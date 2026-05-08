Mahallenin dijital cenazesi

Bir medeniyet bazen toprağını kaybetmeden yenilir. Camileri açıktır, kitapları raflardadır, büyükleri kürsülerde konuşur, dernekleri faaldir, vakıfları tabelalıdır, televizyonları yayın yapar, gazeteleri basılır.

Fakat o medeniyet çoktan yaralanmıştır.

Kendi çocuklarının zihnine giden yolu kaybetmiştir.

Bugün tam olarak bu eşikte duruyoruz.

Marketing Türkiye ve MTM'nin Nisan 2026 YouTube raporu, sadece dijital gazetecilik performansını göstermiyor. Önümüze soğuk, acımasız ve kaçılması imkânsız bir kültürel röntgen koyuyor.

O röntgende kırılan kemik bizim kemiğimizdir.

Gazetecilik artık yalnızca haber verme işi olmaktan çıktı. Gazeteci kanal yöneten, algoritma besleyen, arşiv üreten, izleyici sadakati kuran, gündemi paketleyen ve kimlik taşıyan dijital bir aktöre dönüştü.

Bir tarafta Cüneyt Özdemir tek başına bir ayda yirmi üç milyonu aşan izlenmeye ulaşıyor. Diğer tarafta seküler, sol, laik, Kemalist damar dijital alanda altmış kişilik bir üretim ordusu kurmuş durumda.

Kimi haber yapıyor, kimi yorum üretiyor, kimi kriz anında kameraya geçiyor.

Bizim yakaya baktığımızda ise sayı bir elin parmaklarını ancak dolduruyor. Sadece beş isim üzerinden koca bir mahallenin dijital temsili konuşuluyor.

Asıl acı sayı azlığında kalmıyor. Temsilin niteliğinde başlıyor.

Bu isimlerde derinlikli fikir, medeniyet tasavvuru, tarihsel şuur, sosyolojik çözümleme, estetik kalite, yayın mimarisi ve entelektüel omurga aradığınızda karşınıza refleks, polemik, hamaset ve taraftar psikolojisi çıkıyor.

Biz uzun zamandır temsiliyet krizini sayı krizi sanıyoruz. Oysa asıl mesele sayıdan önce seviye meselesidir.

Camisi, okulu, derneği, vakfı, televizyonu, gazetesi, hocası ve siyasetçisi olan bir mahalle, dijital çağın en büyük meydanında kendi gençlerine ulaşacak nitelikli, estetik, ikna edici ve sahici bir medya dili kuramıyor.

Bu teknik bir eksiklikten fazlasıdır. Bu sosyolojik bir alarmdır.

Bir gencin gündeme bakışı çoğu zaman haber bülteninden önce algoritmanın önüne düşürdüğü videoyla şekilleniyor.

Bir başlık, bir yüz ifadesi, bir öfke ânı, bir kesit, bir yorum zinciri o gencin kültürel konumunu belirliyor.

Peki o akışta biz neredeyiz?

Çoğu zaman yokuz. Var olduğumuz yerde de öfkemiz fazla, aklımız eksik.

Hamasetimiz yüksek, estetiğimiz düşük.

İddiamız büyük, tekniğimiz zayıf.

Hassasiyetimiz güçlü, dilimiz yetersiz.

Karşı mahalle olmayan değerlerine bile sahip çıkıyor. Biz elimizdeki büyük değerleri kompleksin, kötü temsilin ve estetik yoksulluğun altında eziyoruz.

Bu mesele yalnızca YouTube meselesi sayılamaz. Bu mesele, Müslüman aklın kamusal dil kurma becerisini kaybetmesidir.

Bugün hocalar tayfasına bakıyoruz. Bir kısmı birbiriyle kavga ediyor. Bir kısmı hurafe pazarında müşteri arıyor. Bir kısmı ise karşı mahallenin kanallarında malzeme olmaktan öteye geçemiyor.

Topluma kim hangi ideolojiyle, hangi estetikle, hangi teknikle, hangi kadroyla bilgi veriyor?

En büyük yanılgımız samimiyeti kaliteye alternatif sanmamızdır. Niyetin güzel olması içeriği güçlü kılmaz.

Bu iş birkaç öfkeli yayıncıya, birkaç hamasi kanala, birkaç polemikçiye bırakılamaz. Gazeteci, sunucu, editör, görsel yönetmen, medya stratejisti yetişmeli.

Sosyologla gazeteci, ilahiyatçıyla yönetmen, tarihçiyle kurgu uzmanı aynı masaya oturmalı.

Mesele çocuklarımızın hangi sesle uyandığı, hangi yüzle düşündüğü, hangi cümleyle öfkelendiği ve hangi yayıncıya sadakat bildirdiği meselesidir.

Bugün YouTube raporu bize gazetecilik tablosu sunmuyor. Mahallemizin kültürel MR sonucunu veriyor. Sonuç ağır.

Damar tıkalı.

Sinir zayıf.

Refleks var, bilinç eksik.

Kalabalık var, kadro eksik.

Dava var, temsil zayıf.

Söz var, seviye eksik.

Bir medeniyet kendi çocuklarına ulaşamadığı gün, düşmanından önce kendi temsilcilerinin elinde yaralanır.