bizler de gerçekte neler yaşandığını biliyor oluruz.

Az sabır...