Canım petrol

Her şey döndü dolaştı geldi 'petrole' dayandı durdu.

Ne zaman öyle olmadı ki.

'Tam gaz' gidiyor dünya bir kriz senaryosuna doğru.

Politco menşeli Pentagon'un Eylül 2026 tarihine dek uzanan bir 'savaş' planladığı haberi konuşuladursun herkes piyasaların bu olan bitene karşı ne kadar 'dirençli' olduğunu sorguluyor.

Peki neden hep aynı coğrafyalar?

Kesişim kümesinde ne var?

Bildiniz.

Siyah altın yani petrol.

O üstüne şarkılar yazılan sıvı.

Çok değil, 2025 yılının 2. yarısında yani '12 Gün Savaşı' denilen bir anlamda İran'a saldırının birinci fazından hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela tankerlerine yönelik saldırılarını konuşmaya hatta Rus tankerlerine el koyması ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya 'operasyon'u konuşmaya başlamıştık.

Çünkü 'kanıtlanmış en fazla petrol rezervine sahip 10 ülke' sıralamasında ilk 3'e giren iki ülkenin 2025 yılının iki yarısında sırasıyla 'gündemin en başına' oturması, dönüp dolaşıp aynı yere getiriyor:

Paylaşım mücadelesi.

Venezuela'da 303,2 milyar varil rezerv varken İran'da 208,6 milyar varil rezerv var.

Sıralamada ikisinin arasında olan Suudi Arabistan'da ise 267,2 milyar varil rezerv var ama en büyük ihracat rotası şu sıralar herkesin bypass etmenin yollarını aradığı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

Bitti mi?

Biter mi hiç?

Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı Donald J. Trump'ın dilinden düşürmediği, yeni eyalet olmaya namzet Kanada ise 171 milyar varil petrol rezervine sahip.

Vurulan yerler arasında yer alan Irak'ta 145 milyar varil petrol rezervinin en büyük ihracat rotası bilin bakalım neresi?

Hürmüz.

Dünya savaşa tarihine ilk defa bir özel şirketin 'veri merkezi'nin vurulmasına ev sahipliği yapmasıyla tarihe geçen Birleşik Arap Emirlikleri, kısa adıyla BAE, 113 milyar varil petrol rezervinin de ev sahibi ama yine en büyük ihracat rotası yine aynı.

Hürmüz.

Kuveyt 101,5 milyar varil petrol rezervine sahip.

En büyük ihracat rotası: Hürmüz.

Rusya 80 milyar varil, Amerika Birleşik Devletleri 45 milyar varil, Libya 48,4 milyar varil petrol rezervine ev sahipliği yapıyor.

Ve hepsi öyle ya da böyle bir 'çatışma'ya ev sahipliği de yapıyor.

Büyük güç mücadelesinde rekabet avantajı sağlama mücadelesi dünyayı sarmış görünüyor...