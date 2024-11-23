CHP'nin, PKK ve FETÖ sızması için MİT'ten yardım istemesine dair…

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve heyeti, CHP Lideri Özel'e, bazı MYK üyelerinin de katıldığı toplantıda brifing verdi.

İki saatten fazla süren görüşme, CHP tarafından olumlu karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de Kübra Par'ın sorularını cevaplarken şunları söyledi:

"Görüşme sırasında üç temel konuda sunum yapıldı; PKK, FETÖ ve DEAŞ. Sunumları üç farklı uzman yaptı, aralarda İbrahim Kalın katkıda bulundu. Bizim de kendisinden bir destek talebimiz oldu.

CHP'nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP'ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik. Özellikle şimdi ABD'de çok sayıda eyalette CHP'ye temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var. Almanya'da da PKK tehlikesi var. Onların orada söylediği bir söz, sonra partiye mal oluyor. O açıdan çok tehlikeli. Bu konuda yardım istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler. Böyle de güzel bir sonucu oldu görüşmemizin."

Epeydir, "güvenlik problemi" haline geldiğinden dem vurulan CHP'nin, MİT'ten yardım istemesi gerçekten şaşırtıcı oldu.

Bir o kadar da olumlu...

CHP'nin, devletin kurumlarına karşı hep böyle müspet durmasını kim istemez?

MİT'ten, CHP'ye FETÖ ve PKK sızmasın diye yardım istenmesini evet, olumlu bulurken kafamızı karıştıran soruların peş peşe gelmesini de önleyemiyoruz.

1. CHP lideri neden sadece Türkiye dışında ABD'de ve Almanya'daki örgütleri için yardım istiyor?

CHP'ye asıl sızma tehlikesi, Türkiye içinde var.

İşte İstanbul Esenyurt'ta olanlar...

Şu anda İstanbul, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediyelerinde sızmalar olmadığı ileri sürülebilir mi?

Özgür Özel, gerçekten samimi ise MİT'ten; endişeleri gidermek adına Türkiye'deki bütün örgütler ve belediyeler için FETÖ ve PKK sızmaları konusunda yardım isteyebilir mi?

Vakit geçmiş değil...

2. MİT bilgilendirmesinden sonra CHP lideri Özel, yardım istediğine göre FETÖ ve PKK'yı Türkiye dışında kesin bir tehlike/tehdit olarak görüyor.

Hâlbuki bu iki terör örgütü asıl Türkiye içinde bir tehlike ve tehdit.

Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle PKK tehlikesine karşı Suriye'nin kuzeyinde ve Kuzey Irak'ta her saat operasyon yapıyor. Terörü kaynağında bitirmek için şehitler veriyoruz.

İşte bu konuda CHP büyük bir tezat içinde.

PKK'nın siyasi partisi DEM Parti ile işbirliği içinde olmak, samimiyet sorgulamasını getiriyor.

Keza kayyum meselesinde.

Yerlerine kayyum atanan belediye başkanları, terör örgütü PKK'ya destek verdikleri için tutuklandılar.

Ne yani?

ABD'de ve Almanya'da PKK bir tehlike ama Türkiye içinde belediyelerde böyle bir tehlike yok mu?

CHP; MİT'ten gerçekleri dinledikten sonra, PKK ve FETÖ sızmasını tehlike olarak gördüğünü, bir taktik olarak mı gündeme getiriyor?

Bu sorulara rağmen biz yine CHP'nin olumlu adımının önemini vurgulamak isteriz.

Bu duruşun, yaklaşımın devamı da gelmelidir.

Mesela savunma sanayindeki milli hamleler, bilhassa insansız hava araçlarının savaş stratejilerini değiştiren göz kamaştırıcı hamlelerini, CHP takdir ettiğini göstermelidir.

Özgür Özel'in, dünyanın büyük savunma şirketleri arasına giren ASELSAN'ı, TUSAŞ'ı, BAYKAR'ı ziyaret etmesi vatansever bütün CHP'lileri sevindirecektir.

Ha keza, TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapan TB3'ün başarısı için Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığımızın tebrik edilmesi milletimizin beklentisidir...

Dün İstanbul Enerji Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sitemi de yerinde değil mi?

"CHP, Türkiye'nin enerji alanında gurur kaynağı olan projelerini niçin bir kez olsun ziyaret etmedi? Sayın Özel, neden Filyos'taki doğal gaz tesisimizi ziyaret etme zahmetinde bulunmadı? Akkuyu Santralimizin nerede olduğundan, ne işe yaradığından, enerji arz güvenliğimize nasıl bir fayda sağladığından, acaba Sayın Özel'in haberi var mı? CHP'li yöneticilerin ülkemizin enerji yatırımlarıyla ilgili kayıtsızlığının, daha doğrusu bir türlü geçemeyen hazımsızlığının gerçek sebebi nedir?"