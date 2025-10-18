Lübnan saldırılarının şifreleri

HAMAS ile ateşkes imzalayan İsrail dün gece Lübnan'ı yerle bir etti.

Sebep?

Hizbullah terör saldırısı yapmak üzere yeniden yapılanıyor.

Yalanda sınır tanımayan İsrail için gerekçe üretmek, yalan peydahlamak zor bir iş mi?

Tam tersi bu işler İsrail için çocuk oyuncağı.

İşte bu yalana sığınan İsrail dün gece hava kuvvetleri ile SİHA ve İHA'ları ile Lübnan'da çok sayıda yere hava saldırısı düzenledi.

Ateşkes imzalandığı an kan dökmeden duramayan İsrail bakalım nereye saldıracak demiştim tam da öyle oldu.

Bizler nasıl nefes almadan duramıyorsak İsrail de kan dökmeden, bir yerlere saldırmadan, kaos, savaş çıkarmadan duramıyor.

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİ...

Hizbullah yalanına sarılan İsrail'in vurduğu yerlere baktığınızda Hizbullah ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını görüyorsunuz.

Saldırıya uğrayan, hedef alınan yerler başlı başına inceleme konusu.

Gelin hep birlikte dün terör bahanesi ile vurulan yerleri mercek altına alalım...

Lübnan'da nereler vuruldu...

Çimento fabrikaları, taş ocakları ve asfalt üretim merkezleri.

Bu hedeflerin Hizbullah ile ne ilgisi var?

Elbet Hizbullah ile hiçbir ilgisi yok ancak HAMAS ile çok ilgisi var.

Nasıl mı?

Malum ateşkes anlaşması çerçevesinde planlanan işler arasında Gazze'nin yeniden inşası da var.

ENGELLEME GAYRETLERİ...

Yeniden imar çalışmalarının planlandığı şu günlerde, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, hayatın yeniden normale dönmesi için temel ihtiyaç malzemeleri ne olabilir...

Elbette yıkılan evlerin, yerle bir olan binaların yeniden ayağa kalkması için taş ve çimento vazgeçilmez temel ihtiyaç malzemeleridir.

Takdir edersiniz ki buna ilave lojistik hizmetlerin süratle yürütülmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması için tüm yolların yeniden yapılmasında asfalt vazgeçilmez bir diğer temel ihtiyaç malzemesidir.

İsrail'in Gazze şehrinin yeniden inşasında kullanılacak bu tesislere saldırması tesadüf müdür kafa yormakta fayda var.

Bu saldırılar asla tesadüf değil.

İsrail bu saldırıları yapmakla hiç olmazsa süreçte zaman kazanma ve Gazze'nin ayağa kalkmasını geciktirme gayreti güdüyor.

ATEŞKESE SUİKAST PLANI...

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye de yeni bir saldırının hazırlığı içinde.

Gerekçe nedir?

HAMAS ateşkese aykırı hareket etti.

Peki nedir bu aykırılık?

Esirlerin cesetlerini halen vermedi.

HAMAS İsrail'in ölü ve yaşayan tüm esirlerini vereceğini ateşkesin en başında peşinen kabul etti.

Ancak bunu kabul ettiğinde İsrail'in saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden İsrailli ölü esirlere ulaşmanın zaman alacağını söyledi.

HAMAS bunları dillendirdiğinde tek kelam etmeyen İsrail bugün bu konuyu bahane ederek ateşkesi bitirmenin derdine düşmüş durumda.

Ne diyor İsrail...

İsrailli esirlerin cesetleri halen verilmedi.

Bu konuda Hamas'ın samimi tavırları bütün dünyada takdir aldı.

Dolayısıyla İsrail bu ortaya attığı bahanenin dünyada karşılık bulmayacağını görüyor olması lazım.

Peki gördüğü halde neden bu şekilde davranmaya devam ediyor.

İsrail'in bu tavrının en güzel açıklamasını zamanında Moşe Dayan yaptı.

Ne demişti Moşe Dayan;

"İsrail kuduz it gibi saldıracak ve hiç kimse ona yaklaşamayacak."