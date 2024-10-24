Kendinin Mehdi olduğuna inanarak "kâinat imamlığına" soyunan, dolayısıyla hiçbir yanlışı, hareketi, hamlesi, etrafındakiler tarafından sorgulanmayan/sorgulanamayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü.

Milletimizin temiz hislerini, yardımseverlik duygusu istismar eden bir haindi. Baştan beri ABD hesabına çalıştığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra anlaşıldı.

Vatan hainiydi, vatansız öldü.

Münafıklığın en temel özelliklerinden olan "emanete ihanet" konusunda bu topraklarda görülmemiş bir ihanetin içindeydi. Milletin, güvenerek evlâtlarını teslim ettiği bir yapı eliyle "altın nesil" yalanı ile askeri okullardan 40 yıl boyunca darbeci yetiştirdi.

Diyalog diyerek, çatışmalardan bıkmış, parçalanmış aydın kesimini; Abant toplantılarında, Türkçe olimpiyatlarında, barış ve hoşgörü ödül törenlerinde KANDIRARAK 40 yıl darbe hazırlığı yaptı.

Herkesin içinde, "insan kullanmak en büyük sahtekârlık, ahlâksızlıktır" dedi ama insan haysiyet ve şerefini ayaklar altına alan adam kullanma tezgâhlarını kullandı, en onursuz iki yüzlülük sergiledi.

Bütün hainlere ibret bir sonla yıkıldı gitti.

FETÖ'de başa kim geçecek diye günlerdir TV kanallarında programlar var.

Hemen söyleyeyim, kimse geçmeyecek/geçemeyecek...

Mustafa Özcan mı, Abdullah Aymaz mı? Yok böyle bir şey.

Başta CIA, İngiliz, Alman, İsrail istihbarat servislerinin bundan sonra yapacakları elbet yabana atılmamalı. Ancak "Haçlıların, ülkenizi işgal etmesi kötü değildir" bile demiş, Müslümanların nezdinde on paralık itibarı kalmamış devlet, millet, vatan haininin gücünü artık yabancı istihbarat örgütleri de iade edemez.

Kullanacakları karaktersizler elbette var, onları kullanırlar. Neticede o yapının içinde bizzat FETÖ elebaşı Gülen'den talimat alarak tankla, uçakla, helikopterle masum insanlarımızı kurşunlayan/bombalayan gâvurdan beter katiller var. Satılık ruhlara istihbarat örgütleri elbet tebelleş olacaktır.

Ancak içerde FETÖ'de başa geçecek biri yok.

Birincisi, F. Gülen kendisini Mehdi zannettiği için tabanda biraz sevilen, etrafına insan toplanan isimlerden çok rahatsız olmuştur. Onları acımasız şekilde tasfiye etmiştir.

İkincisi, kendisine taparcasına bağlı öyle adamlar yetiştirmiştir ki (çoğu lise talebeliğinden beri yanında bulundu) Hasan Sabbah'ın Haşhaşileri bunların yanında mazeretli sayılır...

Şimdi isimleri lider olarak geçenlerin hiçbiri KENDİSİ değildir. F. Gülen korkusundan kendileri olamamışlardır. Bu yüzden liderlik vasıfları, kabiliyetleri yoktur.

Mustafa Özcan mesela. O yapının içinde, tabanda en sevilmeyen kişi odur. Tek bir özelliği var, FETÖ elebaşının kara kutusuydu. Kirli, karanlık rüşvetleri o dağıtıyordu. Gülen, onunla çarpışan en öndeki isimleri bile harcadı, ama onu harcamadı/harcayamadı.

Gülen, ölümünden önce onun elinden gücü ve imkânları almıştır.

Öyle paranın üstüne oturduğu gibi iddialar, masa başı değerlendirmeleridir.

Gülen öldü, Mustafa Özcan artık bir hiçtir. Sadece CIA'nın işine yarar.

Ancak, etrafındaki isimleri, kendisine karşı çıkanları öyle acımasız tasfiye etmiştir ki, ondan intikam almak için şimdiden sıraya girenler vardır. Birkaç ay sonra dövüldüğünü duyarsam hiç şaşırmam.

Cevdet Türkyolu da öyle. Yapı içinde onun da seveni yok. Menfaat sağladığı bir ekip olabilir. Gülen öldü, onun da gücü bitti demektir.

Ancak şu doğru, epey servet biriktirdi. Bu, Gülen'in teşviki ve göz yummasıyla oldu.

Gülen, kendisinden sonra kardeşlerinin, yeğenlerinin ve damatlarının sıkıntı çekmemesi için mutlaka bir ayarlama yapmıştır.

FETÖ'de başa kimse geçmeyecek/geçemeyecek.

Ya ne olacak?

Tabanı ve gücü hesaba katarak kerhen bir İcra Heyeti kuracaklar.

O isimlerin içinde Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi ve onların bağlıları olacaktır.

Asıl kavga da bu heyette çıkacaktır.

Çünkü bu insanların en önemli özelliği, kendilerinde büyük güç ve kabiliyet vehmetmeleridir. Önce kendilerini düşüneceklerdir.

Şu anda tabanda etkisiz eleman gibi görünenlere de fırsat doğdu, onlar da devreye gireceklerdir. Birbirlerini yiyeceklerdir.

Kaldı ki, milletimizin ahını aldılar. İhanetin damgasını yediler.

İflah olmazlar.

Paramparça olacaklar, dünya kendilerine dar gelecek.

Devletin gücü ve kararlılığı onları ezip geçecek...