LGS kahpeliği affedilemez

2018 senesinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'den aday gösterilen Muharrem İnce, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçimi kaybedince CHP'lilerin hışmına uğramıştı. Çeşitli komplo teorileriyle de suçlanmıştı. Seçim akşamı açıklama yapmamasını CHP'liler arasında kaçırıldığına, esir tutulduğuna, tehdit edildiğine kadar yorumlayanlar oldu. Hatta İnce'yi Erdoğan'la işbirliği yaptı diye suçlayanlar bile oldu.

Muharrem İnce o geceye dair neden açıklama yapmadığını izah etmeye çalışsa da kolay mı 'uyanık' CHP seçmenini ikna etmek. Onlar, oy pusulasındaki CHP adayına vurulan mühürdeki mürekkebin uçup Ak Parti adayına konduğunu 'gözlemsel' olarak tespit etmiş cumhuriyetin külyutmaz yurttaşları!

Muharrem İnce baktı ki CHP'lileri inandıramayacak ve izah etmeye devam ettikçe hakkında tezvirat daha da artıyor "Bunlar şizofren" deyip partiden ayrıldı.

Evet evet, Muharrem İnce kendi seçmenine "Şizofren" dedi. Bu tarihsel saptamadan sonra da CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kurdu. Bugün ise, "Şizofren" dediklerinin arasına döndü; geçmiş olsun!

Ben değil Muharrem İnce'nin "Şizofren" dediği güruh bugünlerde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında şaibe olduğu iddiasında. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ve İmam Hatip Ortaokul öğrencilerini suçluyorlar.

LGS'de sıralamaya girmiş 14-15 yaşındaki çocukların fotoğraflarını, sanki suçlularmış gibi internette paylaşıp duruyorlar. Bu kahpeliği yapanlar arasında CHP ve İP'ten milletvekilleri de var.

Neymiş, Bursa'daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrenci LGS sınavından tam puan almış. Vay efendim nasıl bir okuldan 36 öğrenci tam puan alırmış. Sorular önceden mi verilmiş?

Milli Eğitim Bakanlığı her ne kadar, değil Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 tüm Bursa'da tam puan alan öğrenci sayısı 36 değil 20 dese de kime neyi anlatacaksınız? Üstelik Bursa'da tam puan alan 20 öğrencinin de sadece 2'si İmam Hatipli ve Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan maalesef bu sene tam puan alan da yok. Evet, kimlere laf anlatmaya çalışıyoruz. Ne diyordu Muharrem İnce, "Bunlar şizofren"!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Muharrem İnce gibi isyan noktasına geldi ve nihayetinde "Geri zekâlıya anlatıyor gibi anlatıyoruz, anlamıyorlar" dedi.

Mâlûm güruh hakkında Muharrem İnce'nin de Bakan Yusuf Tekin'in de nörolojik teşhislerde bulunması dikkat çekici! Gerçi son hadisede Muharrem İnce de mâlûm güruha eklendi; ne demişler, üzüm üzüme baka baka kararır!

Bu kahpeliğin cazgırlığını da İP Milletvekili Turhan Çömez yapıyor. Sosyal medya hesabından sürekli ortaokul öğrencilerinin fotoğraflarını paylaşıp sosyal medya linci yaptırıyor.

Bu noktada aileler tek tek suç duyurusunda bulunmalılar. İmam Hatip dernek ve vakıfları da ailelere her türlü desteği vermeliler. Bu mevzu ufak tefek tepkilerle kapatılamaz. Her yerde aranan kanun kaçakları gibi fotoğrafları paylaşılan çocuklarımızın hakkı yerde bırakılamaz. Bu kahpeliğin bedelini en ağır şekilde ödemeleri için elden gelenin fazlası yapılmalı.

"Ben milletvekiliyim, bana kimse dokunamaz" diye düşünüp çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşma kahpeliğinde bulunanlar bilsin ki kimse dokunulmaz değildir; hele de çocuklarımıza dokunmaya kalkanlar!..