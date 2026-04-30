Deniz ticaretinde yeni abluka çağı

Uluslararası sistem uzun yıllar savaşları tankların ilerleyişi, uçakların kalkışı ve füzelerin menzili üzerinden okudu. Güç gösterisinin ölçüsü askeri kapasiteydi; zafer ise toprak kazanımıyla tarif edildi. Ancak son yıllarda yaşanan krizler başka bir gerçeği ortaya koydu: Modern çağda bir ülkeyi zayıflatmak için sınırlarını işgal etmeye gerek yok. Limanlarını yavaşlatmak, gemilerini bekletmek, sigorta maliyetlerini artırmak ve ticaret akışını bozmak çoğu zaman daha etkili hale geldi. Savaş artık yalnızca cephede değil, deniz yollarında da yürütülüyor.

Bu yeni dönemin merkezinde ise Hürmüz Boğazı. Haritada dar bir geçit gibi görünen bu su yolu, gerçekte küresel enerji ve ticaret sisteminin en hassas damarlarından biri. Körfez'den çıkan petrolün ve sıvılaştırılmış gazın önemli bölümü buradan geçiyor. Bu nedenle Hürmüz'de yaşanacak her gerilim, yalnızca bölgesel bir güvenlik sorunu değil, dünya ekonomisini etkileyen küresel bir alarm.

ABD İran arasında taraflar birbirine yalnızca askeri mesaj vermiyor; aynı zamanda küresel lojistik sistemin sinir uçlarına dokunuyor. Liman erişiminin zorlaşması, tankerlerin hedef olma riski, yaptırımların sevkiyat üzerindeki baskısı ve bölgesel tansiyon, fiilen bir deniz ticareti savaşı yaratıyor.

Yeni abluka çağının en dikkat çekici yönü gri alanda yürütülmesi. Eski kuşatmalar açıktı; liman kapatılır, deniz gücü konuşlandırılır, taraflar ilan edilirdi. Bugünün kuşatması ise daha sessiz.

Washington açısından bu yöntem ilk bakışta etkili görünebilir. Asker göndermeden baskı kurmak, doğrudan çatışmaya girmeden rakibi yıpratmak cazip bir araçtı. Ancak bu stratejinin ciddi bir geri tepme riski var. Çünkü küresel ticaret zinciri tek yönlü işlemez. Hürmüz'de yükselen risk Avrupa'daki müttefiki de etkiler, Asya'daki ortağı da tedirgin eder, Amerikan iç piyasasında da enerji fiyatlarını artırır. Kısacası deniz ticaretini silaha dönüştüren güç, bir süre sonra o silahın ekonomik geri tepmesiyle karşılaşabilir.

İran açısından ise mesele doğrudan egemenlik konusu. Tahran liman erişimine dönük her baskıyı yalnızca yaptırım olarak değil, stratejik çevreleme olarak okur. Çünkü limanı sıkışan bir devletin hareket alanı daralır. Geliri azalır, ticareti zayıflar, müzakere gücü aşınır. Bu nedenle İran'ın sert tonu yalnızca siyasi tepki değil, kuşatma algısının sonucu.

Bu gelişmelerden en çok etkilenenler ise çoğu zaman taraf olmayan ülkeler. Enerji ithalatçısı ekonomiler artan maliyetle yüzleşir, ihracatçılar teslimat belirsizliği yaşar, gelişmekte olan ülkeler enflasyon baskısıyla mücadele eder. Birkaç aktörün jeopolitik satrancı, dünyanın geri kalanına ekonomik fatura olarak yansır.

Sonuç olarak Hürmüz bugün açık olabilir. Ancak gemi sahibi tereddüt ediyorsa, sigortacı fiyat artırıyorsa, şirket sevkiyatı erteliyorsa ve piyasalar korku primi ekliyorsa küresel kriz tehlikesine işaret ediyor.