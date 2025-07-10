Cumhuriyet “haraç” partisi mi “faraş” partisi mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son günlerde çok daha gergin olduğunu, aklıselimden uzaklaştığını herkes görüyor. Yargıya intikal etmiş bir dizi yolsuzluk-hırsızlık soruşturmasını kendi mecrasında değerlendiremediği için ne hukuki bir savunma geliştirebiliyor ne de boş bir iki ezber dışında siyasi argüman üretebiliyor.

Sıkıştığı noktada ağzından çıkanlar darbeyle tehdit, sokak eylemselliği ve Türkiye'yi yurt dışına şikayetten ibaret.

ÖZEL'İN CILIZ SİYASİ PROFİLİ

Ülke yönetmeye aday bir partinin liderlik koltuğu için oldukça cılız ve stratejik akıldan uzak bir profil çiziyor Özgür Özel.

Hep mi böyleydi, grup başkanvekilliğinde bir şekilde idare ettiği "laf ebeliğinin" parti başkanlığında da işe yarayacağını mı düşündü bilinmez ama en azından geçen bir buçuk yılda bu pozisyonu taşıyamadığı görülüyor.

CHP KURUMSAL VARLIĞINI KORUMADILAR

Partideki aklı başında insanlar, hukuk, siyaset ve toplum psikolojisi bilenler genel merkez yönetiminden uzaklaştırıldığı için olacak CHP liderine parti içinden yardım eden, yol gösteren, uyaran kimse yok.

Anlaşılan Özgür Özel'e "Partinin kurumsal varlığını ve kimliğini yargılanan dolayısıyla hırsız-yolsuz bulunma ihtimali olan isimlerden beri tutmalıyız, CHP temiz kalmalı, serinkanlı bir tutum alalım, aklanan geri döner" diyen yok.

CHP'NİN SİYASİ KURULLARI VE AKLISELİM

Yoksa daha birkaç gün önce MYK toplantısı yapıldı CHP'de. 24 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu 4 buçuk saat boyunca toplantıda kaldı ve o toplantıdan çıka çıka "belediye başkanlarına destek mitinglerine devam" kararı çıktı.

Kimse demedi mi acaba aralarında "Hırsıza destek mitingi mi olur" diye?

Zira İstanbul'da İBB ve ilçe belediyelerinin karıştığı devasa yolsuzluğun;

İzmir'de parti içi hesaplaşma olarak patlak veren ve partideki herkesin gayet iyi bildiği İzbeton ve kooperatif dümeninin;

Manavgat'ta CHP'li belediye başkan yardımcısının baklava kutusunda 110 bin Euro (5 milyar 169 milyon TL) rüşvetle suçüstü yakalanmasının;

Adana, Antalya ve Adıyaman'da benzer düzeneklerle yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla CHP belediye başkanlarının ve yönetiminin görevden alınmasının;

Ve bütün bunların üstüne CHP Genel Merkezi'ni doğrudan ilgilendiren şaibeli İstanbul il kongresi ve CHP 38. Olağan Kongresiyle ilgili ortaya saçılan pisliğin üstüne çıktı bu destek kararı.

Sadece şu akıl ve siyaset dışı tutum bile zan altındaki CHP yerel yönetimleriyle CHP genel merkezinin aynı eko-sistem içinde çalıştığını, diyet borcunun Özgür Özel kadar Özel'in tayin ettiği parti yönetimini de kapsadığını gösteriyor.

MIZRAK ÇUVALA ARTIK SIĞMIYOR

Olup biten her şeyi "iktidarın siyasi müdahalesi" şeklinde sunmaya çalışmak belki ilk ağızda işe yaradı CHP tabanı nezdinde. Ama artık tutmuyor. Zira mızrak çuvala sığmıyor. Zira bu soruşturma dosyalarında ihbar edenlerin, şikayet edenlerin, itiraf edenlerin ve iddiasını verdiği spesifik bilgilerle ispat edenlerin tamamı CHP'li. Tamamı!

Üstelik her dosya için ilgili savcılık makamı iddianamesini tamamladığında gizlilik kararı kalkacak. Herkes gibi CHP tabanı da bu iddiaları, belgeleri, ifadeleri, delilleri okuyacak görecek. CHP medyasının fanusunda yaşamıyor elbette hepsi.

İMAMOĞLU DAVASI CANLI YAYINLANIRSA...

Hele bir de TRT'den canlı yayınlanırsa İmamoğlu Yolsuzluk Davası... İşte o zaman Özgür Özel TRT restinden çok pişman olacak.

Zira Özgür Özel muhtemelen gerçekleşmeyeceği umuduyla "Dava siyasi... Öyle olmasa İmamoğlu davasını TRT'de yayınlarsınız. Hodri meydan" diyordu. Bu çağrıyı Bahçeli karşıladı, Erdoğan destekledi. Olan İmamoğlu'na olacak. İddialardan ve somut ispatlarından herkes haberdar olacak.

BAHÇELİ: ÖZEL'İNKİ SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ

MHP lideri Devlet Bahçeli önceki gün grup toplantısında Özgür Özel'in liderliğinde CHP'de yaşanan bu durumu "şuursuzluk alameti" ve "suçluluk psikolojisine" bağlıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hem ağır eleştirdi hem alaya aldı: "Yüzyıllık "Halk Partisi" bunların elinde olmuş "haraç partisi" dedi Cumhurbaşkanı.

Özel'in buna cevabı ise çok daha da komikti.

Erdoğan'a "laf yetiştirmek isterken" partisini epey aşağıladı Özgür Özel.

"Haraç değil ama faraş partisi olduk" dedi CHP Genel Başkanı. Güya Erdoğan'ı süpüreceklermiş!