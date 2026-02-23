Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hamle üstüne hamle yapıyor:

"Louisiana'nın harika Valisi Jeff Landry ile birlikte çalışarak, Grönland'da hasta olan ve gerekli bakımı alamayan birçok insana yardım etmek için oraya büyük bir hastane gemisi göndereceğiz.

Yolda geliyor!!!"

Sosyal medya paylaşımına göre, Louisiana Valisi Jeff Landry ile koordineli Grönland'a "hasta olan ve bakıma muhtaç birçok insana" yardım etmek için "büyük bir hastane gemisi" gönderdiğini ve geminin zaten yolda olduğunu söylemesi yeni bir sayfa açtı Grönland mevzuunda.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise bölgeye bir Amerikan hastane gemisi gönderme teklifini ise "teşekkürler, hayır" diyerek reddetmesi bakalım nelere gebe göreceğiz.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'ın başka bir hamlesi daha ise savunma harcamaları cephesinden geldi.

Yaklaşık 500 milyar dolar daha fazlaya denk gelen %50'lik bir artışı kabul ederek önerilen askeri bütçeyi 1,5 trilyon dolara yaklaştırdı.

Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin ise bu kadar büyük bir artışın verimli ve israfsız tahsis edilmesi mevzuunda "zorlandıkları" ve yönetimin bütçe sunumunu yasal son tarihten sonraya ertelediği konuşuluyor.

Bitti mi?

Hiç biter mi?

Herkesin kulağını gözünü her bir uzvunu dikip gözlediği yığınak.

Dünyadaki konuşlandırılabilir Amerikan hava gücünün %40-50'sini temsil etmeye doğru ilerliyor.

Şaka değil, 1991 ve 2003 Irak savaşlarındaki hava gücü seviyesinde.

Giderek de artıyor.

"Amerika Birleşik Devletleri'nin potansiyel bir düşmana karşı bu kadar büyük bir güç konuşlandırıp da saldırı düzenlemediği hiç olmamıştı" diyen de var.

Bakalım Grönland Başbakanı gibi "teşekkürler, hayır" denilebilecek mi?