13 Nisan 2026 Pazartesi / 26 Sevval 1447
Filiz Katman
filiz.katman@star.com.tr
13 Nisan 2026 Pazartesi

Dünyanın gözü kulağı hafta sonu İslamabad'dan gelecek habere kilitlenmişken Avrupa'nın gözü kulağı Pazar günü gerçekleştirilen bir seçimden gelecek habere kilitlenmişti.

Macaristan.

Dile kolay.

1998'den beri kaydedilen en yüksek seviyede seçime katılım oranı gerçekleşmiş:

%77,85.

Seçim sonucunun temsiliyeti açısından önemli.

Adaylar iktidardaki Viktor Orbán-Fidesz ile muhalefetteki Péter Magyar-Tisza Partisi ve László Toroczkai-Mi Hazánk.

Sadece Avrupa için önemli olmasa gerek ki Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J. D. Vance, İslamabad öncesi Macaristan'daki seçimlere dair açıklaması çarpıcıydı:

"Macaristan'daki seçimleri kim kazanırsa onunla çalışacağız.

Ama Viktor Orbán seçimleri kazanacak—bu konuda kendime güveniyorum."

Macaristan halkı pek öyle düşünmüyor görünüyor.

Magyar'ın anayasayı değiştirecek süper çoğunluk için 133 sandalyeye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Magyar, sosyal medya hesabından şöyle 'zafer' ilan etti:

"Teşekkürler Macaristan!" 16 yıldır iktidarda olan Orbán'ın da tebrik etmek için aradığını da ekleyerek.

Orbán'a göre merkez sağ duruşu olduğu vurgusu önemli.

Avrupa'da bu seçimin sonucu merakla bekleniyordu.

Sonucun yaratacağı etkilerin beklenen gibi mi olacağı hususunda yukarıdaki siyasi yelpazenin merkez sağ noktasında olmasının altı çiziliyor.

Ne de olsa 'maksimalist' beklentiler İslamabad'da beklenen sonucu vermemişti.

Macaristan'da vereceği sonuç merak konusu iken bunun Avrupa'da 'yükselen sağ' mefhumunda nasıl bir dönüm noktası oluşturacağı ise dikkatle izlenecek gibi görünüyor.

Nükleer ile başlayıp Hürmüz'e kilitlenen sürecin Avrupa'da yarattığı sonuçlardan biri olarak görülmesi ile birlikte...

