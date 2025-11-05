Yalanın batsın

En sevdiğim sözlerimizden biridir.

"Göz olanı akıl olacağı görür..."

Neden bu vurgu?

Çünkü 24 Ekim 2024 tarihinde bir yazı kaleme almıştım.

Yazımın başlığı şuydu;

"DEAŞ Afrika'da"

Yazıyı kaleme almamın nedeni Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir rapor hakkında yapılan haberlerdi.

Ne Diyordu Haberler;

"BMGK terör örgütü DEAŞ gündemiyle toplandı.

Toplantıda DEAŞ'ın, hala dünyanın en tehlikeli terör örgütlerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca örgütün son yıllarda yapılan operasyonlara rağmen güç toplama çabası içinde olduğu belirtildi.

Özellikle Rusya'daki konser baskını ve İran'daki Kasım Süleymani'yi anma programına yapılan kanlı saldırının terör örgütünün son dönemde yaptığı en önemli eylemler olduğuna değinildi.

Toplantıda DEAŞ terör örgütünün Afrika'da faaliyetlerinin oluşturduğu tehdit masaya yatırıldı.

BM'nin raporunda Afrika'nın geniş bir bölümünün DEAŞ ve bağlantılı terör örgütlerinin kontrolü altına girebileceği vurgulandı.

BM terörle mücadele müsteşarı Vladimir Voronkov, konseye düzenli olarak sunduğu raporda, DEAŞ'ın Batı Afrika ve Sahel'deki "operasyon alanlarını genişlettiğini ve böylelikle bölgedeki varlığını daha da sağlamlaştırdığını söyledi.

Voronkov, etkileri devam ederse Mali'den Kuzey Nijerya'ya kadar uzanan geniş bir bölgenin terör örgütünün kontrolü altına girebileceğini belirtti."

Şimdi bu proje raporu bir kenara koyun.

DÜĞÜN DEĞİL BAYRAM DEĞİL...

Meşhur Anadolu sözlerimizdendir.

Durduk yerde meydana gelen ve genellikle altında hinlik yatan olaylar için kullanırız.

Geçtiğimiz aylarda şerrin yatağı Amerika'da bu sözü hatırlatan bir gelişme yaşandı.

Amerika durduk yerde Nijerya'yı "Özel Endişe Edilen Ülkeler" listesine aldı.

Ne demekse "Özel Endişe Edilen Ülkeler"

Aslında anlayana bu şu demek;

"Nijerya'ya bir şeyler planlıyorum."

Bu gelişmeyi de bir kenara koyun.

ŞEYTANIN YERYÜZÜNDEKİ HALLERİ....

Şimdi bir kenara koyduğumuz iki olayı yan yana getirelim ve her ikisini birlikte değerlendirerek bugün olanları anlamaya çalışalım.

Ne anlıyoruz iki gelişmeden.

Önce düzmece bir rapor, sonrasında düzmece bir bahane ve Nijerya'nın işgaline yönelik bir algı çalışması.

Çevirdikleri numaralara baktığınızda bunlara söylenecek tek bir söz var.

Şeytansınız...

İĞRENÇ TEZGÂH...

Kurulduğu ilk günden bugüne küresel çetenin değirmenine su taşımaktan başka hiçbir iş yapmayan BM ne hikmetse durduk yerde bir rapor yayınlıyor ve yine ne hikmetse raporda Amerika'nın tezgahladığı terör örgütü DEAŞ'ın Afrika kıtasında faaliyetlere başlayacağını açıklıyor.

Bu rapora ilişkin yazmış olduğum yazımda olayın perde arkasını anlatan şu cümleleri kaleme almıştım.

"Anlatılan masaldan ortaya çıkan husus odur ki birileri Afrika'da yeni bir oyunun peşinde."

Bahis konusu birileri DEAŞ bahanesiyle tıpkı Suriye ve Irak'ta yaptığı gibi Afrika'yı işgal etmenin, tüm kıtayı kana bulamanın hazırlığı içinde."

BEKLENEN GÜN GELDİ...

Vahşi batı yanıltmadı, o beklenen gün geldi ve bahse konu iki gelişme ile altyapısı oluşturulan oyun sahneye kondu.

Amerika ani bir çıkışla herhangi bir kanıt sunmadan DEAŞ'ı bahane etti ve örgütün Nijerya'da "binlerce Hristiyan'ı" öldürdüğünü söyledi ve bu yalana sarılarak Nijerya'ya saldırı hazırlığı yapmaya başladı.

Nijerya hükümetini Hıristiyanları koruma konusunda başarısızlıkla suçlayan Trump orduya Nijerya'daki İslamcı militan gruplarla mücadele etmek üzere harekete geçme emri verdi.

Bu açıklamanın ardından Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, "Nijerya'nın dini açıdan hoşgörüsüz olarak nitelendirilmesi ulusal gerçekliğimizi yansıtmıyor" dedi ve hükümetinin tüm inançlardan toplulukları korumak için ABD ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu söyledi.

CEVAP VER, HESAP VER...

Tüm bu açıklamalarına ve doğru olmayan iddialarına karşılık emperyalist sömürgeci Amerika'ya şu soruları sormak insanlık adına bize düşer;

Öldürüldüğünü iddia ettiğin ve "değerli Hristiyanlar "diye nitelendirdiğin insanlara ait cesetler nerede?

Olduğunu iddia ettiğin katliama yönelik elinde herhangi bir delil var mı (fotoğraf, video).

Öldürüldüğünü iddia ettiğin Hristiyanlar değerli de Gazze'de İsrail Terör Örgütü (İTÖ)'nün katlettiği Hristiyanlar ve Müslümanlar değersiz mi?

Hepsinden öte ey Trump! Hristiyanları katlediyor dediğin DEAŞ Terör Örgütünü Amerika kurdu diyen sen değil miydin?