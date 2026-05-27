Mutlak buhran

Kurultaydan başka her şeye benzeyen bir seçim.

Rüşvetin, hilenin, tehdidin, şantajın havada uçuştuğu sözde bir oylama ile başkan(!) seçilen Özel Özgür...

Bu garabet durum karşısında hukukun devreye girmesi ve bu girmenin yarattığı ortama direnmeye çalışan bir aklı evvel.

Tüm yaşananların özeti bu.

YANLIŞ ANLAŞILMASIN...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi düşüncelerini, uyguladığı siyaseti en çok eleştirenlerden biriyim, icraatlarını yerden yere vuran biriyim.

Baştan söyleyeyim bu fikrimde herhangi bir değişiklik yok.

Yeni dönemde aynı siyasi çizgide durduğu takdirde, aynı yolu yürüdüğü taktirde yine en ağır şekilde eleştireceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

Ancak bu olayda hakkı teslim etmek adına şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu bahse konu kurultay olayında sonuna kadar haklı.

Hakkı çalınan, tehdit edilen, hile ve kirli oyunlarla genel başkanlığı elinden alınan siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ta kendisidir.

Bu nedenle ömrü boyu hak ve adaletten yana olan biri olarak bana da düşen Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmak olacaktır.

Ancak az önce de belirttiğim gibi bu savunma siyaseten savunma anlamına gelmesin.

YAŞANANLARA GELİNCE

Yaklaşık iki gündür, başta CHP'liler olmak üzere Türk Milleti olarak tam anlamıyla bir tiyatroyla karşı karşıya kaldık.

Bir baktık elinde hortum yangına benzin dökmek için damlarda gezen biri bir anda ağlama krizi geçiriyor.

Bir baktık birilerine özenen biri sırf "beraber ıslandık bu yollarda" diyebilmek için yağmur altında sırılsıklam yollarda yürüyor.

Bir baktık o biri, seçim otobüsü zannederek polisin TOMA'sının üstüne çıkmaya çalışıyor.

Bir baktık yine o biri, bir mizansen içinde mahkeme kararını yırtmaya çalışıyor.

Yine bir baktık o birileri CHP'li maskesi takıp oraya gelen marjinallerle başkanlık binasını taş devrine çevirmeye çalışıyor.

YAVVV ŞAKA MISINIZ...

Bütün bu yaşanan komedilere baktığınızda milletin aklıyla alay eden bir CHP gerçeği ortaya çıkıyor.

Belli ki birileri "mutlak butlan" kararını "mutlak buhrana" çevirmeye yemin etmiş ve bu konuda ilgili kişilere talimatını vermiş.

Bu talimat olmasa makamı eninde sonunda Kılıçdaroğlu'na teslim edeceğini bilen Özel Özgür neden ısrarla polisi bekleyip işi şova dönüştürmeye çalışsın, neden kendini ve partisini böylesi acınacak hallere düşürsün.

Belli ki talimat kuvvetli yerlerden.

Ne diyor kâğıdı parçalarken...

"Koy masaya gelince okusun."

Geleceğini bildiğin bir kişiye bu ayak direme neyin nesi Özel Özgür.

CHP'Lİ OLAMAZLAR...

Marjinal sol örgütlerde olduğu gibi binayı kırıp dökmek, masa sandalyeleri kırıp kapı önünde barikat kurmakta neyin nesi, itfaiye tüplerini öldüresiye fırlatmak da ne oluyor, insanlar kaysın, kafasını gözünü kırsın diye yerlere deterjan dökmek ne demek, tüm bu olanlar neyin kini?

Yıllarca terörle mücadele etmiş biri olarak bu sahnelerin ancak marjinal terör örgütlerinde görüldüğünü rahatlıkla söyleyebilirim.

Ben bu kırıp dökmelerin, bu öldüresiye kinin CHP'nin seçmen tabanı işi olduğuna asla inanmıyorum.

Bu iş radikal terör örgütlerinin işi.

Bu işin FETÖ'mü yoksa bir başka terör örgütü işi mi olduğuna halk karar verecek.

SKANDAL...

Yaşananlar gerçekten siyaset adına dehşet verici.

Koca parti bu hale nasıl geldi, asırlık çınarı bu hale kimler düşürdü?

Bu soruyu özellikle CHP'lilerin mutlaka sorgulaması lazım.

Ortada bir siyasi kaza var.

Bu kazada kesinlikle asli kusurlu Özel Özgür, tali kusurlu Kemal Kılıçdaroğlu.

Özel Özgür kasten ve bile isteye işi bu noktalara getiren kişi.

Yavvv sen genel başkansın, olgun ol, ağır ol başkan desinler.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu başkanlık girişinde karşıla tebrik et ve sembolik bir anahtarı teslim et "bunu size geçici veriyorum tekrar elinizden söke söke alacağım." de, tarihe geç, millet siyasetçi görsün.

Ey Özel Özgür! Yapsaydın tarih olurdun, yapmadın tartışılır oldun...