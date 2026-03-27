Ortalık yangın yeri.

Nasıl olmasın ki.

2025 yılında küresel savunma harcamaları artarak 2024 yılındaki 2,48 trilyon dolardan 2,63 trilyon dolara yükselmiş.

Yani reel olarak %2,5 artmış.

Peki, kim yaptı bu 'savunma harcamalarını?'

En 'güçlü harcama' Avrupa ve Orta Doğu'dan gelmiş.

Yani bugünler dünlerden göstere göstere gelmiş.

Artışta dengesizlikte ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha düşük harcamaların neden olduğu belirtiliyor.

26 gündür kullanılan mühimmat düşünülünce o kısım da bu yıl artar muhtemelen.

Avrupa'daki savunma harcamalarında ise rekor seviyelerde büyümenin sürmesinde Rusya tehdidi kaynaklı.

2022'de %17 iken 2025 itibariyle küresel toplamın %21'inden fazlasını Avrupa oluşturuyor.

Bu artışın büyük bir kısmını ise Almanya oluşturuyor.

Rusya'daki askeri harcamalardaki büyümenin önceki yıllara mukayeseli olarak yavaşladığı; 2024'te %56,9 artarken 2025'te reel olarak sadece %3 arttığı belirtiliyor.

Ancak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) %7,3'ünden fazlasının savunmaya gittiği de not ediliyor.

Orta Doğu'daki rakamlarda ise 2023'ten bu yana önemli ölçüde arttığı belirtiliyor.

İsrail ve Cezayir, büyümenin ana kaynakları.

2025 yılında GSYİH'sinin %8,8'ini savunmaya harcayan Cezayir, küresel olarak ikinci en yüksek oranı oluşturduğu vurgulanıyor.

Çin'in savunma bütçesindeki büyümenin bölgenin genelinden daha hızlı olması nedeniyle Çin'in bölgesel harcamalardaki payının artmaya devam etmesi de not ediliyor.

Pek çok bölgedeki sürekli büyümeninse GSYİH'ye oran olarak küresel harcamaların ortalama %1,89'dan %2,01'e yükseldiği anlamına geldiği ise bir başka ilginç husus.

Yani 'silahlanma yarışı' son gaz sürecek gibi görünüyor.

Durum böyle olunca 'barış', 'müzakere' gibi kavramlar bir kenarda duruyor.