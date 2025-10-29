Çekilmeden geçişe hukuk…

Son birkaç günde yaşananlar Türkiye'nin bir dönüm noktasında olduğunu gösteriyor.

Bunların başında şüphesiz PKK tarafından açıklanan "çekilme" kararı var. Bu durum 29 Ekim kutlamalarında Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak açıklamaları da önemli kılıyor...

Pek tabi gelişmeler bunlardan ibaret değil. Bugün önemli bulduğum dört meseleye değineceğim...

ÖNEMLİ EŞİK: ÇEKİLME...

Üretilen "süreç bitti" spekülasyonunun tam aksi oldu. Bir adım daha ileri gitti süreç. Baştan beri konuştuğumuz "örgütün silah yakma girişimi gerçek mi değil mi, örgüt silahlı mücadeleden gerçekten vazgeçti mi?" sorusunun cevabını da zımnen aldık sanırım. PKK tarafından yapılan son açıklama niyetten bir adım öteye geçildiğine işaret ediyor bence...

ŞİMDİ NE OLACAK?

Terörsüz Türkiye Sürecini hukuki izlek açısından kabaca şöyle bir tasnife tabi tutabiliriz. Birinci adım sorunların ve çözümün tespitiydi. Komisyon bunun için kuruldu. O da yakında nihai raporunu sunacak yani bu evre pratikte bitti, birkaç formalitesi kaldı. İkinci adım ise "geçiş sürecinin kurala bağlanması." Bu adıma giriyoruz bir yönüyle gelişmeler bunu gösteriyor. Artık temel soru değişti... "Hukuki olarak neler yapılacak?" sorusu var artık masada... Bu hem yasama hem de yürütmeye yönelmiş bir soru...

GEÇİŞ SÜRECİ YASASI

Görünen o ki "Terör Örgütünün Feshi Halinde Üyelerine Verilecek Cezaların ve İnfazının Belirlenmesi Hakkında Kanun" minvalinde bir düzenleme gündeme gelecek. Bunu Sayın Mehmet Uçum ve Sayın Feti Yıldız'ın açıklamalarının satır aralarında görmek mümkün. DEM Parti'nin hukukçu kurmayları da benzer beklentileri dile getirdiler. Hatta bazı taslakların bile olduğu söyleniyor. Pek tabi son karar Meclis Genel Kurulunun... Yine bu evrede bazı AYM ve AİHM kararları bağlamındaki adımların, belediyelere yapılan görevlendirmelerin geri alınması gibi sürprizlerin de olası olduğunu düşünüyorum...

SON AŞAMADA....

Üçüncü adımda ise mesele terör bağlamından çıkarak temel haklar ve özgürlükler noktasına taşınacak... Vatandaşlık, ana dil, siyasi partiler sistemi, farklı dillerde yayın, yer adlarının güncellenmesi gibi spesifik tartışma alanlarına dair sorunları nüksetmeyecek biçimde çözüme kavuşturacak adımlar gelecek... Yani "Yeni Türkiye'nin Yeni Temel Haklar Reformu" çerçevesinde yürüyecek tartışma... Burada af, yeni infaz modeli, çağın getirdiği yeni tartışmaların çözümü de yer alacak... Bunun içinde şüphesiz Anayasa ve mevcut hükümet sisteminin revizyonu da olacak diye düşünebiliriz... Zira görünüm şuan itibarıyla böyle bir projeksiyon sunuyor.

TEBRİKLER TFF'YE...

Sorunlarla yüzleşmenin, hatalıları bulup yargılamanın kamuoyunda oluşturduğu olumlu zemin, kurumlara güveni pekiştiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaşayacağı hakem sıkıntısını bilmesine ve bu konuda tepki alabileceğini öngörmesine rağmen çıkıp "aktif olarak bahis oynayan hakemlerin yedisi üst klasman hakem, 15'i üst klasman yardımcı hakem, 36'sı klasman hakem ve 94'ü de klasman yardımcı hakem, bunlarla ilgili soruşturma başladı" minvalinde açıklama yapması çok önemli. Bu tespit yasal bahis ile ilgili. Bir de konunun yasal olmayan bahis yönü var ki soruşturma derinleşecek... TFF'nin vereceği idari cezaları merakla bekliyoruz...

DDK, SORUŞTURMASI...

Yoğun gündemde pek de üzerinde durulmayan bir konu var. O da BTK ve YÖK'te üst düzey görevlilerin elektronik imzalarının kopyalandığı ve sahte e-imzalar ile ehliyet ve diploma üretildiği konusunun savcılık tarafından araştırılıyor olmasına rağmen Cumhurbaşkanımızın onayı ile Devlet Denetleme Kurulunun konuyu araştırmaya başlaması. Veri konusunda tolerans tanınmaması önemli. Zira basit bir veri, uzmanının elinde çok etkili bir silaha dönüşebiliyor. Bu konuda "gerçeklerin açığa çıkması için" en yüksek perdeden meseleye el konulması önemli... Ülkemizdeki hukuki süreçlerin yoğunluğunu biraz da bu noktadan okumak gerekiyor sanırım.

DİJİTAL ÇAĞDA ÇOCUK HAKLARI...

Geçtiğimiz cumartesi günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrındaki merkezinde çocuk ve aile alanında çalışan sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Ben de Aile Vakfı adına katıldım. Konu sosyal medya, çocuk ve hukuki düzenlemelerdi. Çok güzel öneriler sunuldu. Sayın Göktaş'ın dikkatle dinlemesi ve uzmanların konuşulanları not alması önemli. Hepsinden ilgi çekici ve gurur verici olanı ise Türkiye tarafından dünyaya bir öneri sunulması: Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi... Bu sözleşme imzaya açılmış durumda. İmzalamak istersiniz diye linkini buraya bırakıyorum: https://enstitusosyal.org/imza

Cumhuriyet'in bizlere emanet edildiği bu anlamlı gününüzü kutluyorum.