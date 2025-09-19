Erdoğan'a hediye edilen emannamenin manası Netanyahu'nun sözlerinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3'üncü Teofilos'u İstanbul'da kabul etti. Görüşmede 3'üncü Teofilos, Başkan Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından, Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a takdim ettiği emannamenin yazılı olduğu tabloyu hediye etti.

Hediye edilen emannamede bütün papazların nerede ve hangi şartlarda olursa olsun Müslümanların güvencesine sahip oldukları, bütün gayrimüslimlerin zimmet akdinin hükümlerine riayet ettikleri müddetçe emanlarının geçerli olacağı yer alıyor.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3'üncü Teofilos'un Başkan Erdoğan'a mezkûr emannameyi hediye etmesi elbette öylesine bir davranış değil.

Kudüs Patriği'nin hediyesinin ne manaya geldiğini konuşurken gündemimize, terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun 15 Eylül'de katıldığı bir programda yaptığı konuşma girdi. Terör lideri Netanyahu konuşmayı, en büyük destekçilerinden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte gittiği Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı yerde yaptı.

Terör lideri Netanyahu 1998'de, dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile aralarında geçen bir diyaloğu anlattı. Mesut Yılmaz'dan, Osmanlı devleti döneminde Kudüs'te bulunan ve daha sonra İstanbul'a getirilen Siloam Yazıtı'nı istediğini söyleyen Netanyahu, "Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim" teklifinde bulunduğunu aktardı. Teklifinin kabul görmemesi üzerine Yılmaz'a ret nedenini sorduğunu belirten Netanyahu diyaloğun devamını şu sözlerle anlattı: "O halde fiyatınızı söyleyin, dedim. O da, 'Başbakan Netanyahu, bunun bir fiyatı yok' dedi. 'Neden?' dedim. Şöyle yanıtladı: 'O dönemde İstanbul'un belediye başkanı olan (Netanyahu burada izleyicilere, İsmini biliyorsunuz, diyor) birinin başını çektiği büyüyen bir İslamcı taban var. Türk halkının bu kesiminden, Kudüs'ün 2700 yıl önce Yahudi kenti olduğunu gösteren bir tableti İsrail'e vermemize tepki gelir."

Netanyahu, Siloam Yazıtı'nı alamamanın hıncıyla konuşmasının devamında, "Bay Erdoğan, bu (Kudüs) bizim şehrimiz, sizin değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha tekrar bölünmeyecek" diye höykürdü.

27 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Recep Tayyip Erdoğan, terör devleti İsrail'in kendisine kök bulma çabasını boşa çıkarmış!

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3'üncü Teofilos'un Başkan Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in emannamesini hediye etmesinin manası Netanyahu'nun sözleriyle aşikâr oldu! Ve 3'üncü Teofilos'un doğru adreste olduğu da...

Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun, "Şartlar Türkiye'yi tarihî misyonunu üstlenmeye zorluyor" dediği zamanlardayız!

Bu misyon, Başkan Erdoğan'ın şahsında Anadolu'da tecelli ediyor. Bu işler böyledir, ilk önce hissettirilir sonra olur!..