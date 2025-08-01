CHP'liler Özgür Özel'i biplemeli

Özgür Özel bugün kime sövecek diye bahisler oynanması yakındır. Çaresizliğin, zavallılığın tezahürü olarak her gün birine sövüyor veya tehdit ediyor.

Özel'in ahlâki zaafiyeti, şâyet bir gün iktidara gelirlerse ülkeyi nasıl yöneteceklerinin de bir göstergesi.

Hakkı yemeyeyim, çabalıyor ama meydanları dolduramıyor. Üzerinde büyük bir baskı olduğu belli. Eh kendini o koltuğa oturtanlara ispatlamak da zorunda. Başlıyor tribünlere oynamaya. Kitlesine coşkuyu verirken kendisi coşuyor ve başlıyor sövmeye. Tribünler böyledir; Coştukça coşarsın, ağzından çıkanı kulağın duymaz.

Parti içi kaynıyor. En son, hiçbir açıklama yapılmadan CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım görevden alındı. İddiaya göre Yıldırım'ın hal' fermanını, suç örgütü kurmak ve bu örgüt üzerinden yolsuzluk yapmaktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu imzalamış.

Sebep?

Sebebi şu olduğu söyleniyor: Ankara'da açılışı yapılan Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne iştirakin istenilen seviyede olmaması. Bu duruma Dilek İmamoğlu çok öfkelenmiş. CHP'nin kalelerinden Çankaya ilçesinde halkın Ekrem İmamoğlu ofisinin açılışına ilgi göstermemesine Ankara İl Başkanı Ümit Erkol şaşırmış. Dilek İmamoğlu'nun öfkesinden kurtulmak için de Fahri Yıldırım'ı hedef tahtasına oturtmuş. Bu duruma daha da öfkelenen Dilek İmamoğlu'nun girişimiyle Yıldırım'a görevden el çektirildi.

Muhtemelen CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım içinden şunları söylemiştir: "Ortada seçim yokken, seçim için en erken 2 yıl sonrası konuşulurken Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi de açmak da nedir? Kim öle kim kala. 2 yıla kadar neler değişir neler... Halk inanmadığı için de açılışa gelmedi."

Şaibeli kurultay davası var. Yönetimlerindeki belediyelere üst üste yolsuzluk operasyonları yapılıyor. Bu hengamede Özgür Özel çoğu zaman şirazeyi kaçırıyor.

En son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a hakaret etti. Hakan Fidan, Özgür Özel'in idrak edemeyeceği bir nezaketle cevabını verdi.

Özgür Özel bir partinin genel başkanı mı, yoksa bir çete lideri mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğunu iddia edenlerin partisinin başına Özgür Özel'den daha küfürbaz biri geçmiş midir, bilmiyorum!

CHP teşkilatlarına ve CHP medyasına tavsiyem, Özgür Özel'in konuşma yapacağı yerde bir "Bip" sesi çıkaracak cihaz bulundurmaları. Tabii ki Sayın Özel'e psikolojik destek de verilmeli. Durumu iyi değil. Altına girdiği yükü kaldırmaya sıkleti müsait değil!