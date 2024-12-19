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Kör gözler

19 Aralık 2024 Perşembe

15 Kasım 1999...

Ankara, Türkiye...

TBMM...

Kürsüde konuşan hatip Türkiye hakkında önemli tespitler yapıyor.

"Türkiye önümüzdeki yüzyılın şekillenmesinde son derece önemli bir rol oynayacak."

Bu tespitin sahibi kim dersiniz.

Amerika Devlet Başkanı Bill Clinton...

İçimizdeki Amerikan hayranları ne hikmetse bu övgüyü görmezden geldiler.

Yav alın işte başkan söylüyor, neyini beğenmiyorsunuz?

Beğenmezler, görmezden gelirler.

Hazmedemeyenlere Gelsin...

01 Eylül 2000...

Washington Amerika...

Georgetown Üniversitesi...

Berlin Duvarı'nın yıkılışının onuncu yıldönümü.

Törende konuşan hatip Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir cümle kuruyor;

"21. yüzyılı Türkiye belirleyecek."

Müthiş bir tespit.

Üstelik bu tespit bir övgü değil, öngörü.

Bu öngörünün sahibi kim dersiniz.

Amerika Devlet Başkanı Bill Clinton...

Yav ne olur bari bunu görün...

Görmezlerrrr...

Gören yerleri ağrır...

Bu da Kapak Olsun...

Yıl 2024...

Amerika...

Florida...

Bir basın toplantısı ve o toplantıda konuşan kişinin Suriye ve Türkiye hakkında söylediği şeyler gündem oluyor.

Kim bu bahse konu kişi?

Amerika Devlet Başkanı Trump.

İşte Trump'ın o konuşmasından birkaç satırbaşı;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı ve çok güçlü bir adam."

"Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan iyi anlaştığım biri."

"Erdoğan'ın büyük bir askeri gücü var ve bu güç savaşlarla yıpranmamış bir güç. Erdoğan çok güçlü ve etkili bir ordu inşa etti.

"Suriye'de diğer tarafın kim olduğunu kimse bilmiyor ama ben biliyorum. O güç Türkiye. Türkiye Suriye'de işin arkasındaki güç. Erdoğan çok akıllı bir adam. Türkiye bunu yıllardır istiyordu ve istediğini aldı."

"Suriye'de askerlerimizin öldürülmesini istemem. Zaten artık olmaz diye düşünüyorum çünkü bir taraf yok edildi.

"Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim."

"Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışınızdır ama bu böyle."

"ABD Türkiye ile bölgede birlikte çalışabilir."

Güzel Sözler, Güzel Günler...

Trump'ın söyledikleri eminim milletimizi çok mutlu etmiş ve gelecekle ilgili bir resim çizmiştir.

Boşuna Türk yüzyılı demiyoruz, boşuna Türkiye Yüzyılı demiyorlar.

Trump'ın söyledikleri eminim bugüne kadar neden Trump'ı bu derece desteklediğimi anlatmaya yetmiştir.

Boşuna Trump gelirse dünya nefes alır demiyoruz.

Ya Özgür Özel'in söyledikleri....

Yav boş verin Özel Özgür'ün saçmalıklarını, önemli günlerden geçiyoruz, bu nedenle önemli işlerle uğraşalım, kayda değer işlere odaklanalım.

Zaman çok kıymetli...
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