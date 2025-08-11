Terörsüz Türkiye için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu ve meclis tatilde olmasına rağmen komisyon çalışmalara başladı. Komisyon toplantıları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un riyasetinde yapılıyor.

Terörsüz Türkiye süreci başarılı olursa, terör devleti İsrail'in bölgemize uzanan kollarından birini kesmiş olacağız. Terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan da çeşitli konuşmalarında İsrail'in PKK üzerindeki tesirinden bahseder. Hatta son dönemde İsrail hegemonyasına karşı Türk ile Kürt'ün birlikte olmasını da söylüyor.

Meclis Terörsüz Türkiye için hummalı bir şekilde çalışırken İsrail'i Türkiye içinde operasyon yapamayacak hale getirmek için bir adım daha atabilir.

Nasıl mı?

HÜDA PAR'ın verdiği bir kanun teklifi TBMM'de görüşülmek için sırasını bekliyor. Kanun teklifinde, Türkiye'den giderek terör devleti İsrail ordusuna katılıp soykırım suçuna iştirak edenlerin cezalandırılması, vatandaşlıklarının kaybettirilmesi ve malvarlıklarına el konularak Aile ve Gençlik Fonu'na devredilmesi yer alıyor.

TBMM olağanüstü toplanarak mezkûr kanun teklifini kabul ederse terör devleti İsrail'e büyük bir darbe vurmuş olur.

Artık dünyada, terör devleti İsrail'in ordusundaki katillerin savaş suçlusu olarak yargılanması konuşuluyor. Yargılanma korkusuyla İsrailli askerler yurtdışına seyahat etmekten çekiniyorlar.

Terörsüz Türkiye'yi İsrail'siz bir Türkiye ile taçlandırmak TBMM'nin elinde. Türkiye bu konuda da dünyaya liderlik etmeli.

Ayrıca, "Siyonizm" yasası çıkartılıp Türkiye'de İsrail propagandası yasaklanmalıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son 2 yıldır her konuşmasında İsrail'i terör devleti olarak tanımlıyor. Bu bağlamda Türkiye'de İsrail propagandası yapılması ve İsrail'e yardım gönderilmesi terör suçları kapsamına alınmalı. İsrail'in yaptığı vahşeti övenler cezalandırılmalı.

Bu noktada Türk Yahudi Cemaati de Türkiye'ye yardımcı olacaktır; terör devleti İsrail'e gidenleri ve İsrail'e maddî yardım yapanları kolaylıkla belirleyip devlete bildirebilir.

Türk-İsrail çifte vatandaşı olup terör ordusunda bir müddet terör faaliyeti içinde bulunduktan sonra Türkiye'ye dönenler Türkiye için büyük bir tehdit oluşturuyorlar. Olası bir Türkiye İsrail savaşında hangi safta yer alacakları mâlûm!

İvedilikle İsrail'siz Türkiye süreci başlatıp, acil eylem planı belirlenmelidir.