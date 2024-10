TUSAŞ saldırısının şifreleri

Beş şehit 22 yaralı.

TUSAŞ'a yapılan alçakça saldırının bilançosu.

Her daim olduğu gibi bu saldırının arkasında da yine PKK ve ona destek veren Amerika var.

Hayvandan Öte...

Gariptir, cinayet mahalline dönen katil misali saldırı sonrası ilk mesajı yollayan da Amerika oldu.

"Acınızı paylaşıyoruz, yapılan saldırıyı lanetle kınıyoruz."

Bu açıklamaya timsah gözyaşı diyemeyiz, zira bu pişkinlik timsahın da ötesinde bir şey.

Hayvan da olsa timsahın bir asaleti bir durusu var, bir omurgası bir çizgisi var.

Bunların hangisi Amerika'da var.

Hiçbiri...

Amaç Ne...

Elbette bu saldırıyı planlayan Amerika ve onunla birlikte hareket eden mayın eşeklerinin bu saldırıda birtakım amaçları, vermek istedikleri mesajlar var.

Saldırı; çok önceden çalışılmış, eğitimleri yapılmış, kimin nerede nasıl hareket edeceği belirlenmiş, TUSAŞ'a nasıl ulaşılacak, taksi nereden gasp edilecek, taksici nerede şehit edilecek tüm bunların detaylı mutfak çalışması yapılmış bir saldırı.

Verilmek istenen mesajlara gelince...

Savunma Sanayi...

TUSAŞ'ın hedef seçilmesi savunma sanayine bir mesaj.

Çok değil saldırıdan henüz iki gün önce HÜRJET'in ses hızı üstü denemesi yapıldı.

Deneme başarılı.

Projeler koşar adım ilerliyor.

Amerika'nın penceresinden baktığınızda manzara şöyle görünüyor.

Türkiye boyundan büyük işler yapıyor, dünya savunma sanayi pazarında dengeleri değiştiriyor, kurulu sömürgeci düzeni bozuyor, arı kovanına çomak sokuyor vs. vs. vs..

O halde ne yapmalı?

ASELSAN tarzı cinayetler işlemeli, dokunan yanar havası oluşturulmalı.

İyi de FETÖ yok.

O halde bildik yönteme başvurmalı, it sürüsü çapulcular üzerlerine saldırtılmalı.

İşte TUSAŞ'ın hedef seçilmesinin nedenlerinden biri bu.

Amerika üç kuruşluk aklıyla Türkiye'ye; boyundan büyük işlere kalkışma, pazarıma göz dikme, savunma sanayinde daha fazla ilerlere gitme demeye kalkıyor.

Biz ne dedik saldırıdan sonra;

"Daha fazla çalışacağız daha fazla üreteceğiz."

BRICS...

Emperyalist batı Türkiye'nin eline bir pusula tutuşturmuş.

Pusula sadece batıyı gösteriyor.

Türkiye 15 Temmuz sonrası baktı ki pusulada batıdan başka yönlerde var.

Pusulada batı var, doğu var, kuzey var, güney var.

Türkiye bugüne kadar Avrupa Birliği'nin kapısında medet uman, buradan başka istikamet bilmeyen bir ülkeydi.

Ezber bozuldu.

Türkiye baktı ki AB'den başka Türk Devlet Teşkilatı var, Şangay var, BRICS var.

İşte bu gidişin önünü kesmek için tam da BRICS toplantısının başladığı gün saldırı planlandı.

Mesaj Türkiye'ye aman başka istikametlere yönelme mesajıydı.

Biz ne yaptık saldırıdan hemen sonra;

Üye ülkelerle aile fotoğrafı verdik ve biz varız birlikteliğe dedik.

SİLAHLARA VEDA...

Verilmek istenen bir diğer önemli mesaj maske düşürmek maksadıyla PKK'lı teröristlere yapılan silah bırakma ve teslim olma çağrısıydı.

Bu çağrı karşılık bulur ve örgüt tamamen dağılır korkusuyla acilen silahlı eylem yapılmalı ve bu süreç doğmadan öldürülmeliydi.

Onlarda öyle yaptılar ve hemen bu saldırıyı gerçekleştirdiler.

Biz ne yaptık.

Saldırıyı başlarına geçirdik ve gönderdikleri iki insanımsı hayvanı layık oldukları çöplüğe, cehennemin dibine yolladık.

Ve son sözü söyleyen olarak ne dedik;

"NE YAPARSANIZ YAPIN DAĞILACAKSINIZ NE YAPARSANIZ YAPIN YOK OLACAKSINIZ, SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE TERÖRİSTANI KURMANIZA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ.