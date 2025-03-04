İmralı'nın çağrısını duyanlar, duymayanlar…

Terörist başı Öcalan'ın 27 Şubat günü DEM Parti heyeti aracılığıyla PKK-KCK terör örgütüne yaptığı "silah bırakın, örgütü feshedin" talimatı çok katmanlı, çok parçalı örgüt yapısında farklı tutumlar, farklı arayışlar doğurmuş görünüyor.

Öcalan "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" diyerek PKK-KCK yapılanmasındaki "tüm gruplara" seslenmişti ama görünen o ki örgüt liderinin talimatını tevil edenler, yan çizenler, kendine yeni sahip arayanlar "önderlikten" ayrışıyor.

Terör örgütünden gelen tepkilerden önce PKK-KCK'ya dair şu bilgiyi kısaca hatırlatayım.

PKK KCK'DIR, AYRIŞTIRILAMAZ

47 yıldır sözde "büyük Kürdistan" hedefi için kan döken terör örgütü her ne kadar PKK adıyla bilinse ve ağız alışkanlığıyla böyle ifade edilse de bu ifadenin terör örgütünü küçülten bir tarafı var.

Zira PKK-KCK terör örgütü "önderlik makamı" olarak kabul ettikleri terörist başı Abdullah Öcalan'ın liderliğinde Koma Ciwaken Kurdistan (Kürdistan Halklar Topluluğu) adlı çatı yapılanma altında varlık gösteriyor.

PARTİ ADIYLA TERÖR ÖRGÜTÜ

KCK yasama, yürütme, yargı başlıkları altında devlet yapılanmasına benzer alt açılımları olan bir örgüt şemasına sahip. "Yasama" ayağında Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de ve İran'da "parti" adı altında yapılanan terör örgütleri mevcut. PKK Türkiye'de, PYD-YPG Suriye'de, PÇDK Irak'ta, PJAK İran'da "faaliyet" gösteriyor ve günün birinde bu ülkelerden kopardıkları toprak parçalarıyla "büyük Kürdistan"ı kurmayı hedefliyorlar.

Ama hepsinin önderliği de, yönetimi de, hedefi de aynı. Türkiye uluslararası platformlarda bu şema üzerinden anlatıyor terör örgütünü. "PKK ayrı, YPG ayrı" diyenlerin önüne örgüt belgelerini koyuyor.

Dolayısıyla talimatı duymazdan gelenlere, "yok yahu bize demedi" diyenlere Öcalan'ın "tüm gruplar" vurgusunu ve PKK-KCK şemasını hatırlatmak lazım.

PKK KABUL ETTİ, YPG YAN ÇİZİYOR

İmralı'nın çağrısına PKK uyacağını açıkladı. Takvim ve yol haritası henüz net değilse de PKK Yürütme Komitesi "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" açıklaması yaptı 1 Mart'ta.

KCK'nın İran kanadı PJAK da dün-3 Martta "Öcalan'ın çağrısını bir bütün olarak desteklediklerini" bildirdi.

Terör örgütünün meclisi konumundaki Halkların Demokratik Kongresi (HDK) da, terör yapılanmalarının başı konumundaki Murat Karayılan tarafından yönetilen Halk Savunma Merkezi (HSM) de çağrıyı destekleyerek ateşkese "titizlikle uyulması gerektiğini" duyurdu.

Ancak terör örgütünün Suriye ayağını oluşturan PYD-YPG terör örgütü "önderliğin talimatını" üzerine alıyor görünmüyor.

ÖCALAN'A "ÖNDER" DEYİP ÇAĞRIYA KULAK TIKIYORLAR

27 Şubat günü çağrı gelir gelmez ilk açıklamayı yapan YPG basın sorumlusu Siyamend Eli "Önder Öcalan yolu bir kez daha önümüze koydu" diyerek benimsemişti.

Sıcağı sıcağına konuşan YPG elebaşı Salih Müslim de "Öcalan'ın açıklamasına katılıyoruz, siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız" demişti.

Lakin YPG'nin ABD kontrolünde SDG adını aldığı versiyonunun yöneticisi Mazlum Abdi "PKK-KCK ile alakamız yok" tiyatrosuna devam ediyor.

KCK yürütme konseyi üyesi Zübeyir Aydar da Öcalan'ın silahsızlanma çağrısının DSG veya YPG'yi kapsamadığını öne sürüyor.

KCK'nın dört ülkede bölücü terör üreten yapılarının, yani PKK, PJAK, YPG ve PÇDK'nın bağlı olduğu Kongra-Gel eş başkanı Remzi Kartal ise "YPG ve PJAK'ı kapsamıyor" diyerek Öcalan'ın silah bırak çağrısında alan daraltıyor.

DEM'Lİ KADINLAR YPG'YE KALKAN

Üstelik bu "ortada kuyu var, yandan geç"ciler arasında Türkiye'de "siyaset yapan" isimler de var. Mesela DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit. Koçyiğit'e göre YPG kapsam dışı ama TBMM görev almalı!

Mesela Meral Danış Beştaş. Geçen dönem DEM Parti Grup Başkanvekilliği yapan Beştaş halen HDK eş sözcüsü ve "Öcalan YPG ya da SDG'yi ima etmiyor" diyor.

CHP lideri Özgür Özel'e "eş başkan" hitabıyla tanınan DEM Parti eş başkanı Tülay Hatimoğulları mesela. Hatimoğulları İmralı heyetinde yer aldı ve terörist başı Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakın çağrısı yaptığı metinle ve heyetteki yedi kişiyle beraber poz verdiği fotoğrafta asık suratıyla dikkat çekti. O da önderi Apo'nun YPG'ye silah bırak demediğini düşünüyor.

DEMİR YUMRUK HAZIRDA BEKLİYOR

Ezcümle; örgüt lideri kurduğu terör örgütünün miadını doldurduğunu, anlamsızlaştığını söyleyip kendinizi feshedin diye emrediyor ama peşinden gidenler cehennemin yolunda ısrarcı görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları başından beri çok açık ve net aslında. Kadife eldivenin yumuşaklığına aldanıp kendilerine verilen "ölümsüz" son fırsatı değerlendiremeyenler için demir yumruk hazırda bekliyor.