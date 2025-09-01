Başkan Erdoğan'ın taarruz ruhu ve güçlü adımları

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma âdete yeni zaferlerin müjdesini veriyordu.

Başkan Erdoğan, "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz." dedi. Mesaj, Suriye'deki maşaları üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışan terör devleti İsrail'e ve hâmîsi ABD'ye.

Bölgede terör devleti İsrail'in uşaklığını yapanları da Başkan Erdoğan son kez uyardı: "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak."

Başkan Erdoğan lafı eveleyip gevelemeden söyledi; bunda şaşıracak bir durum yok. Yeni Türkiye'nin taarruz ruhuna uygun sözler.

Nitekim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da aynı günlerde TGRT Haber'de katıldığı programda, "Sınırımızın ötesinde tehdit oluştuğu zaman bunun gelip bizi vurmasını beklemiyoruz. Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız. Bizim sınırımızdaki ülkelerin de en az bizim kadar var olma hakkı var. Bu halklara burada bu hak tanınmıyorsa, emperyal düşüncesi olmayan Türkiye bölgedeki halklara bu hakları getirme hakkına sahip" diyerek Yeni Türkiye'nin taarruz ruhunu özetledi.

Geçtiğimiz hafta, Yeni Türkiye'nin taarruz ruhundan neşet eden tablolarla gururlandık. Bunlardan biri de, ASELSAN'ın ürettiği 47 adet hava savunma, radar ve elektronik harp sisteminin envantere alınması.

Ayrıca, ASELSAN'ın 14 tesisinin açılışı ile Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli de atıldı. Başkan Erdoğan törendeki şu sözlerine de dikkatinizi çekerim: "Bugün ilk olarak 460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda etrafımızda yaşanan sıcak çatışmalar, hava savunma ve radar sistemlerinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koydu. İşi şansa bırakma gibi bir lüksümüzün olmadığının gayet bilincindeyiz. Çünkü, kendi radarını, kendi hava savunma sistemini, elektronik harp yeteneklerini geliştiremeyen hiçbir ülke açık ve net söylüyorum, mevcut güvenlik sınamaları karşısında bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur, hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir. Bu anlayışla, gerekli adımların öncesinde atmaya başladığımız bu inşa ve ihya sistemi hamdolsun ciddi yol alıyor."

Aynı hafta Başkan Erdoğan kabinesini Ahlat'ta topladı. Toplandı sonrası Erdoğan, "gerekli adımların öncesinde" terör devleti İsrail'e karşı alınan ilave adımları açıkladı. Türkiye, ticari uçuşlar da dahil olmak üzere hava sahasını tüm İsrail uçaklarına kapattı.

Türkiye'nin bu hamlesi terör devleti İsrail'de büyük ses getirdi. Terör devletinin güdücüleri ve destekçileri sosyal medyadan Türkçe mesajlarla Başkan Erdoğan'ı tehdit ettiler!

Türkiye'deki haber ajanslarının verdikleri habere göre: İşgal topraklarında yayınlanan Maariv gazetesinin manşetten servis ettiği bir yazıda, Türkiye'nin hamlesine ilişkin "savaşta bile nadir görülür" denilirken, bir ülkenin başka bir ülkeye hava sahasını kapatmasının sadece savaş durumlarında gerçekleştiği kaydedildi. Yazıda, "Türkiye'nin kararı, farklı ve daha endişe verici bir adımı temsil ediyor" ifadesi yer aldı.

Yazıda, Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi araştırmacılarından Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'ın yorumları aktarıldı. Kararın kendisini şaşırtmadığını söyleyen Yanarocak, "Bu hamle eşi benzeri görülmemiş bir hamle" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın jeopolitik hedeflerine dikkat çekilen yazıda, Ankara'nın bu kararı bir "tesadüfi" ya da "ani bir öfkeyle" almadığı belirtildi.

Kararın, "kontrollü ve planlı biçimde" alındığının ve Ankara'nın, İsrail'e karşı böyle sert bir hamle için uygun zamanı beklediğinin altı çizildi.

Yanarocak, "Aslında bunun olacağı belliydi. Türkiye kritik bir olayın gerçekleşmesini bekliyordu, sonra da bu kartı kullanarak hava sahasını tamamen kapattı. Erdoğan, uzun süredir Türkiye'yi Müslüman dünyada yeniden güçlü ve lider ülke konumuna getirmek istiyordu. Özellikle Gazze gibi ciddi insani kriz yaşayan bölgelerde insani sorumluluk üstlendi" dedi.

Erdoğan'ın hamlelerinin "temkinli ve kademeli" şekilde ilerlediğini kaydeden Yanarocak, "Erdoğan hızlı değil, temkinli ve kademeli bir şekilde ilerliyor. Erdoğan'ın vizyonuyla uyumlu atılan adımlar planlı ve her biri bir sonrakini hazırlıyor. Erdoğan güçlü adımlar atıyor" ifadesini kullandı.

Evet, düşman da Başkan Erdoğan'ın vizyonuna uygun atılan adımları görüyor. Sırada, Başkan Erdoğan'ın altını çizdiği "gerekli adımlar" var!..