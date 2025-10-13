O ruh döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda Filistin üzerine konuşurken partililerin, "Reis bizi Gazze'ye götür" sözüne mukabelesi, "Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz" oldu.

Gazze'de uluslararası bir askeri güç oluşturulacağı ve bu askeri güçte Türk askerinin de yer alacağı konuşulmaya başlanmasıyla bizleri heyecan sardı. Çevreme bakıyorum da eş dostun kanı kaynamaya başladı. En son 15 Temmuz işgal teşebbüsünü bertaraf edilmesinde gördüğümüz o ruh yeniden aramızda dolaşıyor!

O ruh terör devleti İsrail'de de dolaşıyor olacak ki "Türkiye Suriye'den sonra Gazze'de de komşumuz olacak" diyerek korkularını izhar ediyorlar, elhamdulillah!

Bin bir ihanet ve dalavereyle elimizden alınan Filistin topraklarına, tanımlamada kelimelerin kifayetsiz kaldığı acılar sonrası geri dönmek elbette elem verici. Gazzeliler ödenecek her bedeli ödedi. Şimdi sıra bizde.

Asker göndermenin yanı sıra yerle bir edilen Gazze'ye her türlü yardımı yapmak boynumuzun borcu. Nitekim Başkan Erdoğan dün Trabzon'da bu hususta şu açıklamayı yaptı: "Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar umut veren gelişmeler ama ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan, İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor.

Öncelikle İsrail'in, attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir.

İkincisi Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. İsrail, Gazze'nin %85'ini yaşanmaz hale getirdi. Suları kirletti, bahçeleri yok etti, binaları yıktı; okulları, hastaneleri, camileri bombaladı; altyapı namına Gazze'de bir şey bırakmadı. Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır.

Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız.

Biz bölgemizde istikrar istiyoruz, herkes için güvenlik istiyoruz.

Kendimiz için neyi murat ediyorsak Filistin'deki, Suriye'deki, Sudan'daki, Yemen'deki mazlumlar için de aynısını murat ediyoruz.

İnşallah bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan bu konuşmayı yaptığı saatlerde sosyal medyada Türk Kızılay'ın yardım kamyonlarının Gazze'ye giriş görüntüleri dolaşıyordu. İnşallah askerlerimizin de Gazze'ye giriş görüntülerini seyretmek nasip olur.

100 yıl önce Filistin'den kovulduğu sanılan o ruh Kudüs'ün kapısını çalıyor, üst üste üç kere!...