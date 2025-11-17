Beklenen gün geldi.

Beklenen operasyon başladı.

İsmi de pek manidar.

Güney Mızrağı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump 'Venezuela için kararımı verdim' dedi.

Gerekçe: "Narko-teröristlerle mücadele".

Güzergah: Latin Amerika.

Güç: Dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford.

Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı tarafından Karayipler'e gönderildiği servis edilen fotoğraflarla duyurulan.

İmaj her şey ne de olsa.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 'uyuşturucu kartelleriyle savaş' gerekçesiyle petrol zengini Venezuella'nın açıklarında başlattığı 'Güney Mızrağı' operasyonu kapsamında düzenlenen 20'den fazla saldırıda ölü sayısı olarak 80 rakamı telaffuz ediliyor.

Nihayetinde Venezuela üzerindeki baskının artması, Amerika Birleşik Devletleri'nin hanesinde karşımıza çıkan diğer bir realite.

Amerika Birleşik Devletleri 'Savaş' Bakanı Pete Hegseth'in "Başkan Trump harekete geçilmesini emretti ve Savaş Bakanlığı da bu emri yerine getiriyor. Bugün Güney Mızrağı Operasyonu'nu duyuruyorum. Güney Mızrağı ve Güney Komutanlığı liderliğindeki bu misyon vatanımızı savunuyor, narko-teröristleri yarımküremizden uzaklaştırıyor ve halkımızı öldüren uyuşturuculardan vatanımızı koruyor. Batı Yarımküre, Amerika'nın mahallesidir ve onu koruyacağız." şeklindeki açıklamasının öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Karayipler ve Pasifik'teki gemilere Eylül ayından bu yana 20. saldırısını gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Velhasıl 47. Başkan olarak yaptığı göreve geliş konuşmasında Donald J. Trump tarafından zikredilen coğrafyalardan biri olan Güney Amerika'ya askeri yığınağın devamı için meşruiyet zemini çoktan tesis edilmiş oluyor.

Ha bu arada, operasyon başladıktan 24 saat sonra Meksika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefindeki sosyal demokrat devlet başkanı Claudia Sheinbaum'a karşı "karteller ve yolsuzlukla" mücadele edilmediği gerekçesiyle başlayan protestolar da bu mızrağın menzilinin o kadar da kısa olmadığına dair bir gösterge niteliği taşıyor.