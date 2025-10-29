Gerçek casuslar

İnsanoğlu olarak bizler çabuk unutuyoruz.

Hele kötüyü anında hafızamızdan siliyoruz.

Şimdi gelin geçmişte bir yolculuk yapalım, hafızamızı tazeleyelim ve unuttuğumuz bazı şeyleri yeniden hatırlayalım, bu vesile ile geçmişte yaşanmış bir kötüyü birlikte analım.

Hafıza-i Beşer

Yıl 2019...

Bundan tam altı yıl önce.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yapıldı ve seçimi CHP'ye sızdırılan Ekrem İmamoğlu kazandı.

AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti ve oyların yeniden sayılmasını istedi.

İşte ne olduysa da bundan sonra oldu.

FETÖ Usulü...

AK Parti'nin yapmış olduğu itiraz değerlendirilirken Ekrem İmamoğlu yetkisi olmadığı halde İBB Başkanı sıfatıyla çok kritik bir resmi evrak imzaladı.

İmamoğlu'nun imzaladığı evrak İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'na verilen bir talimattı.

İmamoğlu verdiği bu yazılı talimatta, belediye içinden iki, belediye dışından üç olmak üzere toplam beş kişiden oluşacak bir heyet eşliğinde tüm İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını istedi.

İşte imzaladığı metnin orijinal hali;

"Teftiş kurulu başkanlığına

Belediyemiz müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak belediyemiz çalışanlarından ve/veya dışarıdan belirlenecek üç uzman ile Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve alt yapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve alt yapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir.

Gereğini rica ederim.

Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı"

Çabaladık Ama Olmadı...

Bu telaş niye, ne yapmaya çalışılıyor, yangından mal kaçırır gibi bu kopyalama da neyin nesi...

O günlerde bu soruları sorması gerekenler maalesef sormadılar.

Ben hariç...

O günlerde; katıldığım her programda bu olaya çok sert tepki gösterdim ve bu yapılanın düpedüz bir casusluk olduğunu ve mutlaka engellenmesi gerektiğini söyledim.

Ama sesimi duyurmayı başaramadım ve atı alan Londra'yı geçti.

Çok Geç...

Çabalarımızın katkısı olmuş mudur bilmem ama bir süre sonra geç de olsa bir tepki geldi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) gerçekleşen veri kopyalama işlemine 'yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi Ekrem İmamoğlu'nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına yönelik talebine "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

Mahkeme aynı zamanda bu kararda çok da kritik bir soru sordu.

"Elektronik veri tabanının ve altyapısının kopyalanmasına neden ihtiyaç duyulduğu açıklanmalıdır."

Kritik Soru...

Mahkemenin aldığı kararlar içinde en dikkat çekeni, elektronik veri tabanının ve altyapısının kopyalanmasına neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasını istemesiydi.

İşin en can alıcı sorusu, işin en can alıcı yeri işte tam da buraydı.

Ancak maalesef mahkemenin o kritik sorusu hiçbir zaman cevap bulmadı, o kritik soruya hiçbir zaman açıklama gelmedi.

Oluşan siyasi atmosferde kaynadı gitti o canım konu.

Ancak şimdi durum değişti.

Başlatılan bir casusluk soruşturması var ve bu soruşturmaya bahsettiğim konu da dahil edilmiş.

Savcılık makamını kutlamak gerek çünkü çok doğru yerden çok da önemli bir yerden giriş yapmış meseleye.

Zira bu konunun üzerine gidildiği takdirde önümüzdeki günlerde ülkede gündem değişilebilir, benden söylemesi.

Bu durum gerçekten ülke adına çok sevindirici.

Aklımda Deli Sorular...

Burada sorulması gereken soru sadece bu mu?

Elbette değil.

Yaşanan bu veri hırsızlığında cevaplanması gereken daha birçok kritik soru var.

İşte o kritik sorulardan birkaç örnek;

Tüm bu veri kopyalama işlemleri, bütün bu hırsızlık olayları neden yapıldı?

İmamoğlu; henüz belediye başkanı değilken, seçim sonuçlarına itiraz nedeniyle daha oylar sayılırken, yasaları hiçe sayarak yetkisi olmadığı halde belediye başkanı sıfatıyla resmi bir evraka imza atma riskini nasıl ve neden göze aldı?

Kopyalanan veriler nereye, hangi ülkeye götürüldü?

Eminim tüm bu sorular savcılık makamı tarafından İmamoğlu'na mutlaka sorulacaktır, tüm bu sorular yeni başlatılan bu soruşturmada mutlaka cevap bulacaktır.

Baraj Sorusu...

Önümüzdeki günlerde tekrar kaleme alacağım bu konu ile ilgili yazımı, olayları çok daha geniş çerçeveden görmemizi sağlayacak, yaşananlara farklı bir bakış açısıyla bakmamızı sağlayacak iki baraj sorusu ile bitirmek istiyorum.

Cevaplarını önümüzdeki günlerde yazacağım bu sorular şunlar;

- Ekrem İmamoğlu ve Özel Özgür'ü CHP'ye kimler enjekte etti?

- Bahse konu iki ismin on yıl gibi kısa sürede gerçekleşen bu inanılmaz siyasi yükselişinin sırrı hikmeti nedir?