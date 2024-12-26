Geliyor gelmekte olan

Çok tartışıldı, çok tartıştık...

Trump hayır mı şer mi?

Üzerine çok konuştuk.

Ben ısrarla ve yıllardır Trump'ın Biden kanadına göre hayırlı taraf olduğunu ve seçimi kazanmasının bölge ve dünya için nefes olacağını savundum.

Bugün bu fikre katılmayanların çoğunlukta olmasına rağmen ben hala aynı yer ve kanaatteyim.

İyi Dayandı...

Trump gerçekten çok büyük bir başarı gösterdi ve işin sonunda kazanan oldu.

Onca tehdit, baskı, hile ve suikast girişimlerine rağmen Trump zerre geri adım atmadı ve tüm bu saldırıları göğüs gererek seçimleri kazandı.

Bu tabloya rağmen ülkemizdeki kahır eksen, seçimlerdeki o büyük kavgayı görmezden gelerek Amerika'nın sistem ve siyasetinde herhangi bir değişikliğin olmayacağına inanıyor ve bu inançlarını da Trump'ın tamamı şahin isimlerden oluşan yeni kabinesi ile taçlandırıyor.

Kabine Şahin mi Güvercin mi...

Bakıldığında kabine gerçekten şahin isimlerden kurulu.

Örneğin eski bir asker olan Mike Waltz en radikal şahinlerden biri olarak tanınır.

Afganistan'da görev yapmış "yeşil bereli" bu kişi Ulusal Güvenlik Danışmanlığına atandı.

Waltz sıklıkla; terör örgütü YPG/PKK'yı Ortadoğu'da İsrail'den sonraki en iyi müttefikleri olarak gördüğünü söyler, aynı zamanda ABD'nin Suriye'den çekilmesine de karşı dururdu.

İnandıramadım...

Waltz ve kabinedeki diğer siyasiler benzer cümleler söylemiş olsalar da Amerika'da oynanan büyük oyunu gören biri olarak bu söylemlerin seçim kazanmak için oynanan oyunun bir parçası olduğu haykırır dururum.

Trump dahil bu ve benzer kişilerin eylem ve söylemlerinin seçim kazanmak için sahnelenen politika olduğunu söylediğimde çok tepki aldım, böyle bir olasılığın asla mümkün olamayacağı konusunda ciddi dirençle karşılaştım.

Bu bahse konu çevreler yine direnç gösterirler mi bilinmez ama son günlerde ben ve benim gibi düşünenleri haklı çıkaracak çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Trump Şaşırtmadı...

Seçim öncesi Ortadoğu'ya salvolar atan, sağa sola tehditler yağdıran Trump seçimi kazandıktan sonra bir anda ağız değiştirdi ve fabrika ayarlarına döndü.

Bakın Suriye ile ilgili neler söylüyor Trump;

"Dünyada çok fazla kriz var.

Suriye bizim sorunumuz değil akışına bırakın ve dahil olmayın.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den haberler aldık kendi başlarını çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız, Fransa'da karışmayacak. Çünkü bizim önceliğimiz Ukrayna."

Bu sözler kulakların aşina olduğu sözler. Çünkü ilk başkanlık döneminde Trump aynı niyeti ortaya koymuştu.

Bırakmadılar, küresel çete nefes aldırmadı Trump'a.

Anlaşılan o ki ilk dönemde söylediği sözlerin altında kalan Trump bu kez küresel çeteyi alt edip kararını uygulayacak.

Peki kabine buna müsaade eder mi?

Şahin Görünümlü Güvercinler...

Kabinenin şahin isimlerinden biri.

Mike Waltz...

İşte o şahin geçtiğimiz günlerde bir an da güvercine döndü.

Kabinenin en fanatiklerinden Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz bir an da Trump'la aynı çizgiye geliverdi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda şöyle diyordu Waltz;

"Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemdeki Ortadoğu politikaları doğru politika. Başkan bu konuda kesinlikle haklı. O kararlı bir şekilde bizi Ortadoğu savaşlarına sürüklememek için çabalıyor.

ABD askerlerinin Suriye'de olmaması gerekir. Amerikan botlarının (askerlerinin) Suriye'de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok.

Demek ki Trump'ın gelmesi daha hayırlıdır derken boşa konuşmuyormuşuz.

Mühür...

Bu öngörüyü tescilleyen önemli tespitlerden biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.

Bakın neler söyledi Trump'la ilgili Hakan Fidan;

"Bu Trump'ın ikinci dönemi olacak.

Sayın Trump sadece Amerikan çıkarlarını esas alıyor.

DEAŞ tutukluları ile ilgili konu çözülürse ABD'ye ihtiyaç yok.

Amerikan sistemi sadece ABD'nin değil başka ülkelerin çıkarlarını da gözetiyor. Sayın Trump buradaki matematiği görüyor.

Yeni dönemde Sayın Trump'ın daha kararlı, daha güçlü sadece Amerikan çıkarlarını öne alan bir irade ile bu soruna yaklaşacağını düşünüyorum."

Kıssadan Hisse...

Tüm bu yazılanlara rağmen halen meseleyi çözemeyenlere tavsiyem, Trump seçimi kazandıktan sonra Sayın Erdoğan'ın yolladığı kutlama mesajına baksınlar.

"Dostum Trump'ı tebrik ediyorum."