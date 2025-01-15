Külleri üfleyen sığır baronları…

Malumunuz, Amerika cayır cayır yanıyor.

Neresinden baksanız, mangalda köz kalmayacak.

Artistlerin ve futbolcuların, büyük zenginlerin malikaneleri yanıyormuş!

Ee, zaten hayatları da birer gayya çukuru değil mi?

Merhum Erbakan Hoca'nın kulakları çınlasın: "Bana ne Amerika'dan!"

Fırsattan istifade ben de malumatfuruşluk yapayım: Los Angeles'ta "yangın" yanmış, bilmem kaç tane "ölü" ölmüş, "ıslak" suyla bile söndürememişler!

Oyuncu Mel Gibson demiş ki, "Bu yangınlar, eski sığır baronlarının insanları topraklarından temizlemesini hatırlatıyor."

Şu "sığır baronları" kavramına bir bakalım. Metafor güzel ama biraz flu.

Sığır baronları kılık değiştirdi. Buyurun açalım, somutlaştırarak bakalım:

Petrol ve enerji, dünya ekonomilerinin pusulasını elinde tutan baronlar. Emel ve arzuları için insanlığın nefes alacak alanlarını daraltıyorlar.

Sığır baronlarını futbol sahasına getirsek yabancılık çekmezler. Otlakları onlar suluyorlar zira.

Big Tech, Google, Amazon, Meta... Dijital dünya baronları.

Bilgiyi, alışverişi, hatta düşünce biçimlerini şekillendiriyorlar.

Dijital ağlarla dünyayı bir kez daha tutuşturuyorlar.

Sağlık ve ilaç baronları, pandemi sırasında kimlere hizmet ettiklerini hepimiz gördük.

İnsan hayatını birer "ürün" olarak gören sığır baronları...

Siyonizm, sığır baronlarının en acımasız yüzü. Filistin topraklarını işgal ederken yalnızca haritaları değil, vicdanları da yakıyor.

Bu ideoloji dünyanın her köşesinde kök salmış durumda.

Siyonizm insanlığın ortak değerlerini tüketiyor.

Sığır baronları tarlaları yakıyordu, Siyonizm bebekleri, insanlığı, şehirleri yıkıyor.

Sinema ve müzik, Hollywood ve Spotify gibi platformlar, yön belirliyor. Bizde de festivallerde bol "kelebek," "portakal," "çilek," az gerçek var.

Sahnede sığırları baronlar yemliyorlar.

Bir yandan yanıyorlar, bir yandan da dünyayı yakıyorlar; modern çağın "sığır baronları."

Kimi LGBT lobisiyle, kimi medya gücüyle, kimi büyük şirketlerin sermayesiyle.

Yıkıyorlar, yakıyorlar, sonra külün üzerine taht kuruyorlar.

LGBT lobileri özünde tam da "sığır baronlarının" yaşayan timsali. Kültür katliamı yapıyorlar. Aile kavramını yok etmeye çalışıyorlar. Kadını kadın olmaktan, erkeği erkek olmaktan utandırıyorlar!

Hollywood filmleriyle başlıyor iş.

Dizilerde, reklamlarda, kliplerde... Hepsinde aynı hikâye. Sapkınlık sıradanlaştırılıyor.

Çocuklarımıza kahraman diye sundukları karakterler, bilinçaltlarına sinsice sızıyor.

Oyuncaklar, kıyafetler, hatta masallar bile bu lobinin kontrolünde.

Sosyal medya; burada işler daha da çığırından çıkıyor.

Fenomenler, influencer'lar, sanatçı kisvesine bürünmüş sığır oğlu sığırlar...

Her biri, gençleri hedef alıyor.

Kimileri bunu bilerek yapıyor, kimileri ise baronların maşası olduklarının farkında olmayan sığırcıklar.

Bugünün sığır baronları, doğrudan ateşe veremediği toplumları, zihinsel yangınlarla yok ediyorlar.

Kültürel hegemonya; sığır baronları çiftçiyi topraklarından ederdi. Modern baronlar ise insanları kültürlerinden koparıyor. Ellerinde medya, sinema, müzik, teknoloji var.

Hollywood filmleri, Netflix, Amazon, Disney dizileri, global müzik endüstrisi...

Hepsi aynı fabrikadan çıkma. Aynı mesajı pompalıyorlar.

Ekranlardan bize kim olmamız gerektiğini, neyi sevmemiz gerektiğini söylüyorlar.

Bağımsız bir sanatçı gördünüz mü son yıllarda?

Büyük müzik şirketleri, algoritmalarla kimin yükseleceğine karar veriyor.

Haberler, diziler, reklâmlar... Hepsi aynı hedefte birleşiyor. Zihnimizi formatlıyorlar.

Ne düşünmemiz gerektiğini bizden daha iyi bildiklerini iddia ediyorlar.

Roma İmparatoru Neron'un yangını, bir efsane. Ama bugün Los Angeles'ta ve dünyanın dört bir yanında yanan ateşler, gerçek.

Tıpkı Roma'da olduğu gibi, bu yangınların küllerinden belki de baronların yeni sarayları yükselecek.

Biz ne olacağız? Küle döneceğiz!

Yaşamlarımız, değerlerimiz, kültürümüz, hepsi bu ateşte yanacak!

Sığır baronlarının tek hedefi var: Aile.

Ve fakat, gerçekten baronların çıkardığı yangınlarda küle mi döneceğiz!?