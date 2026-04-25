Gülistan Doku cinayeti

2020 yılında ajanslara bir haber düştü.

Tunceli'de üniversite öğrencisi olan Gülistan Doku'ya dair...

Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Güvenlik ve yargı birimleri devreye girdi ama ne ceset bulunabildi ne de failler...

Aradan yıllar geçti.

Altı yıl sonra Tunceli başsavcısı, yeni delillerle birlikte bu dosyada yol alabileceğini aktardı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek "Ucu nereye giderse gitsin" diyerek sürece tam desteğini sundu.

Hakim ve savcıların delile baktığını asla dosyanın içinde geçen isimlere, makamlara bakmadığının altını çizen Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı: "Yargıda şöyle bir şey yoktur; işte o vali, o kaymakam, o siyasetçi, o belediye başkanı. Yargı bunlara bakmaz. Yargı dosyanın kapağındaki isme bakmaz, makamına mevkisine bakmaz. Burada suç var mıdır yok mudur yargı ona bakar."

Bakan Gürlek'in açıklamaları yol açıcı ve destekleyici bir iklimi oluşturmak içindi.

Çünkü olay çok katmanlı görünmekte.

Gülistan Doku cinayetinde; organize örtbas, delil karartma, dijital izlerin silinmesi ve kamu gücünün ya da nüfuzunun kullanılması gibi iddialar söz konusu.

Özellikle olay günü ve sonrasına ait araç hareketleri, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve teknik raporlar ışığında yapılan yeni incelemelerin sorunlu ve kurgu olduğu açığa çıktı.

İddialara göre Gülistan'ın tüm sosyal medya mesajları silinmiş, hastane kayıtları yok edilmiş ve organize bir kötülüğün sonucu olarak hayattan koparılmış.

İddialar kapsamında dönemin Valisi Tuncay Sonel, 17 Nisan'da görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı ve 21 Nisan'da mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın etkinliğini değerlendirmek üzere toplamda 4 mülkiye ve 2 polis müfettişi sahaya indi.

İçişleri ve adalet bakanlıklarının operasyonuyla derinleştirilen Gülistan Doku soruşturmasında, bakanlar Çiftçi ve Gürlek, "hiçbir ihmalin karanlıkta kalmayacağı" vurgusu yaparken, dosyada 12 kişi tutuklandı.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının operasyonlarıyla adalete olan inancın pekiştiğini söyledi. "Tuncay Sonel'in sadece görevi ihmalden değil, 'garantörlük' yükümlülüğünü yerine getirmeyerek insan öldürmeye iştirakten yargılanması için mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Dava sonuçlandığında daha net konuşabileceğiz. Şüpheler çok büyük bir kötülüğün ortaya çıkarılmak üzere olduğunu söylüyor bize.

Gülistan Doku, Rojin Kabaiş ve Narin davaları tam olarak aydınlatıldığında adalete güven daha da güçlenecek.

Bu sürece katkı sağlayan tüm yetkili ve görevlilere tam destek ve kolaylık dileklerimizle.