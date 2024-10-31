Kel göründü

Beklenen oldu ve çanak çömlek patladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Özer'in evinde ve başkanlık ettiği belediye binasında aramalar yapıldı.

İddialara bakıldığında işin dibi pislik kaynıyor.

Bu Telaş Niye...

Gözaltı sonrası ilk açıklama alelacele CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Her ikisi de anlamadan, dinlemeden terör bağlantılı bu kişiye doğrudan destek verdi.

Şimdi soralım bu telaş, bu destek niye?

Ses yok, cevap yok.

Aslında var da yok.

Bilmiyorlar mıydı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Ahmet Özer'in terörle bu derece iç içe olduğunu?

Adları gibi biliyorlardı.

DEM'le sinsi iş birliğine giderken, gizli bir pazarlıkla sicili belli Özer'i CHP adına aday gösterirken başlarına bu işlerin geleceğini bilmiyorlar mıydı?

Bal gibi biliyorlardı, bile bile de lades oldular.

Şimdi düşünün, böyle bir açmaza girmiş Özel ve İmamoğlu'nun tüm gerçekleri bildikleri halde Özer'e destek vermekten başka çareleri olabilir mi?

Elbette olamaz.

Şimdi bu kişilere ve temsil ettikleri partiye destek verenler de haklı olarak sorguluyorlardır;

Hal böyle iken o zaman bu Atatürkçü maske, bu maskeli balo niye?

Bu sorunun cevabını buldukları an CHP ve ona destek verenler düştükleri bu girdaptan kurtulurlar.

Uyanın...

Şimdi konunun daha iyi anlaşılması için bahse konu kişilere ait sosyal medya paylaşımlarından iki örnek vereceğim.

Bu paylaşımların biri tribünlere oynamış, diğerinde ise gerçek niyet ortaya konmuş.

Hangisinin hangisi olduğuna sizler karar verin.

Özgür Özel'in ilk paylaşımı Cumhuriyet Bayramı ile ilgili.

"Cumhuriyet, korkanların değil, ona sahip çıkanlarındır! Atatürk'ün izinde, birinci Meclis'ten Anıtkabir'e, coşkuyla yürüdük. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyetin özgür ve eşit yurttaşları!

Aynı kişiye ait ikinci paylaşım "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınan belediye başkanı Ahmet Özer ile ilgili.

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, Daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kâğıdı almış, Girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz ne size teslim oluruz.

Ekrem İmamoğlu'na ait ilk paylaşım yine Cumhuriyet Bayramı ile ilgili.

Yenikapı'yı Cumhuriyet coşkusuyla dolduran on binlerce İstanbulluya şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, tam da Atatürk'ün hayal ettiği gibi, özgürlük, eşitlik ve adalete dayalı, güçlü ve refah içinde bir ülkeyi inşa etmek sorumluluğuyla karşı karşıyayız. İşte ben bunun için yola çıktım. Yaşasın Cumhuriyet

İmamoğlu'na ait bir diğer paylaşım "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınan belediye başkanı Ahmet Özer ile ilgili.

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı.

Gelelim Karneye...

Şimdi bu paylaşımları birlikte sorgulayalım.

Sizce hangi paylaşım samimi?

Cumhuriyet değerlerine önem veren Atatürkçü paylaşım mı, teröre ve teröriste önem veren ikinci paylaşım mı?

İkinci paylaşım dediğinizi duyar gibiyim.

Çok doğru bir seçim zira benim de fikrim aynı yönde.

Yıllarını terörle mücadeleye vermiş, PKK FETÖ işbirliği konusunda onca deneyime sahip biri olarak benimde kanaatim sizler gibi.

Not: Bu hadise bir uyanışa neden olur ümidiyle konuyla ilgili yazmaya devam edeceğim.