Düşünmez misiniz…

Haftalardır Amerikan seçim sonuçlarının nasıl şekilleneceği ve bu şekillenmenin siyasete yansımalarının neler olacağı tartışılıyor.

Seçim öncesi başlayan bu tartışmalarda en çok üzerinde durulan konu, seçimin nasıl sonuçlanacağı ve çıkan sonucun Amerika ve dünya siyasetine yansımalarının neler olacağı hususuydu.

Bu konuları açıklığa kavuşturabilmek için birbiri ardına onlarca soru soruldu.

Seçimi kim kazanacak, Kamala mı Trump mı?

Kamala gelirse Amerikan siyaseti nasıl şekillenir, Trump gelirse nasıl şekillenir?

Dünya için hangi aday hayırlı?

Trump geldiği takdirde gerçekten savaşlar sona erer mi, yoksa Trump'da Biden'ın dümen suyundan mı gider?

İster Trump gelsin ister Kamala değişen bir şey olmaz mı?

Trump seçimi kazandı Ukrayna Savaşı ne olur, İsrail denilen terör örgütü duraklar mı?

Küreselcilerin kaybetmesi ile Üçüncü Dünya Savaşı riski biter mi?

Bu ve benzer onlarca soru günlerce beyinleri kemirdi.

Nihayet...

Evet nihayet seçimler sonuçlandı ve ipi göğüsleyen Trump oldu.

Ancak seçimin sonuçlanması tartışmaları bitirmedi, tam aksine daha da hararetlendirdi.

Seçim sonrası başlayan tartışmalarda iki ayrı görüş oluştu ve bu görüşlerde oluşan fikir ayrılıkları da inanılmaz bir derinliğe kavuştu.

Peki Neydi Bu Görüşler?

Bahse konu iki ayrı görüşün bir kanadı Trump'ın gelişiyle;

Hiçbir şeyin değişmeyeceğini,

İşlerin daha da kötüye gideceğini,

İsrail'e verilen desteğin daha da artacağını bu nedenle Netanyahu'nun daha da saldırganlaşacağını,

Amerika'nın yayılmacı politikasının süreceğini,

Amerika'nın Orta Doğu'dan ve özellikle de Suriye'den asla çekilmeyeceğini,

PKK ve diğer terör örgütlerine verilen desteğin daha da artacağını söylüyor.

İkinci kanatta olanlar ise;

Küresel çeteye karşı ciddi savaş veren ulusalcıların bu seçimle önemli bir kazanım elde ettiklerini,

Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası yaptığı gibi Trump'ın da devlete sızmış küreselci kadrolarda ciddi bir tasfiyeye gideceğini,

Bu tasfiyeyi başardığı takdirde Amerika'da Türkiye'de ve dünyada çok büyük değişimlerin olacağını,

Savaşların sona erme ihtimalinin olduğunu,

Amerika Türkiye ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşanacağını,

Irak'ta ve Suriye'de Amerikan askerlerinin çekilme ihtimallerinin olduğunu söylüyor.

Peki İşin Doğrusu Nedir...

İster Trump olsun ister Kamala, Amerika'nın siyasetinde bir şey değişmez düşüncesi doğru değildir.

Böyle bir yorum gelişmeleri yanlış okumaktır.

Madem Amerika'da geleneksel siyaset devam edecek, madem evvel olduğu gibi Amerika'da kukla başkanın arkasındaki müesses nizam işleyecek, o zaman Amerikan tarihinde ilk defa görülen bu büyük kavganın sebebi ne ola ki?

Unutanlara Hatırlatalım...

Bir önceki Amerikan seçimlerinde;

Küreselciler ile ulusalcılar arasındaki siyasi kavga öyle bir boyuta geldi ki Amerika'da iç savaş mı çıktı dedik.

Seçim sonrası sonuçlara itiraz öyle bir boyuta geldi ki Amerika'da darbe mi oluyor dedik.

Seçimi hileyle alan küreselciler seçim sonrası Trump'ın üzerine öylesine gittiler ki Başkan tutuklanacak dedik.

Trump'ın seçim sonrası FETÖ benzeri kumpas soruşturmalarla öylesine üzerine gidildi ki hem iş hem siyasi hayatı bitirilecek dedik.

Madem ister Trump gelsin ister Kamala gelsin bir şey değişmeyecekse bu kavganın sebebi ne ola ki?

Trump döneminde Amerikan seçimleri Amerikan tarihinde hiç olmadığı şekilde tüm dünya tarafından yakından takip edildi.

Madem Amerika'da her şey planlandığı gibi gidiyor, sistemde bir değişiklik olmayacak o halde neden dünya bu kadar ilgi gösterdi, sebep ne ola ki?

Uzun lafın kısası Trump nizamı yıkmayı başarırsa Amerika'da ve dünyada neler olacağını hep birlikte göreceğiz.