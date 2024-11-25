Eğitim dünyamız geleceğe hazırlanmalı

Türk Eğitim Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çevrim içi yöntemle 4 bin 345 öğretmenle "Eğitim Çalışanlarının Gerçek Gündemi: 24 Kasım Öğretmenler Günü Memnuniyet, Beklenti ve Eğitimi Değerlendirme-2024" isimli bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Bugün öğretmenlerimizin mevcut koşullardan mutlu olduğunu söyleyemeyiz.

Ankete göre öğretmenlerin %68,3'ü daha iyi şartlarda iş bulduklarında öğretmenliği bırakacağını söylüyor. Katılımcıların %13,3'ü mesleğiyle ilgisiz ek iş yapıyor. Öğretmenlerimiz emlakçılık, oto alım satımı, tarımsal üretim veya ailelerine ait işletmelerde çalışarak bütçelerine katkıda bulunuyor.

Katılımcıların neredeyse %30'u emeklilik hakkı kazandığını ancak mevcut maaşıyla emekli maaşının arasındaki farkın çok olması sebebiyle çalışmak zorunda olduğunu söylüyor.

Niçin emekli olmak istemediklerine %64,8'i maaşlarının düşmesi ve %27,1'i çocuk okuttukları şeklinde ekonomik gerekçelerle yanıt veriyorlar.

Türk Eğitim Sen anketinde karşımıza çıkan en üzücü sonuç ise çocuğunun öğretmen olmasını istemeyenlerin oranının %72 olması.

Öğretmenlerin birçok sorunu kısa vadede çözülmeyecek görünüyor ancak mesleki motivasyonları artırılmak zorunda. Mesleki tükenmişlikteki artış alarm verecek seviyeye gelmiş durumda.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM DÜŞÜNÜRLERİ

Düşünce dünyamızda eğitim tartışmalarının daha çok gündeme gelmesi gerekiyor. 2024 yılının sonu ülkemizde eğitim alanına katkı sağlayan şahsiyetlerin düşünce dünyasına ışık tutan önemli bir kitabı beraberinde getirdi.

Merhum Prof. Dr. Hasan Bacanlı, eğitim bilimleri ve özellikle de eğitim psikolojisi alanına emek vermiş kıymetli bir bilim insandı. Prof. Dr. Akif Kireççi ile hazırlamaya başladıkları "Türkiye'de Eğitim Düşünürleri" kitabı ancak Hasan Bacanlı'nın vefatından sonra yayınlanabildi.

Eserde Namık Kemal, Kınalızade Ali, Muallim Cevdet, Ziya Gökalp Mustafa Şekip, Hasan Âli Yücel, Nurettin Topçu gibi birçok aydının modernleşme sürecinde eğitim hakkındaki görüşleri farklı boyutlarıyla yer alıyor.

Dünyada eğitimin nereye gittiği tartışılıyor. Dijital çağda yapay zekâ ve internet teknolojilerinin insanlığı nereye götürdüğü tartışılırken biz de eğitim mirasımızı bilmeli ona göre dosyamızdaki her başlığı geleceğe hazırlamalıyız.