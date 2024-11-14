Fethullah Gülen...

Vatikan uşağı gizli kardinal.

Yaptığı ihanetlerin azabını çekmek üzere ruhunu teslim etti.

Örgüt hainin ölümünü şu anonsla duyurdu;

"Fethullah Gülen hoca efendi ruhunun ufkuna yürüdü."

Haydeee...

Aklınız karıştı değil mi...

Kardinal, ufka yürümek, bunlarda ne demek

Hemen açıklayalım.

Biz Müslümanlar ölen bir Müslüman kardeşimiz için nasıl "Hakk'a yürüdü" diyorsak Hristiyanlar da ölüleri için "ruhunun ufkuna yürüdü" diyorlar.

Olay bu.

Eeeee!!!

Fetöş Yoksa...

Şüpheniz mi var.

Bahse konu mahlukatın Müslüman görünümlü gizli bir Hristiyan olduğunu bilmiyor muydunuz?

Yıllardır anlatmaya, insanlarımızı uyandırmaya çalıştım ama nafile...

Başaramadım, meramımı anlatamadım.

Gariptir, benim yıllardır anlatamadığımı Amerika'da düzenlenen bir cenaze töreni âdeta kör gözlere çomak sokarcasına anlatmayı başardı.

Yanarımda ona yanarım.

Cenaze Töreni...

Fethullah GÜLEN'in cenazesinde tüm gözler gördü ki sözde Müslüman olan iblisin töreni alenen Protestan adetlerine göre yapılıyor.

Peki, şaşırdık mı?

Hayır...

Neler mi oldu?

İşte cenaze işlemleri ile ilgili yapılanlardan birkaç örnek.

Maske Düşüren İşler...

Pensilvanya'da İslami usullerle defin hizmeti veren onlarca cenaze şirketi varken, GÜLEN'in cenaze işleri, Allentown/Pensilvania'da Protestanlara hizmet veren "Bachman, Kulik & Reinsmith Funeral Homes" isimli bir şirkete verildi.

Örgüt üst yönetimi yapılan işlerin gizli kalması için şirkete inanılmaz baskı uygulamaya başladı.

Bu baskılar sonucu şirket örgüt talimatıyla;

Defin işleminin olacağı 24 Ekim 2024 gününü Fetöş için kapattı ve o güne başka cenaze almadı.

İş takvimi kayıtlarına Fetullah GÜLEN adını yazmadı.

Cesedi fiyatı yaklaşık 25 bin dolar olan en kaliteli ve en pahalı tabuta koydu.

Fetöş başının altına konan bir yastık eşliğinde tabutla bir gömüldü.

Uzun lafın kısası topladığı paralarla ABD'de yıllardır krallar gibi yaşayan Fetullah Gülen ait olduğu topraklarda bir Protestan gibi gömüldü.

Kör müsünüz...

Örgüt içinde bu olanlara karşılık homurdanmalar, sorgu ve tepkiler artınca örgüt üst yönetimi de bu çelişkilere kılıf uydurmaya çalıştı.

Ancak tüm çabalara rağmen çırpındıkça battılar, tabanı ikna etmeyi başaramadılar.

Bu yaşananlar şimdilerde örgüt içinde "acaba Fethullah Gülen Hristiyanlıktan mı döndü" sorgusunu başlattı.

Eee be zavallılar!

Zamanında yırtınmadık mı bu adam gizli papaz diye.

Zamanında söylemedik mi bu alçak gizli kardinal diye.

Kuranı Kerim'in ayetini inkâr edenden daha ne beklenir ki bre aklı evveller bre mankurtlar.

Örgüte Yalan Yuva Yapmış...

Bre sahtekâr, bre sahtekârlar, bari öldükten sonra delikanlı olmayı deneyin.

FETÖ elebaşısı GÜLEN'in doğum tarihi normalde 1941.

Ancak GÜLEN'e manevi bir anlam yüklemek için ATATÜRK'ün vefat ettiği 1938 yılı yazdırılmış mezar taşına.

Kepazeliğe bakar mısınız...

Dedik ya yalan yuva yapmış diye.

İliklerine işlemiş bu şerefsizlerin hırsızlık, sahtekarlık, yalancılık, sapıklık, sapkınlık....

Ne diyeyim, bu dünyada ve ahirette ateşiniz bol olsun.